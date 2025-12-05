Hokejisté Liberce porazili Třinec a jsou druzí. Sparta padla v Brně

Liberec minule porazil Pardubice a v posledních pěti kolech získal 13 z 15 možných bodů. "Jdeme se stejnou mentalitou do každého zápasu. Chceme bodovat, někdy se to podaří líp, jindy trochu míň. Tak to je, protože celá extraliga je vyrovnaná a musíme do každého zápasu jít na sto procent, ať proti nám stojí kdokoliv," řekl Adam Musil novinářům. "Těžký zápas, urputný. Výborný gólman. Podržel nás," pochválil Petra Kváču, který zastavil 35 střel.
První gól padl v desáté minutě. Domácí přišli ve vlastním pásmu o puk a Petrovský, který prošel mládežnickými týmy Ocelářů, pohotovou střelou vymetl levý horní roh Kacetlovy branky. Třinecký gólman si chvíli předtím poradil s dorážkou Procházky i nebezpečným výpadem Filippiho. Na opačně straně mohl brzy vyrovnat z dorážky Daňo a z průniku Nestrašil. V závěru třetiny zahrozili hostující Faško-Rudáš a Šimek.
Ve druhé třetině se střídaly šance na obou stranách, největší spálil Daňo. Domácí útočník po chybné rozehrávce zakončoval zblízka a Kváču prostřelil, ale puk zůstal volný v brankovišti. Prosadil se až ve 36. minutě Michal Kovařčík, který si sjel před branku na přihrávku Flynna a zblízka vyrovnal.
Liberec rychle kontroval a slepenými góly během šestnácti sekund odskočil na 3:1. Vedení hostům vrátil v přesilové hře střelou od modré čáry Šimek a zvýšil Zachar, který udeřil ranou bez přípravy po vhazování. Domácí ještě zachránil od čtvrtého gólu Kacetl, jenž kryl Najmanův únik. Gólové hody v posledních pěti minutách druhé třetiny uzavřel povedeným manévrem Nestrašil a šest sekund před druhou sirénou snížil na 2:3.
Oceláře gól povzbudil a začali třetí třetinu velkým náporem, ale udeřilo na druhé straně. Z ojedinělého výpadu zvýšil z dorážky Musil. Už za 25 sekund to ale bylo znovu jen o gól. Adámkova střela se odrazila od zadního mantinelu příhodně k Hudáčkovi a ten doklepl puk do prázdné branky.
Za necelou minutu už se už někteří fanoušci radovali po dorážkách Romana a Hrehorčáka z vyrovnání, ale Kváča puk za svá záda nepustil. Hostující gólman sebral branku i Kurovskému, když se stihl rychle přemístit proti střele do odkryté branky. Oceláři odvolali dvě a čtvrt minuty před koncem třetí třetiny gólmana a z úhlu minul v dobré šanci Hudáček. Vzápětí Musil bekhendem přes celé kluziště zpečetil výhru Liberce.
"Průběh trochu kopíroval zápas se Spartou, kdy jsme do něj nevstoupili úplně nejlépe a pak jsme v závěru tlačili a tlačili. I se Spartou jsme byli blízko vyrovnání, ale nepodařilo se. Škoda. Ten problém je na tom začátku," uvedl třinecký útočník Andrej Nestrašil.
Kouč Ocelářů souhlasil a připomněl, že před pár dny porazili Hradec Králové 6:1 i díky povedenému startu. "Vedli jsme ve středu po první třetině 2:0. Je důležité do toho skočit od začátku a tlak, který máme ve třetí třetině, si vynutit už v první," nabádal.
Konec sparťanské série
Už ve třetí minutě vyfasoval za hru vysokou holí sparťanský kapitán Chlapík dvě plus dvě minuty, ale Kometa jakoby se teprve rozjížděla a nabírala provozní tempo. Dvě střely aktivního Zábranského za tento úsek hry byly slabým vyjádřením početní převahy.
Brňané měli i při plném počtu hráčů na ledě mírnou převahu, jenže bez efektivity. Tu naopak prokázali Pražané a využili přečíslení, když Chlapík naservíroval puk do ideální pozice Horákovi, který prostřelil Stezku mezi betony a otevřel skóre.
Vedení Sparty mohl navýšit Dzierkals, jenže zblízka jej vychytal brněnský brankář. Vyrovnání přišlo v 16. minutě - po spolupráci bratří Zohornů poslal puk vedle Kovářova betonu mladší Hynek. Bez gólového vyjádření vyzněla i třetí přesilová hra domácích na závěr první třetiny.
