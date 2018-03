Hokejisté Třince v pátém čtvrtfinále přetlačili Pardubice 3:2 a mají mečbol

před 1 hodinou

Třinečtí hokejisté vyhráli pátý zápas čtvrtfinále play off nad Pardubicemi 3:2 a jedno vítězství je dělí od postupu.

Třinec - Dvěma góly zápas rozhodl Tomáš Marcinko, jehož trefa z 55. minuty byla vítězná. Pardubičtí v naprosto vyrovnaném utkání sice dokázali dohnat dvoubrankovou ztrátu, ale v závěru se štěstí přiklonilo na stranu soupeře a v pátek v šestém utkání na domácím ledě budou Východočeši čelit hrozbě vyřazení.

"Nikdo nečekal, že je sfoukneme 4:0. To si mohl říci jedině blázen, když Pardubice měly ve druhé polovině soutěže více bodů než Třinec. Do zápasu jsme šli, že to urveme, že jiná cesta není. Nevěřím, že nás teď Pardubice dvakrát po sobě porazí. Nikdo z nás si nepřipouští, že by měl být konec sezony. Vždyť je ještě venku sníh, to se má hrát hokej. V žádném případě není konec," prohlásil třinecký útočník Vladimír Svačina.

Dva zápasy v Čechách obrátily náladu v obou týmech a sebevědomě působící Pardubice si nenechaly vnutit styl hry domácího mužstva. V třinecké přesilovce sice nebezpečně dorážel Michal Kovařčík, ale první vyloženou možnost měl hostující Cardwell, který po vzorně sehraném přečíslení tři nad dva neúspěšně zkoušel Hrubce obelstít bekhendovým blafákem.

Hned potom měl gól na hokejce i navrátilec do sestavy Svačina, ale zblízka přestřelil odkrytou bránu. Ofenzivně laděná pasáž zápasu vyvrcholila prvním gólem, o který se v 17. minutě v přesilové hře postaral před brankovištěm přesnou tečí pod břevno Marcinko.

"Za tu první půlku jsme si ten zápas nezasloužili vyhrát. Byli jsme pasivní a nedohrávali jsme souboje. Nezdobilo nás to, co jsme převáděli dva zápasy doma, to možná rozhodlo," řekl pardubický útočník Tomáš Svoboda.

Nadále se však hrál vyrovnaný hokej s šancemi na obou stranách. Krátce po polovině zápasu zůstal na ledě dlouho v bolestech ležet domácí kanonýr Růžička, sudí však nikoho netrestali, a tak ho jen o pár sekund později pomstil Doudera, jehož nahozený puk od modré čáry doplachtil až za Kacetlova záda. Třinec cítil, že může rozhodnout, a v chvilkovém náporu byl blízko třetí trefě Adamský, který se však neprosadil.

Zápletku utkání proto zničehonic obnovil v 36. minutě Svoboda, který na dva pokusy bekhendovou ranou zavěsil do horního rohu a hostům vdechl nový život. Na začátku třetí části přestáli těžkou ofenzivu Třince při hře čtyři na pět a nakonec v oslabení po velké chybě domácích hráčů ve středním pásmu Rolinek srovnal.

"Je to vždy nepříjemné. Snažíte se, bojujete, je vás o jednoho víc a najednou dostanete gól. Stává se to, ale dál jsme pokračovali a šli si za výhrou. Snažili jsme se hrát aktivně, gól visel na vlásku. O to víc nás těší vítězný gól," konstatoval Marcinko.

Pardubice se psychicky dostaly hodně nahoru, věřily si a nebyly daleko od úplného obratu. Hrubec vychytal Perreta, ale fantastické zákroky na druhé straně ukázal proti Vlachovi s Matyášem i Kacetl. To už navíc favorit hrál bez Růžičky, který v 45. minutě s bolestivou grimasou zmizel v kabině.

Zcela vyrovnaný duel převážil na stranu Ocelářů v 55. minutě Marcinko, který z dorážky překonal Kacetla a rozhodl o tom, že i pátý zápas série se stane kořistí domácího celku. I přes několik skrumáží před brankou v závěru na tom nic nezměnila ani dvouminutová pardubická power play.

"Ty zápasy v play off rozhodují situace dva tři metry od brány a my jsme dneska bohužel dostali o gól navíc. Ale víme, co na ně platí, a věříme, že to sem ještě vrátíme," dodal Svoboda.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Marcinko (J. Petružálek, Krajíček), 33. M. Doudera (Dravecký, Roman Vlach), 55. Marcinko (Rákos) - 36. T. Svoboda (Dušek, J. Sýkora), 44. Rolinek. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pešina - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5054. Stav série: 3:2.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Matyáš, Linhart - Martin Růžička, Marcinko, J. Petružálek - Dravecký, Roman Vlach, Rákos - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, M. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Pardubice: Kacetl - Wishart, Cardwell, Trončinský, Čáslava, Ščotka, Mojžíš, Holland - M. Beran, Tomášek, Rolinek - P. Sýkora, Marosz, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - J. Sýkora, Dušek, T. Svoboda. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.