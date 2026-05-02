Přeskočit na obsah
Benative
2. 5. Zikmund
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Češi mají medaili po dvanácti letech! Proti Lotyšům je spasil brankář a góly do prázdné

ČTK

Čeští hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4:1. Česko získalo v této věkové kategorii medaili po 12 letech.

Radost českých hokejistů na MS do 18 let 2026Foto: IIHF.com
Dvěma góly se pod výhru svěřenců trenéra Jana Tomajka podepsal David Huk, gól a asistenci si připsal Matěj Tománek. Spolehlivý výkon podal brankář Marek Sklenička.

"Dnes to byl obzvlášť těžký zápas. Včera jsme skončili (večer) po desáté hodině a dnes se hrálo už ve tři. Na klucích byla vidět únava a bylo to pro ně hodně obtížné. Fyzické síly hledali těžko. Ale opravdu to odbojovali a zasloužili si to," řekl Tomajko České televizi.

Český tým na šampionátu na Slovensku vyhrál pět ze sedmi zápasů a ani jednou neprohrál v základní hrací době. Jen s Německem a v semifinále se Švédskem v prodloužení. "Porazili jsme tři top týmy Finsko, Švédsko, Ameriku, takže musím říct, že výsledkově to byl dobrý turnaj. A herně si myslím, že to bylo ještě lepší. Hra měla nějaký styl, což si myslím, že je na tom to nejlepší," prohlásil Tomajko.

Český tým nastoupil k utkání o bronz jen zhruba 18 hodin po semifinálové porážce v prodloužení se Švédskem. V brance dostal tentokrát šanci odpočatý Sklenička. Protože ze hry vypadl nemocný Cífka, měl Tomajko k dispozici jen šest obránců.

Do první šance se dostal v 2. minutě Lotyš Obuks, nezamířil ale přesně. Aktivitu poté převzali Češi, Hora v 5. minutě trefil od modré čáry tyč. Po dalších nevyužitých příležitostech se prosadilo Lotyšsko, za Skleničkovými zády skončila tečovaná střela Klaucanse.

Češi poprvé na turnaji inkasovali v zápase jako první, ale tým to nepoznamenalo. Ve 14. minutě byl blízko vyrovnání Holejšovský a už o minutu později se to podařilo Tománkovi, jenž po ideální Michálkově přihrávce završil dlouhý český tlak. Vzápětí byl vyloučen Upenieks a už po sedmi sekundách ukončil přesilovku přesnou střelou Huk.

V úvodu druhé části mohl vyrovnat Avotinš, Sklenička si ale s jeho zakončením poradil. V 28. minutě vyšel český brankář vítězně i ze souboje s Upenieksem. Lotyši byli i díky dvěma přesilovým hrám mírně střelecky aktivnější, další výraznější příležitosti si ale nevypracovali.

Ve 42. minutě pozorného Skleničku nedokázal překonat Reidzans, se dvěma pokusy poté neuspěl ani Obuks. Pozorný byl ale i lotyšský gólman Pluminš, jenž betonem vyrazil Hukovu střelu v 46. minutě. Český výběr těsné vedení hájil až do závěru, kdy se navíc při power play soupeře dvakrát sám prosadil. Nejprve skóroval do prázdné branky Huk a tři sekundy před koncem Katolický.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku:

O 3. místo (Trenčín):

Česko - Lotyšsko 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Tománek (Michálek, Byrtus), 16. Huk (Tománek, Ruml), 60. Huk (Řípa), 60. Katolický (Vaněček) - 12. Klaucans (Rutkis). Rozhodčí: Hyvarinen (Fin.), Wedin - Sörholm (oba Švéd.), Schafer (USA). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 2932.

Sestava ČR: Sklenička - Michálek, Vaněček, Nedorost, Ruml, Hora, Byrtus - Šebesta, Tomek, Tománek - Řípa, Řehák, Klaus - Hartl, Šichtař, Katolický - Holejšovský, Huk, Sedláček. Trenér: Tomajko.

Nejnovější
