Sparťanům málem nestačilo vedení 4:0, před legendami klubu vyhráli až v prodloužení

Dvakrát se prosadili domácí Pavel Kousal, jenž navíc zaznamenal nahrávku na vítězný gól, a vítkovický Jindřich Abdul. Sparťan Tomáš Hyka se blýskl třemi asistencemi, Krejčík a hostující Anthony Nellis měli shodně bilanci 1+2.
Utkání předcházel ceremoniál, při němž byla do Klubu legend Sparty přijata pětice nových hráčů - obránci Jan Hanzlík s Františkem Ptáčkem a útočníci Jaroslav Hlinka, Ondřej Kratěna a Petr Ton, které spojuje titul z roku 2006.
Pražané navíc odehráli duel v unikátních dresech bez reklam, které připomínaly právě dresy šampionů z tehdejší doby.
Přestože domácí měli v nohách těžký úterní duel s lídrem soutěže Třincem, úvodní dějství jim vyšlo o mnoho lépe. Brzy po začátku sice odehráli nepovedenou přesilovku po špatném střídání Ostravanů, ale v desáté minutě proklouzlo do sítě Pysykovo nahození od modré čáry.
Ve 12. minutě se navíc poprvé v utkání prosadil Kousal, když po otočce nachytal strážce vítkovické branky Klimeše střelou mezi betony. Uběhlo jen dalších 83 sekund a bylo to už 3:0.
Řepíkův pokus protečoval těsně před Klimešem Sirota, hostující gólman sice stihl ještě zareagovat, ale proti dorážce kapitána Chlapíka už byl bezmocný. Kouč Ostravanů Varaďa zareagoval oddechovým časem, Klimeše však nechal i poté v brankovišti.
Teprve až od druhého dějství vyjel na led dnešní náhradník Hrachovina. Zbořil zazvonil na brankovou konstrukci, pak ale po pěkné souhře v přesilovce navýšil náskok domácích Kousal a zdálo se být prakticky rozhodnuto.
Opak byl však pravdou - o minutu a půl později snížil Abdul a oživil naděje Vítkovic.
Udusat je mohl po Zbořilově faulu na Michala Vitoucha Špaček, jenže trestné střílení neproměnil. Hrachovinu si sice dobře položil na led, ale nedokázal přehodit jeho beton. Sám pak musel o chvilku později na trestnou lavici a jeho pobyt zkrátil parádním zakončením Nellis.
Ve 45. minutě měli hosté velkou možnost dostal se na kontakt - Nellise fauloval Sirota a sudí nařídili druhé trestné střílení v dnešním duelu. K němu se rozjel Hanzl, jeho úmysly však Kovář dokonale přečetl.
Ostravany to nemuselo mrzet dlouho, neboť pouhých pět sekund po opětovném zahájení hry snížil na 3:4 s přispěním Špačkovy teče Abdul. Sudí ještě zkoumali, zda oblouček za Kovářova záda zapadl bez teče vysokou holí, ale po chvíli platnost gólu potvrdili.
Sparta znervózněla a hosté začali na ledě dominovat. Zdráhalova šance ještě přišla vniveč, ale v 58. minutě dostal nabito do ideální pozice osamocený Hrivík a bylo vyrovnáno.
Příležitost dokonat obrat a rozhodnout měl pak ještě Hanzl, ale Kovář byl proti a rozhodnout se muselo až v prodloužení. V něm sehráli domácí povedenou akci, kterou zakončil Krejčík, mohli tak nakonec slavit druhý bod navíc.
Předehrávka 45. kola hokejové extraligy:
HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 5:4 v prodl. (3:0, 1:2, 0:2 - 1:0)
Branky a nahrávky: 10. Pysyk (Krejčík, Hyka), 12. P. Kousal (Krejčík, Hyka), 14. Chlapík (Sirota, Řepík), 28. P. Kousal (Hyka, Pysyk), 63. Krejčík (Řepík, P. Kousal) - 29. Abdul (Nellis, P. Zdráhal), 35. Nellis (Hladonik, M. Kalus), 45. Abdul (Nellis), 58. Hrivík (M. Kalus). Rozhodčí: Vrba, Zeliska - Lhotský, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 10.374.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, Němeček, Tomov, N. Seppälä - Hyka, R. Horák, P. Kousal - Dzierkals, M. Vitouch, Raška - Řepík, M. Špaček, Chlapík - J. Pospíšil, O. Bláha, D. Vitouch. Trenér: J. Nedvěd.
Vítkovice: Klimeš (21. Hrachovina) - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Leahy, Port, Freibergs, Auvitu - P. Zdráhal, Nellis, Abdul - Macias, Hrivík, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Řehák - Lednický. Trenér: Varaďa.
Tabulka:
|1.
|Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2.
|Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3.
|Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4.
|Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|5.
|České Budějovice
|16
|9
|0
|0
|7
|48:37
|27
|6.
|Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|7.
|Vítkovice
|16
|6
|3
|2
|5
|50:43
|26
|8.
|Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9.
|Hradec Králové
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10.
|Sparta
|17
|6
|2
|0
|9
|48:46
|22
|11.
|Karlovy Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|12.
|Mladá Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13.
|Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14.
|Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7