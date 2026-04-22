Třinec dokonal obrat třetího finále v prodloužení. Dva góly dal při hře bez brankáře

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51 slovenský útočník Marko Daňo svým prvním gólem v letošním play off.
Čtvrtý zápas série hrané na čtyři vítězství se uskuteční ve čtvrtek od 17:00 opět v třinecké Werk Aréně.
Třinec snížil v čase 56:54 na 3:4 díky brance Tomáše Kundrátka.
109 sekund před koncem základní hrací doby v power play vyrovnal druhým gólem v utkání Andrej Nestrašil, který si stejně jako spoluhráč Michal Kovařčík (0+3) připsal v utkání tři body.
V úvodu nejdříve zahrozili domácí Flynn a Koch, kteří neměli přesnou mušku. Na druhé straně kryl Kacetl Kautovu střelu z pravého kruhu.
V čase 5:17 se vedení ujalo Dynamo. Gazdovu střelu usměrnil u levé tyče mimo dosah třineckého gólmana Kondelík.
V 9. minutě se Oceláři dočkali vyrovnání v přesilovce po Tourigného faulu na Flynna, který následně z úniku nepřekonal Willa bekhendovým blafákem. Početní výhodu ale využil střelou z pravého kruhu Nestrašil.
Potom po brejku pálil Růžička, na druhé straně Kacetl vytěsnil lapačkou Kondelíkův pokus.
V 16. minutě se opět dostalo do náskoku Dynamo. Kacetl neměl u pravé tyče přikrytý puk před dotírajícím Sedlákem a nakonec si jej srazil nešťastně bruslí do vlastní branky Musil.
V závěru úvodní části šel pykat na trestnou lavici Kundrátek a ještě před pauzou Kaut v šanci netrefil branku a z dorážky nepřekonal Kacetla Kondelík.
Po první přestávce Dynamo přesilovku využilo. Čerešňák, který se vrátil do sestavy Dynama poprvé od šestého utkání semifinále proti Spartě, po Červenkově přihrávce překonal od modré čáry Kacetla, jemuž stínil Smejkal.
Snížit mohl Daňo, na druhé straně kryl Kacetl střely Kelemena a Košťálka.
Ve 27. minutě už to bylo 4:1. Ludvigovu střelu tečoval nešťastně za Kacetla Galvas. Při Daňově trestu se Oceláři ubránili a sami se prosadili při Ludvigově vyloučení. Willa prostřelil z levého kruhu mezi betony Hudáček.
Pardubický brankář si potom poradil s Nestrašilovým pokusem, na druhé straně měl po Kelemenově přihrávce možnost Kondelík.
Přesně po čtyřech minutách třetí třetiny se mohli Oceláři dostat na kontakt, ale Willa nepřekonal zblízka Daňo a pardubický gólman před brankovou čárou zachytil levou rukou i Flynnovu dorážku.
Další příležitost měl Hrehorčák. Třinec se na začátku druhé poloviny závěrečného dějství neprosadil při Dvořákově trestu.
Oceláři sáhli tři minuty a 37 sekund před koncem k power play, ale snížili v době, kdy byl Kacetl na chvíli zpět na ledě.
Po akci Michala Kovařčíka se dostal z pravé strany před Willa Kundrátek a bekhendovým zakončením trefil protější horní roh branky.
Za 77 sekund zařídil nastavení střelou z pravého kruhu přes obránce Dvořáka Nestrašil.
Třinec v prodloužení začal náporem a tlačil se za vítězstvím. Will se vyznamenal především v 64. minutě při Kubiesově průniku. Kacetl si poradil se střelami Čerešňáka a Kauta.
V 70. minutě pardubický gólman vyrazil Flynnovu ránu z pravého kruhu a zastavil i šanci osamoceného Hudáčka.
V 75. minutě mohl rozhodnout po Poulíčkově přihrávce Červenka, ale Kacetl zasáhl lapačkou. Rozhodl Daňo, jemuž předložil puk před odkrytou branku Adámek.
Finále play off hokejové extraligy - 3. zápas:
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 5:4 v prodl. (1:2, 1:2, 2:0 - 1:0)
Branky a nahrávky: 9. A. Nestrašil (M. Kovařčík, Marian Adámek), 34. L. Hudáček (Kundrátek, A. Nestrašil), 57. Kundrátek (M. Kovařčík, J. Galvas), 59. A. Nestrašil (M. Kovařčík), 76. Daňo (Marian Adámek, L. Hudáček) - 6. Kondelík (Gazda, J. Stránský), 16. L. Sedlák (Hájek, Gazda), 22. Čerešňák (Červenka), 27. Ludvig (L. Sedlák, M. Tourigny). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 1:2.
Třinec: Kacetl - Kundrátek, J. Galvas, D. Musil, Marinčin, Marian Adámek, Koch, od 21. navíc Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, P. Sikora, Kubiesa - Daňo, Miloš Roman, Hrehorčák - Cienciala. Trenér: Žabka.
Pardubice: Will - Čerešňák, Hájek, M. Tourigny, Ludvig, Košťálek, T. Dvořák, Gazda - Kelemen, Kondelík, Smejkal - Mandát, L. Sedlák, Červenka - M. Kaut, Sobotka, Lauko - Vondráček, Poulíček, J. Stránský - od 46. navíc Mikliš. Trenér: Pešán.
