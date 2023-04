Dříve reprezentaci odmítl, teď věří v debut. Nebyla to neúcta, vysvětluje Malík

Na rozdíl od loňska, kdy se omluvil kvůli zranění, se gólman Nick Malík zařadil do přípravy české hokejové reprezentace a doufá, že se dočká i premiérového startu. Dvacetiletý syn bývalého obránce Marka Malíka má za sebou druhou sezonu ve finském celku KooKoo Kouvola a novinářům dnes řekl, že je rád, že v klubu bude pokračovat. V minulých dnech prodloužil o rok smlouvu.

"Finská liga je super, hlavně pro gólmana. Jsou tam hodně zkušení hráči, každým rokem mi přijde ta soutěž silnější. Těším se na další rok a doufám, že bude zase lepší. Rostu tam nejen tréninky a zápasy, ale celkově tím, jak to tam funguje. Myslím, že jsem za dva roky udělal velký posun a možná i proto jsem v reprezentaci," řekl Malík.

Rodák z Raleighu, kde jeho otec hrál za Carolinu, začínal jako malý po návratu z USA ve Vítkovicích a v roce 2018 se přesunul do Třince. Chytal v partnerském Frýdku-Místku a za Oceláře zasáhl v extralize jen do dvou utkání v sezoně 2019/20. Tu pak dokončil v dresu Soo Greyhounds v OHL a po návratu do Frýdku-Místku zamířil předloni do Kouvoly.

"V Česku jsem nehrál nejvyšší seniorskou soutěž. Je strašně super, že ve Finsku hraju na nejvyšší úrovni. Minulou sezonu jsem tam měl výborného trenéra gólmanů (Kariho Lehtonena), který byl u finského reprezentačního áčka. Dal mi hodně," pochvaloval si Malík.

V ročníku 2020/21 i kvůli tomu, aby si dále budoval pozici v KooKoo, odmítl roli trojky na mistrovství světa dvacítek. Přišla i vynucená omluvenka do reprezentačního "áčka". "Vždycky tam něco bylo, ne že bych se tomu bránil. Jak jsem odmítl dvacítky, tak jsem cítil, že to tak bude nejlepší rozhodnutí. I když jsem věděl, že je to můj poslední juniorský šampionát. Věděl jsem, že pro můj růst bude důležité si v klubu tu pozici udržet," prohlásil Malík

Podle něj vyvolala omluvenka zbytečný poprask. "Nejen ta moje, ale rok přede mnou odmítl Marcel Barinka. Lidi to vidí jako projev neúcty k národu, ale tak to vůbec není. Vždycky, když je možnost reprezentovat, jedeme rádi. Jen prostě v tu danou chvíli každý chce udělat, co si myslí, že je pro jeho rozvoj nejlepší. Určitě to nebylo tak, že bych to byla neúcta. Jen jsem cítil, že dělám nejlepší rozhodnutí," konstatoval Malík.

"Minulý rok tam bylo zranění. Zažil jsem první seniorské play off v nejvyšší soutěži. Chytal jsem docela velkou sumu zápasů a musím říct, že to moje tělo docela pocítilo. Bylo to sice lehké zranění, ale nechtěl jsem to dráždit, aby se to nezhoršilo a nebylo to něco vážnějšího," komentoval svou loňskou omluvenku z přípravy na mistrovství světa.

Související Hokejový šampionát v Praze a Ostravě bude mít jako logo usměvavý puk

Jedinou zkušenost s reprezentačním týmem má z z února 2021, kdy byl v tréninku jako trojka před Švédskými hrami. "Bylo to krátké. Ukončil jsem tehdy smlouvu v Třinci. Bylo to v covidovém období, naskytla se možnost jet na nároďák, byl jsem jediný volný gólman. Jel jsem jako pojistka, kdyby se náhodou něco stalo," podotkl.

Na konci dubna oslaví Malík 21. narozeniny a start v reprezentaci by pro něj byl předčasným dárkem. "Bylo by super, kdybych zápas dostal a ještě kdyby se mi povedl. Soustředím se teď hlavně na to, abych se cítil dobře na ledě. Měl jsme pauzu dva a půl týdne. První tři, čtyři dny jsme měli něco s týmem. Ne úplně oslavy, spíš lehké zapíjení, že jsme skončili sezonu. Hodně kluků odchází, chtěli jsme se rozloučit. Pak domů a odpočinek. Do toho zavolali, abych přijel na reprezentační sraz. Rychle jsem skočil do posilovny, měl jeden led a jel jsem na sraz," řekl Malík.

Prodloužení sezony ho těší. "Už vzhledem k tomu, že poslední sezona nebyla tak dobrá. Nedostal jsem tolik prostoru jako v minulém ročníku. Budu se snažit si to trošku prodloužit a doufám, že nejsem na posledním kempu a prodloužím si to ještě víc. Sezona byla nahoru dolů. Ze začátku jsme moc nevyhrávali, bylo to takové zvláštní. Měl jsem hodně zápasů, kdy se nedařilo. Nebylo to tak, že by šly nějak extra za mnou, jenže jsme nevyhrávali a víc šancí dostával ten druhý (Oskari Setänen). Od toho se to odvíjelo až skoro do konce sezony," uvedl Malík. "Ne, že bych si chtěl vyloženě spravit chuť. To už se povedlo ke konci sezony, kdy jsem dochytal play off a docela se mi dařilo."

Loni si ho v 5. kole draftu na 160. pozici vybrala Tampa Bay a hned letěl na nováčkovský kemp. "Byl to fofr. Draftovali mě, když v Česku bylo devět, deset večer. Zavolali mi a hned řešili letenky. Člověk byl trošku v šoku, co se všechno najednou děje. Hned ráno jsem jel na letiště do Krakova. Odtud do Tampy a druhý den na trénink. Ale skvělá zkušenost," líčil Malík.