Hokejistou sezony je po deseti letech opět Červenka. A chystá se na mistrovství světa

Hokejistou sezony byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po deseti letech.
Opora Dynama dnes na galavečeru v Praze převzala čtyři ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání.
Dvojnásobný mistr světa se výrazně podílel na vítězství Pardubic v základní části extraligy a následném zisku titulu.
"Nepřemýšlel jsem nad tím, kolik cen mohu získat. Vidím, že jsou čtyři, takže jsem spokojený," řekl Červenka, který galavečer opanoval.
"Když jsem se vracel do české extraligy, tak jsem chtěl hrát play off a zápasy na konci sezony. Jsem rád, že se mi to podařilo, i když až ve druhé sezoně. Věřím, že ještě nějaké úspěchy přidáme," dodal čtyřicetiletý útočník, jenž do Dynama přišel předloni ze Švýcarska.
Červenka dnes také potvrdil, že plánuje startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku. "Pokud se nic nestane, tak jsme domluvení, že pojedu," uvedl.
Čtyřicetiletý útočník je dvojnásobným světovým šampionem, letos nechyběl na olympijských hrách v Miláně a na nadcházejícím turnaji by nejproduktivnější hráč základní části extraligy měl patřit k lídrům týmu.
Pět trofejí si z galavečera odnesli zástupci Karlových Varů. Sedmnáctiletý Petr Tomek byl vyhlášen nejlepším nováčkem a získal Zlatou helmu za nejvydařenější akci sezony v hlasování fanoušků. Dominik Frodl obdržel cenu pro nejlepšího brankáře, nejlepším trenérem se stal Pavel Patera a premiérovým držitelem ceny pro hráče do 23 let se stal David Moravec.
Nejlepším obráncem byl zvolen Tomáš Galvas z Liberce. Nejlepším střelcem základní části se stal vítkovický útočník Anthony Nellis a nejlepším rozhodčím Miroslav Lhotský. Cenu za oddanost hokeji převzal útočník Lukáš Pech. Vítězem Radegast indexu se stal brněnský obránce Michal Gulaši.
Do Klubu legend hokejové extraligy, který byl založen v roce 2024, byli uvedeni bývalí hokejisté Petr Bříza, Jiří Vykoukal, Antonín Stavjaňa, Viktor Hübl, Petr Sýkora, Martin Procházka, trenéři Václav Sýkora a Marek Sýkora, rozhodčí Rudolf Potsch a Milan Kolísek, televizní komentátor Robert Záruba a funkcionář Zdeněk Haber.
Američtí policisté v blízkosti Bílého domu postřelili člověka
Příslušníci bezpečnostních sborů ve Washingtonu v blízkosti Bílého domu postřelili člověka. Podle agentury AP o tom bez dalších podrobností informovala Tajná služba Spojených států, která je ochrankou prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů. Bílý dům je po incidentu uzavřený.
Pulitzerovu cenu získal The Washington Post. Vyhrál za popis chaotické Trumpovy reformy
List The Washington Post v pondělí získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí, dostaly je agentura Reuters či deník The New York Times. Informovala o tom v pondělí Kolumbijská univerzita, která ceny uděluje.
Majitel Liberce nekompromisně: Tihle dva pitomci ať už v životě nepískají náš zápas
Majitel fotbalového Slovanu Liberec Ondřej Kania se ostře vyjádřil na adresu videorozhodčích, kteří při sobotním ligovém utkání se Slavií nepovažovali za nutné, aby hlavní arbitr Jakub Wulkan přezkoumal situaci, při níž utrpěl vážné zranění hráč severočeského klubu Petr Hodouš.
ŽIVĚ Rusko v dubnu na Ukrajině ztratilo víc území, než dobylo. Poprvé od roku 2023
Rusko v dubnu ve svém vojenském tažení na Ukrajině poprvé od ukrajinské protiofenzivy v létě 2023 přišlo o více území, než se mu podařilo dobýt. Napsala to v pondělí agentura AFP s odvoláním na analýzu dat amerického Institutu pro studium války. Moskva podle něj v uplynulém měsíci ztratila na různých místech kontrolu nad zhruba 120 kilometry čtverečními dříve obsazeného území.
ŽIVĚ „Budou smeteni z povrchu zemského,“ pohrozil Trump Íránu kvůli útokům na americké lodě
Americký prezident Donald Trump v pondělí opět pohrozil Íránu úplným zničením, tentokrát v souvislosti s íránskými útoky proti plavidlům, s nimiž chtějí Spojené státy doprovázet Hormuzským průlivem obchodní lodě uvázlé kvůli válce v Perském zálivu. Trump to řekl v rozhovoru s reportérem stanice Fox News.