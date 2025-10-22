"Jsi blázen, že jsi dál chytal!" Po scéně jako z 50. let se volá po změně pravidel

V prvních týdnech nového ročníku se to stalo vícekrát, nejvíc pozornosti však vyvolal případ z minulého týdne na ledě Toronta.
Domácí Maple Leafs porazili Rangers 2:1 po prodloužení a jejich hlavním hrdinou se stal americký brankář Anthony Stolarz. Zastavil 28 střel a - co je pozoruhodnější - ve třetí třetině chvíli chytal bez masky.
Přišel o ni po tvrdé střele Matta Rempeho. Následně čelil ještě ráně J.T. Millera, kterou už bez ochrany obličeje vyrazil betonem. Až pak rozhodčí přerušil hru.
"Stolarz hraje, jako by byla 50. léta," uvedla záběry stanice TSN s poukazem na dobu, kdy bylo pro brankáře normální chytat bez masky.
Nyní to ani zdaleka normální není. Proto když se Stolarz v přerušené hře zastavil u střídačky, od náhradníka Caydena Primeaua slyšel: "Jsi blázen, že jsi dál chytal!"
Američan chtěl dle svých slov ukázat soutěživost. Být ale po jeho, sudí by přerušili hru hned po Rempeho střele do masky. Ani by mu nemusela spadnout.
"Doufejme, že to liga sleduje a že s tím můžeme něco udělat. Nemyslím si, že bychom měli čekat na to, až nějaký brankář dostane pukem do hlavy," citoval Stolarze online deník The Athletic. Stejně to vidí i Primeau.
Pravidla NHL říkají, že pokud gólman ztratí masku a jeho tým má kotouč v držení, hra se okamžitě přeruší. Pokud ale puk kontroluje soupeř, tak se pískne, jen když protivník nemá bezprostřední gólovou šanci.
Daný večer v Torontu hlavní rozhodčí usoudili, že Rangers mohou rychle vstřelit branku, a tak navzdory nechráněnému Stolarzově obličeji nechali hru běžet. Postupovali v souladu s pravidly.
Mimochodem, stejné by to bylo i v české extralize, kde v rámci sbližování zámořských a mezinárodních regulí platí stejné ustanovení.
"Samozřejmě chcete víc gólů a víc šancí, ale současně se musíte ohlížet na bezpečnost hokejistů," upozornil Stolarz.
Když ztratí helmu hráč v poli, musí okamžitě na střídačku. Gólmanovi se ale může stát, že po ztrátě masky bude muset chytat dál.
Stolarz měl štěstí, že Millerovu střelu zasáhl betonem. Mohlo být hůř.
"Kluci zakončují okamžitě a rána letí rychlostí přes 145 kilometrů za hodinu. Tahle střela se naštěstí držela u ledu, ale stát se může cokoliv," připomněl Primeau, že Miller mohl trefit puk špatně, nebo že ránu mohl někdo tečovat.
Stolarze podpořil také brankář Rangers Igor Šesťorkin, podle kterého měl rozhodčí "písknout hned, protože šlo o nebezpečnou situaci".
NHL se ke změně již dříve kritizované regule moc nemá. "Zatím jsme neměli významné obavy z toho, jak současné pravidlo funguje a jak je aplikováno. Nejsem připraven říct, zda by nedávné události mohly ospravedlnit diskuzi o potenciálních změnách. Pokud budeme mít za to, že změna je opodstatněná, tak se jejímu provedení nebudeme bránit," uvedl zástupce ligového šéfa Bill Daly.