Co nevyšlo před první sirénou, dokázala Kometa na začátku druhého dějství. Rychlá akce po levé straně po ose Král - Cingel skončila na holi Pospíšila a ten si s pukem poradil náramně, když jej bez přípravy poslal za Kovářova záda.
Brňany gól povzbudil a brzy mohli přidat třetí: Flek projel téměř celým kluzištěm a nechybělo mnoho, aby navýšil své vedení v tabulce střelců extraligy, tentokrát jej ale vychytal brankář Pražanů. Kometa měla v této fázi hry navrch, hodně se tlačila do předbrankového prostoru, kde kraloval Kovář.
V polovině základní hrací doby sebral Stezka famózním zákrokem Spartě vyrovnání, když během 20 sekund kryl dvě vyložené šance hostí. Spartu tento úsek hry nakopl ke zvýšení ofenzívy a na ledě se tak odehrávala partie hodná kvality a postavení obou týmů.
Další pokus srovnat brankově krok měl Horák, jenže Stezka pokryl jak jeho střelu zblízka, tak i dorážku. Absolutorium zasloužil ve druhém brankovišti i Kovář, když vyhrál minisouboj s Kosem. A když už byl Kovář překonaný, pomohla mu po střele Kollára tyčka.
Na začátku třetí třetiny skórovala Kometa sekundu před koncem své čtvrté přesilovky. Gól Zábranského ale neplatil, neboť obránce Brna poslal puk po velkém závaru do posunuté branky. Domácí pak nevyužili ani pátou přesilovku, sehráli ji příliš staticky a bez momentu překvapení. V 53. minutě zachránila Kometu od vyrovnání tyčka po nahození Shorea.
Závěr duelu byl rozkouskovaný drobnými šarvátkami, Sparta se tlačila do útočného pásma, ale v 56. minutě zapomněla pohlídat zadní vrátka, únik Pospíšila s Flekem nicméně pojišťovacím gólem neskončil. Ten přišel až v poslední minutě z hole Tomáše Zohorny, kdy hrála Sparta power play. Kometa porazila Pražany i ve druhém domácím zápase v této sezoně.
29. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 36. M. Kovařčík (Flynn), 40. A. Nestrašil (M. Kovařčík), 46. L. Hudáček (Kurovský, Marian Adámek) - 10. Petrovský (Weatherby), 38. R. Šimek (O. Procházka, J. Pérez), 39. Zachar (Filippi), 45. A. Musil (J. Pérez), 59. A. Musil (Zile, R. Šimek). Rozhodčí: Kika, Vrba - Axman, Lederer. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 4685.
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, D. Musil, Koch, Nedomlel, Jank - A. Nestrašil, M. Kovařčík, Flynn - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, P. Vrána, Cienciala - Kubiesa, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Moták.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Hanousek - Sandberg, Weatherby, Petrovský - Faško-Rudáš, Filippi, O. Procházka - A. Musil, A. Najman, J. Pérez - Zachar, F. Jansa, Hujer. Trenér: Kudrna.
HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)
Branky a nahrávky: 11. Komuls (O. Kaše), 36. Zygmunt - 39. Abdul (Hribík, Brůna), 48. M. Přibyl, 52. Bernovský (M. Přibyl, Leahy), 53. Nellis (Leahy, Hrivík), 58. M. Hanzl (Bernovský, M. Přibyl). Rozhodčí: Barek, Jaroš - Špůr, Thuma. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 3012.
Litvínov: Čajan - Czuczman, Plutnar, Husinecký, Polášek, Komuls, Gajdoš, Baránek - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Hännikäinen, M. Sukeľ, Koblasa - Šprynar, Jícha, Pištěk - Jaroslav Brož, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Petr.
Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Brůna, Leahy, Budík, Auvitu, Prčík - Yetman, Nellis, M. Kalus - Hladonik, Hrivík, Abdul - Berovský, M. Hanzl, M. Přibyl - Hauser, J. Šír, Lednický. Trenér: Varaďa.
HC Škoda Plzeň - České Budějovice 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 16. L. Strnad (Schleiss, V. Petman), 18. Měchura (Lalancette, Lajunen) - 25. Lantoši (Štencel, Bulíř), 58. Lantoši (N. Olesen), 62. Lantoši (Bulíř, Westerholm). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - J. Frodl, Lhotský. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 5345.
Plzeň: N. Malík - Merežko, Percy, Lajunen, J. Jeřábek, Zámorský, Malák, Kvasnička - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - Teplý, Lev, I. Sedláček - od 30. navíc O. Pšenička. Trenér: Jandač.
České Budějovice: Westerholm - Vráblík, Štencel, Cibulka, Vála, Pýcha, M. Doudera - Lantoši, Bulíř, J. Koláček - Ordoš, Hoch, N. Olesen - M. Beránek, F. Přikryl, Kubík - P. Novák, M. Toman, Kašlík. Trenér: Čihák.
HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 30. Lauko (Ludvig, Tourigny), 34. Vondráček (Gazda, Twarynski), 37. Čerešňák (Červenka, L. Sedlák), 45. Lauko (Košťálek, L. Sedlák), 53. Mikliš - 4. Lakatoš (Fořt, Lintuniemi), 5. Malínek. Rozhodčí: Cabák, Šír - Hnát, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 9102.
Pardubice: Will - Gazda, Košťálek, Čerešňák, Mikliš, M. Tourigny, Ludvig, T. Dvořák - Lauko, L. Sedlák, Červenka - Mandát, Poulíček, R. Kousal - J. Stránský, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Rákos, Twarynski - od 21. navíc Pekař. Trenér: Pešán.
Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, Havlín, Skärberg, Gewiese, F. Pavlík, Lintuniemi, Křepelka - Gríger, Fořt, Mazura - Lakatoš, Hradec, Buchtele - Rekonen, Berglund, Gardoň - Lichtag, Malínek, Suchý. Trenér: Hořava.
HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 16. H. Zohorna (T. Zohorna, D. Moravec II), 21. K. Pospíšil (Cingel, F. Král), 60. T. Zohorna (Flek) - 11. R. Horák (Chlapík, Shore). Rozhodčí: Hribik, Mejzlík - Blažek, Rampír. Vyloučení: 0:5. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Ďaloga, Gulaši, Bartejs - Flek, Cingel, K. Pospíšil - A. Zbořil, Kollár, Š. Stránský - D. Moravec II, T. Zohorna, H. Zohorna - Ferda, Ekrt, J. Kos. Trenér: Pokorný.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, Němeček, Mašín, N. Seppälä - P. Kousal, M. Špaček, Hyka - Chlapík, Shore, R. Horák - D. Vitouch, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, Raška - od 21. navíc O. Hrabík. Trenér: J. Nedvěd.
HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 3. Egle (P. Tomek), 34. N. Jones (D. Mikyska, Šťastný), 45. Sapoušek (Mamčics), 60. Minárik (N. Jones, Bambula) - 37. Macuh (Nahodil, Ondrušek), 40. Orsava (Krastenbergs, Čacho). Rozhodčí: Pilný, Květoň - Brejcha, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 3489.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Josef Myšák, Jaks, D. Mikyska, D. Moravec, Mamčics, Dello - O. Beránek, Černoch, Šťastný - Bambula, N. Jones, Sapoušek - P. Tomek, Egle, Jiskra - Koffer, Minárik, Lukošík. Trenér: Patera.
Olomouc: Cichoň - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Rutar - Orsava, Čacho, Krastenbergs - Navrátil, Nahodil, Plášek - Ministr, Macuh, Fridrich - Doktor, O. Najman, Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.
Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)
Branky a nahrávky: 36. Bareš (T. Tomek), 58. Kelly Klíma (Robins, Audette) - 42. Pour (Kevin Klíma, Jergl), 45. Jergl (Melancon, Nenonen), 61. R. Pavlík. Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 2778.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, T. Tomek, Pietroniro, Wylie, Houdek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, M. Procházka - Bareš, Konečný, Lisler - Vandas, O. Bláha, J. Strnad. Trenér: Čermák.
Hradec Králové: Soukup - Melancon, Kivistö, Pláněk, Vukojevic, Mudrák, Pilař - Nenonen, Bunnaman, Kohout - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Radil, Miškář, R. Pavlík - Kusý, Hašek, Pour. Trenér: T. Martinec.
|1.
|Sparta
|31
|14
|4
|1
|12
|90:76
|51
|2.
|Liberec
|29
|15
|0
|5
|9
|77:69
|50
|3.
|Pardubice
|28
|14
|2
|3
|9
|86:64
|49
|4.
|Třinec
|29
|14
|3
|1
|11
|88:73
|49
|5.
|Hradec Králové
|29
|12
|5
|1
|11
|76:66
|47
|6.
|Brno
|28
|14
|1
|3
|10
|78:75
|47
|7.
|Plzeň
|28
|12
|3
|4
|9
|71:54
|46
|8.
|Karlovy Vary
|28
|14
|1
|2
|11
|71:72
|46
|9.
|Vítkovice
|30
|12
|3
|2
|13
|76:87
|44
|10.
|České Budějovice
|29
|11
|4
|2
|12
|83:80
|43
|11.
|Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12.
|Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13.
|Mladá Boleslav
|29
|9
|3
|2
|15
|58:73
|35
|14.
|Litvínov
|29
|5
|2
|2
|20
|54:94
|21