Brankář Bartošák byl povolán do přípravy hokejové reprezentace. Zachytá si na švédských hrách?

před 1 hodinou

Brankář Vítkovic Patrik Bartošák byl dodatečně povolán do hokejové reprezentace a bude se s ní připravovat na Švédské hry. Doplní Pavla Francouze z Čeljabinsku a Jakuba Kováře z jiného celku KHL Čerepovce. Zda Bartošák odletí s týmem do Göteborgu, se teprve rozhodne. Třiadvacetiletý kopřivnický rodák Bartošák v této sezoně extraligy odchytal za Vítkovice 33 zápasů s úspěšností zákroků 92,81 procenta. Za seniorskou reprezentaci zatím nestartoval, s dvacítkou si zahrál na mistrovství světa před čtyřmi lety. O jeho povolání do přípravy před Švédskými hrami, které začnou ve čtvrtek, informoval vítkovický klub. V reprezentaci se stal 23. nominovaným hráčem a třináctým z české extraligy.

autor: ČTK | před 1 hodinou

