Hokejová dvacítka má nového trenéra. Na Augustovu šňůru zkusí navázat Moták

Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let po Patriku Augustovi je Zdeněk Moták, jenž získal dva mistrovské tituly v extralize s Třincem.
Podrobnosti připravujeme.
ŽIVĚRusko by zaručilo Zelenského bezpečnost v Moskvě, tvrdí Putinův poradce
Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnost, pokud přicestuje na setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem do Moskvy. Ve středu to prohlásil v televizním rozhovoru Putinův poradce Jurij Ušakov. Připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚOpozice chce kvůli zprávám ministra Macinky hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.
Drtivý úspěch v zámořské anketě. Češkám se na OH věří víc než mužům
České medailové naděje na nadcházející zimní olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo se upínají i k lednímu hokeji. Lepší vyhlídky než David Pastrňák a spol. ale mají ženy.
Z Ferrari zbyl nepojízdný vrak, Francouzi ve službách Tottenhamu měli štěstí
Děsivě vypadající nehoda luxusního Ferrari vystrašila fotbalový svět. Dva hráči Tottenhamu vyvázli bez zranění.