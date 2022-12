Český brankář se zapsal do historie. Kluci si z toho dělají srandu, přiznal

Brankář Tomáš Suchánek má za sebou vydařený vstup do mistrovství světa hokejových juniorů. Spolehlivými zákroky pomohl české reprezentaci k překvapivému vítězství nad Kanadou i očekávané výhře nad Rakouskem a navíc si připsal už tři asistence, čímž se zapsal do historie.

"To jsem vůbec nevěděl. Zní to dobře," smál se Suchánek po zápase s Rakouskem (9:0), ve kterém osmi zákroky udržel čisté konto. Do statistik mu přibyly i dvě druhé asistence.

Devatenáctiletý gólman tak překonal bilanci Američana Johna Gibsona, Lotyše Janise Kalniņše, Švéda Henrika Lundqvista a Fina Joniho Ortia, kteří v minulosti na juniorských šampionátech získali dva asistence.

"Někteří kluci v kabině si z toho dělají srandičky. Hlavně ti, co zatím nemají body. Pošťuchujeme se, že mám víc bodů," uvedl s úsměvem Suchánek, který je pátým nejproduktivnějším hráčem týmu. Lépe jsou na tom pouze Stanislav Svozil, David Špaček, Matyáš Šapovaliv a Jiří Kulich.

"Musíte rychle odehrát a pak doufat, že útočníci dají gól Je to ale spíš o náhodě. Kluci rychle zakládají útoky, dávají z toho góly. Podle mě jsem nikdy neměl tolik bodů jako teď za tyhle dva zápasy," řekl odchovanec Přerova, který druhou sezonu působí v zámořské juniorské lize WHL v týmu Tri-City Americans.

S úspěšností 95,65 procenta a průměrem jedné inkasované branky na zápas je také v popředí gólmanských statistik.

"Na útočné kombinace se mi z branky dívalo dobře. Jsem hlavně rád, že nic nevypustili a hráli celých šedesát minut. Za to klukům patří obrovský dík. Věděli jsme, že do toho musíme jít s pokorou, protože to nebude alespoň na začátku žádný lehký zápas. Jsem rád, že jsme na to vletěli, dali góly a dostali se do pohody," řekl Suchánek.