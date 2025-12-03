Lední hokej

Návrat zlatých hochů. Na olympijskou generálku míří dvanáct mistrů světa z Prahy

Aktualizováno 3. 12. 2025 11:46
Trenér Radim Rulík zařadil do nominace na nadcházející Švýcarské hry dvanáct hokejistů, kteří se před rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze.
Roman Červenka slaví vítězství ve finále MS 2024 Česko - Švýcarsko.
Roman Červenka slaví vítězství ve finále MS 2024 Česko - Švýcarsko. | Foto: Milan Kammermayer

Na druhém turnaji seriálu Euro Hockey Tour se představí i kapitán Roman Červenka, Ondřej Kaše, Daniel Voženílek nebo Jan Rutta, kteří hlavně ze zdravotních důvodů chyběli na listopadové reprezentační akci ve Finsku.

Po pěti letech dostal pozvánku útočník Lukáš Rousek, jenž se před sezonou vrátil ze zámoří do Evropy a aktuálně působí v Jönköpingu. Jediným nováčkem je brankář Nick Malík z Plzně. Nulu na kontě reprezentačních startů má i gólman Jan Kavan, který však bude plnit jen roli trojky na trénincích.

Druhý turnaj EHT se uskuteční v Curychu a Liberci příští týden. Reprezentace nastoupí ve čtvrtek na severu Čech proti Finsku, o den později se přesune do Curychu, kde se v sobotu utká se Švýcarskem a v neděli turnaj zakončí zápasem proti Švédsku.

Švýcarské hry jsou generálkou na únorové olympijské hry v Miláně.

Nominace:

Brankáři: Nick Malík (Škoda Plzeň), Jan Kavan (Kometa Brno), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fin.),

obránci: Jan Ščotka, Libor Zábranský, Filip Král (všichni Kometa Brno), Daniel Gazda (Dynamo Pardubice), Jakub Krejčík (Sparta Praha), Marian Adámek (Oceláři Třinec), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Jan Rutta (Servette Ženeva/Švýc.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Radek Kučeřík (Ilves Tampere/Fin),

útočníci: Roman Červenka, Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák (všichni Dynamo Pardubice), Filip Chlapík, Pavel Kousal, Michael Špaček (všichni Sparta Praha), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.), Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary), Jakub Flek (Kometa Brno), Ondřej Kaše (Verva Litvínov), Lukáš Rousek (HV71/Švéd.), Petr Kodýtek (IFK Helsinky/Fin.), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), Matěj Stránský (Davos/Švýc.).

