Česká osmnáctka na úvod Hlinka Gretzky Cupu porazila Švýcarsko

Čeští hokejisté zahájili Světový pohár hráčů do 18 let v Břeclavi výhrou 3:0 nad Švýcarskem. O vítězný vstup do Hlinka Gretzky Cupu se gólově postarali kapitán Jiří Kulich, Dominik Petr a Adam Bareš, čisté konto udržel brankář Jan Špunar.

V dalších dvou dnech se svěřenci trenéra Jakuba Petra střetnou v břeclavské skupině A s Finskem a Ruskem, v jehož kádru je i šestnáctiletý supertalent Matvej Mičkov. Očekávaná budoucí hvězda světového hokeje dnes pomohla Rusku k výhře nad Finskem 5:2 dvěma góly a dvěma asistencemi. Ve skupině B v Piešťanech hrají Švédsko, USA, Slovensko a Německo, jež zaskočilo za tradičního účastníka Kanadu, která se kvůli globální koronavirové situaci z turnaje omluvila. Zápasy o umístění jsou na programu v pátek a sobotu. Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let: Skupina A (Břeclav): ČR - Švýcarsko 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Branky: 12. Kulich, 18. Petr, 38. Bareš. Rusko - Finsko 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Skupina B (Piešťany): Německo - Švédsko 3:5 (0:2, 3:0, 0:3), Slovensko - USA 5:2 (3:0, 1:2, 1:0).