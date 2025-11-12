Nad Tatrou se blýská a na prsou září. Slováci ukázali nové dresy pro Milán

Slovenský svaz ledního hokeje (SZĽH) v Bratislavě odhalil novou sadu reprezentačních dresů, které budou platné pro celý čtyřletý cyklus začínající zimními olympijskými hrami 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo.
Hlavním vizuálním motivem celého designu je silueta Vysokých Tater - symbol národní hrdosti, vytrvalosti a síly, kterou by měli reprezentanti přenášet i na led. "Dresy symbolicky navazují i na první slova slovenské hymny - 'Nad Tatrou sa blýska'," uvedl svaz v oficiální zprávě.
Nový model zachovává tradiční slovenské barvy - převládá modrá, hostující varianta bude převážně bílá, doplněná červenými prvky. Na hrudi se poprvé objevuje silueta tatranských štítů, zatímco státní znak je součástí designu hokejového dresu.
"Tatry jsou pro Slováky víc než jen hory. Jsou hrdým symbolem naší odolnosti a vytrvalosti," zdůraznil prezident SZĽH Miroslav Šatan. Návrhářské zadání obdržela slovenská firma ATAK Sportswear, jež dodává dresy slovenské reprezentaci.
Odhalení nového dresu přichází v době, kdy se celé slovenské hokejové prostředí připravuje na jednu z nejdůležitějších výzev, olympiádu. Pro hráče to znamená vstoupit do nové éry - v novém vizuálu a s nároky, které na ně olympiáda klade.
Dresy budou hráči nosit nejen na samotných hrách, ale také v rámci všech turnajů pod hlavičkou IIHF v olympijském cyklu 2026 až 2030.
Symbolika ale není jen vizuální. V soutěži, do níž se po roce 2014 znovu zapojí i hráči NHL, představuje dres nejen vizitku reprezentace, ale i připomenutí, že reprezentovat znamená závazek i inspiraci.
Nová sada dresů nabízí spojení tradice a modernosti: hory, které jsou zapsány v hymně, se stávají součástí herního oblečení. Barevná kombinace navazuje na minulost a zároveň má zaujmout i náročné fanoušky slovenského hokeje.