Češi jsou opět jedni z nejlepších, uznávají v zámoří před MS. Je tu ale jeden otazník

Po stříbru a dvou bronzech mohou čeští hokejisté získat na nadcházejícím mistrovství světa dvacítek čtvrtou medaili v řadě. To se jim historicky povedlo jen jednou. V první polovině 80. let ještě ve společném týmu se Slováky.
Do turnaje v americké Minnesotě vstoupí svěřenci trenéra Patrika Augusty 27. prosince v půl třetí ráno českého času proti našlapané Kanadě.
Normálně by se v takovém utkání chtěli vytáhnout hlavně oni, ale tentokrát má co dokazovat především kolébka hokeje.
Kanaďané totiž Česku podlehli na obou předchozích juniorských šampionátech. Pokaždé ve čtvrtfinále, pokaždé gólem z poslední minuty. Ve druhém případě to bylo před domácím publikem v Ottawě.
Favoritem je stále Kanada, o jejíž obrovské síle vypovídá třeba to, že z mančaftu vyškrtla Jakea O’Briana, osmičku poslední draftu, která se přetahuje o vedení v produktivitě elitní juniorky OHL.
Čeští junioři ale mají čím dál větší respekt. Už nejsou otloukánkem, kterého je možné přehlížet.
„Ještě nedávno se dalo bez váhání předpokládat, že Češi vypadnou ve čtvrtfinále. A dnes? Jsou opět jedni z nejlepších,“ prohlásil Steven Ellis ze zámořského webu Daily Faceoff.
„Jejich letošní výběr je zřejmě jeden z nejsilnějších za hodně dlouhou dobu. A to už něco znamená, když si uvědomíte, že mají na kontě tříletou medailovou šňůru,“ dodal novinář specializující se na mládežnický hokej.
Po Kanadě Češi ve skupině postupně narazí ještě na Dánsko, Finsko a Lotyšsko.
Jejich čtvrtfinálový soupeř vzejde z pětice USA, Švédsko, Slovensko, Švýcarsko, Německo.
Reprezentace půjde do boje s tuctem hráčů z draftu NHL. Tři z nich prošli hned prvním kolem, jmenovitě útočník Václav Nestrašil a obránci Adam Jiříček s Radimem Mrtkou.
Potenciálních opor je ale hodně. Namátkou třeba mimořádně schopný tvůrce hry Adam Benák nebo jiný forvard Petr Sikora, kterého kanadští fanoušci na minulém mistrovství proklínali.
Je tu však i jeden otazník. Zatímco na předchozích šampionátech měla dvacítka brankářskou hvězdičku v podobě Michaela Hrabala, tentokrát papírově nikdo nevyčnívá.
Jedničkou mohl být Jakub Milota, kterého si ve čtvrtém kole předposledního draftu vybral Nashville. Na začátku sezony ale utrpěl zranění a šampionát nakonec nestihne, byť v původní nominaci figuroval.
Konečnou trojici tak tvoří 19letý Matyáš Mařík, jenž v rozjeté sezoně okusil za České Budějovice dospělou extraligu, a o rok mladší Michal Oršulák s Ondřejem Štěbetákem, kteří chytají zámořskou juniorku.
Nikdo z nich na juniorském MS ještě nechytal a nikdo neprošel draftem NHL.
Všichni se objevili v dorostenecké reprezentaci, ale v roli jedničky zazářil jen Štěbeták, který na loňském Hlinka Gretzky Cupu dovedl osmnáctku ke stříbru. V zámořské WHL mu to ovšem jde o dost hůř než Oršulákovi.
I přes potenciální slabinu v brankovišti však Češi patří ke kandidátům na cenný kov. „Nikdo nemůže popřít, jak nebezpečně jejich tým vypadá. Cokoliv méně než medaile bude velkým zklamáním,“ poznamenal Ellis.
