Hokejisté Plzně ve šlágru kola porazili západočeské rivaly

Hokejisté Plzně porazili ve 48. kole extraligy Karlovy Vary 2:0, připsali si čtvrtou domácí výhru v řadě a poskočili právě před Energii na druhé místo tabulky.
Domácí ovládli třetí ze čtyř západočeských derby probíhající sezony díky dvěma slepeným gólům ve druhé třetině, když vítěznou trefu zaznamenal ve 27. minutě bek Daniel Malák a pojistku přidal Adam Měchura.
Hosté nedokázali skórovat a nenavázali na pětizápasovou vítěznou sérii. V plzeňském dresu si pátou nulu ročníku připsal Nick Malík, první asistenci v novém působišti zaznamenal Adam Kubík.
Domácí se zcela vyprázdněnou marodkou vstoupili do utkání aktivněji a gólman Frodl jen se štěstím vyrazil skrytou ránu Jeřábka od modré čáry. Hosté se poté dostali do tempa díky dvěma ubráněným oslabením. Navíc během jednoho z nich z přečíslení dvou na jednoho Jiskra z dobré pozice minul branku.
Střelecky aktivnější Indiáni naráželi na spolehlivě chytajícího Frodla, který v 10. minutě vsedě zlikvidoval šancí Měchury i následnou dorážku Rohlíka. Hráči Energie spoléhali na brejky, jeden z nich nedokázal před pauzou dotáhnout na brankovišti zakončující Tomek.
Do prostřední části domácí doslova vlétli a tlak korunoval gólem ve 27. minutě po chytrém prostrčení Kubíka zblízka Malák. O pouhých 88 sekund později navíc po akci Rohlíka a příhře Lalancettea přesným švihem z levého kruhu zvýšil na 2:0
Měchura. Hosté se jen s obtížemi bránili kombinační hře soupeře a po polovině utkání je znovu od další pohromy uchránil skvělý Frodl.
Strážce svatyně Energie odolal střele z úniku Ville Petmana a během vrcholícího náporu Indiánů v závěru třetiny zastavil pokus Lva do odkryté branky. Po bratrské spolupráci ještě tečí nastřelil Mikko Petman krátce před druhou sirénou pravou tyčku.
Do třetí dvacetiminutovky naskočili hosté ve snaze o vstřelení kontaktní branky lépe, jenže Černochův průnik vychytal Malík a Jiskra ve 44. minutě pohotovou střelou trefil jen levou tyč.
Domácí následně ubránili přesilovku soupeře a aktivním pojetím nepustili Energii k do souvislého náporu. Ani během závěrečné půl druhé minuty trvající hry bez brankáře už se hosté neprosadili. Plzeň tak vyhrála pátý z posledních šeti duelů.
Aktualizujeme…
48. kolo hokejové extraligy:
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 27. Malák (Adam Kubík, Zámorský), 29. Měchura (Lalancette, O. Rohlík). Rozhodčí: A. Jeřábek, Hacaperka - Brejcha, Hnát. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 5725.
Plzeň: N. Malík - V. Lajunen, Rubins, Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, Percy - M. Petman, V. Petman, Teplý - O. Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, D. Simon - Adam Kubík, Jakub Lev, Schleiss. Trenér: Jandač.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska - Bambula, Černoch, Šťastný - Lukošik, N. Jones, Sapoušek - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Váňa. Trenér: Patera.
Banes Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 17. M. Beránek, 22. Cibulka (Harris, F. Přikryl), 26. Bulíř (Vráblík), 54. Lantoši (Pýcha, Bulíř) - 9. Hlava (O. Kaše), 47. Holmström (Koblasa, Moravčík). Rozhodčí: Mejzlík, Květoň - Zíka, Štěpánek. Vyloučení: 3:7, navíc M. Beránek - Schmiemann oba 5 min., Čajkovič 10 min., Šenkeřík 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5939.
České Budějovice: Klouček - Kachyňa, Vála, Š. Kubíček, Cibulka, Vráblík, Štencel, Pýcha - Lantoši, Bulíř, Holešinský - N. Olesen, Harris, Ordoš - Hoch, F. Přikryl, M. Beránek - Kašlík, M. Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.
Litvínov: Čajan - Czuczman, Schmiemann, Polášek, Gajdoš, Moravčík, Šenkeřík, Plutnar - Hlava, J. Bednařík, O. Kaše - Čajkovič, Holmström, Koblasa - Pištěk, Jurčík, Maštalířský - M. Peroutka, Zygmunt, Jaroslav Brož. Trenér: Petr.
18:00 Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec, Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera, Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno.
