To tu nebylo desítky let. Sparta může potkat nezvyklého soupeře

Spengler Cup, tradiční turnaj konající se ve švýcarském Davosu mezi Vánocemi a Novým rokem, chystá zajímavou novinku. K účastníkům příštího ročníku, Spartě Praha, Helsinkám, Fribourgu, Kanadě a domácímu týmu, by měl přibýt výběr z americké univerzitní ligy NCAA, což je stále důležitější zásobárna slavné NHL.

S informací přišel web USCHO, který se věnuje univerzitnímu hokeji v zámoří, a následně ji převzala některá švýcarská média.

Ačkoliv organizátoři ještě nic nepotvrdili, zmíněný web s odvoláním na své zdroje píše o účasti NCAA jako o hotové věci.

"Výběr bude čítat hráče, trenéry a další členy realizačních týmů z první divize," stojí ve zprávě.

Do Davosu by tak mohl dorazit velmi zajímavý mančaft. Síť univerzitního hokeje ve Spojených státech je rozsáhlá, ale největší váhu má právě první divize. Odtud se chodí do NHL, někdy hned po draftu.

Účast NCAA na Spenglerově poháru dlouho nebyla možná kvůli přísným pravidlům. Hokejisté-studenti mohli během akademického roku hrát jen za svoji univerzitu. Loni ale došlo k uvolnění regulí.

Podle USCHO se univerzitní tým z USA naposledy zúčastnil Spenger Cupu v roce 1982. Tehdy nicméně nešlo o speciální výběr, ale o UNC, jednu konkrétní univerzitu sídlící v Severní Dakotě.

NCAA od té doby udělala velký pokrok. Zatímco v prvním kole draftu NHL 1982 měla jediného hráče, loni jich bylo už devět včetně celkové jedničky Macklina Celebriniho.

Na prosincové akci v Davosu jsou raritou i neuniverzitní americká mužstva. Zatímco Kanada, složená převážně z hráčů nastupujících v Evropě, je tradičním účastníkem, Spojené státy měly naposledy zástupce v roce 2013, kdy dorazil Rochester z farmářské AHL.

Mimochodem, zmíněný rok 1982 je zásadní také z pohledu českého hokeje. Právě tehdy na Spenglerově poháru naposledy triumfoval tuzemský klub, jmenovitě Dukla Jihlava.

Přitom poslední dobou se českým týmům daří. Od roku 2019 prošly do finále hned tři. Třinec ale podlehl Kanadě, Sparta Ambri-Piottě a Pardubice Davosu.

Letos na nejstarší krátkodobý klubový turnaj planety, jehož první ročník se odehrál roku 1923, dostala pozvánku Sparta.

Může tak narazit na vzácného hosta z USA a zažít velmi netradiční měření sil. Jisté to ale ani v případě potvrzení univerzitní účasti není.

Šest pozvaných týmů totiž hraje ve dvou skupinách po třech. Do play off postupují všichni, ale z principu nedojde na souboj každého s každým. Některé výběry dohrají po třech utkáních.