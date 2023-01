"Hanba a ostuda." Zlín stále nemůže nalézt dno, manažer vzal hráčům 40 procent platu

Hokejový Zlín vloni po 29 letech sestoupil z extraligy, ale podle síly kádru, který v Baťově městě udrželi, se měl v aktuální sezoně okamžitě pokusit o návrat. Místo toho paběrkuje i v první lize, po prohře se Slavií spadl mimo pozice předkola play off a atmosféra houstne. Hráči mají dokonce přijít o 40 procent z výplaty.

15 výher (z toho pět za dva body) a 21 porážek (z toho pět za bod), 45 bodů z 36 zápasů a až dvanáctá pozice v tabulce. Kdo si myslel, že Zlín bude v první lize dominovat, mýlil se.

Po pondělní porážce 0:4 od pražské Slavie jsou na tom hůře jen Šumperk a rezerva extraligových Pardubic.

"Tohle byla hanba, je to ostuda. Problém byl úplně ve všem, katastrofální bylo všechno. Od přístupu, přes nasazení až po odvedenou práci vůči týmu. Fanouškům a lidem, kteří přišli na hokej, se musím za nepovedený výkon proti Slavii omluvit," soukal ze sebe kapitán Pavel Kubiš.

Zkušený kapitán ševců zažil titulové oslavy v roce 2014, ale nyní i s ostatními legendami zlínského hokeje marně hledá dno, od něhož by se klub odrazil. V týmu zůstali Antonín Honejsek, Bedřich Köhler, Daniel Gazda nebo Jiří Ondráček. Ani jejich přítomnost však nepomáhá.

Podobně jako Kubiš mluvil po prohře se Slavií také trenér Miloš Říha mladší, který před měsícem nahradil Rostislava Vlacha. "Šílený, katastrofa. Můžeme se fanouškům jen omluvit," utrousil.

Jen u slov nezůstal generální manažer Beranů Robert Hamrla. Bývalý extraligový brankář převzal strádající klub na začátku prosince, ve vedení tehdy naopak skončili Jiří Marušák či Petr Čajánek.

A po poslední porážce už Hamrlovi došla trpělivost. "Za dnešní výkon se omlouvám, nic horšího jsem neviděl. Hráči přišli o 40 procent platu," vyťukal zlínský šéf v pondělí na Twitter.

O den později v rozhovoru pro deník Sport vysvětloval, že sebrané peníze se mohou použít jako prémie do dalšího období. Zároveň rázně odmítl postupové ambice, které předchozí vedení i po slabém rozjezdu sezony stále drželo.

"Tým na postup tady jednoznačně není. Už se dívám jen dolů, jsme na hraně mezi play off a sestupem," poznamenal Hamrla. "Věřím, že se silnými spolumajiteli ekonomickou stránku věci ustojíme. O zbytek se musí postarat hráči na ledě," dodal.

Z mužstva už zmizeli brankář Libor Kašík nebo francouzský útočník Valentin Claireaux, další hráčské výměny by měly následovat.

Už na podzim Zlín čelil bodovému ultimátu, které stanovilo vedení. Hráči si potřebný počet bodů v daném období uhráli a tehdejší manažer Marušák jim na peníze nesáhl. Jenže vzápětí tým zase polevil.

Hamrla stanovil zkraje nového roku další ultimátum a po prohře se Slavií už k negativní motivaci v podobě krácení platů přistoupil. Na Twitteru to potom od některých hokejistů schytal.

"Najdou se lidé, kteří mi připomenou, proč jsem chtěl odejít z Česka a proč se nechci vrátit," napsal bývalý obránce Chomutova nebo Liberce Ronald Knot, momentálně bojující na farmě Arizony v Tucsonu.

"Dokonalý příklad, jak by se to nemělo dělat. Ve vyspělých zemích je nepředstavitelné, aby se hráčům krátily mzdy," komentoval někdejší pardubický útočník Branislav Rapáč, dnes kapitán Spišské Nové Vsi.

Na desáté místo, zajišťující účast v předkole, ztrácí Zlín tři body. Na přímý postup do čtvrtfinále play off už čtrnáct. Poslední Pardubice "B", které by za současné situace sestupovaly, dělí od Beranů třináct bodů.

Je otázka, jak negativní motivace ve Zlíně zafunguje. Expert televize O2 TV Sport a bývalý extraligový útočník Jakub Koreis vystoupil na Twitteru s informací, že zlínští hráči dostanou sebrané peníze zpět, pokud v následujícím kole uspějí.

To se hraje už dnes a Zlín od 18 hodin nastoupí v Chrudimi právě proti poslednímu celku tabulky, pardubickému béčku.