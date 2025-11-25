Lední hokej

Nejpřeceňovanější hráč NHL, tepali ho kolegové. Teď rozjezdem trumfl Jágra

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 2 hodinami
Stal se jednou z tváří konzolové videohry NHL 23, ale všeobecně respektovanou hokejovou hvězdou nikoliv. Řada protihráčů na něj hleděla spatra. To se ale teď mění. Po letní výměně z Anaheimu do Philadelphie je Trevor Zegras k nepoznání.
Trevor Zegras v dresu Philadelphie
Trevor Zegras v dresu Philadelphie | Foto: Reuters

Když měl Zegras v rozhovoru pro stanici ESPN rozebrat, co se v prosluněném a mnohými vyhledávaném Anaheimu pokazilo, vytáhl i jednu překvapivou odpověď.

"Řekněme, že jsem trpěl sezonní depresí. Potřebuju zimy. Každý den mi tam připadal naprosto stejný, bylo to divné. Prostě sezonní deprese. Je to skutečná věc, přísahám bohu," svěřil se Američan narozený v Bedfordu ve státě New York.

Byť je sezonní afektivní porucha spojována s podzimem a zimou kvůli nedostatku sluníčka a krátkým dnům, Zegrasovi v Kalifornii vadilo nikdy nekončící léto.

Není to ovšem jediný důvod, proč útočník, jenž se měl stát ofenzivní hvězdou celé NHL, spadl v uplynulých dvou sezonách na průměr kolem půl bodu na zápas.

Také ho rozhodila zranění, změna klubového vedení, u něhož měl pocit, že mu nevěří, nebo ho sžíraly stále častější spekulace o výměně.

Ty se nakonec zhmotnily letos v červnu. Anaheim vytrejdoval Zegrase do Philadelphie za Ryana Poehlinga a volbu ve druhém a čtvrtém kole draftu. 

Nešlo o ohromující protihodnotu, ne za devítku dražby talentů 2019. Zegras, někdejší finalista Calder Trophy pro nováčka roku, ale v době výměny rovněž nebyl ohromující. Měl pověst hokejisty, který na ledě svede kdejakou parádu a plní jimi sociální sítě, ale s vyhráváním zápasů moc nepomůže.

V průzkumu online deníku The Athletic ho asi stovka hráčů NHL vyhlásila nejpřeceňovanějším hokejistou soutěže. Názory sice byly poměrně roztříštěné, ale Zegras dostal jasně nejvíc hlasů, skoro 13 procent.

O Američanově pověsti dobře věděl i nový trenér Philadelphie Rick Tocchet. Na začátku přípravného kempu klubu tak útočníka konfrontoval. 

"Zeptal jsem se ho, jestli hraje kvůli klikům na sociálních sítích, nebo kvůli tomu, aby vyhrával hokejové zápasy," prozradil někdejší produktivní útočník Tocchet.

Odpověď ho uspokojila. A když v prvních týdnech sezony viděl, že to nebyly jen prázdné řeči, rozhodl se Zegrasovi s vylepšováním reputace pomoct.

"Chce vyhrávat," ujistil. "Všichni mají dojem, že chce dělat všemožné finty a dostat se s nimi na sítě. On ale nechce, aby ho lidé takhle vnímali, a myslím, že to jeho hře pomáhá. Neměl by hrát kvůli klikům, ale proto, aby vítězil. A to je přesně to, co chce."

Čtyřiadvacetiletý Zegras novou image zatím doprovází průměrem bod na zápas. Je nejproduktivnějším hráčem mužstva a vyšlápl k tomu, aby rozprášil svá sezonní maxima z Anaheimu v podobě 23 gólů a 65 bodů.

Jen dva hráči byli v prvních 20 startech za Philadelphii produktivnější: slavný Peter Forsberg (neskutečných 36 bodů) a Danny Briere (24), současný generální manažer klubu.

Třetí Zegras s 21 zápisy (7+14) o bod přeskočil takové hvězdy jako Tony Amonte, Jeremy Roenick a Jaromír Jágr.

A to je pořád ještě podzim. Zimní měsíce, které Zegrasovi tolik scházely k psychické pohodě, teprve přicházejí.

Související

Lepšího hráče než Jágra jsem neviděl. Ale hodně jsem s ním nesouhlasil, líčí svéráz

Darius Kasparaitis
 
Mohlo by vás zajímat

Vejmelka v NHL vychytal výhru Utahu nad Vegas 5:1, Cooley dal čtyři góly

Vejmelka v NHL vychytal výhru Utahu nad Vegas 5:1, Cooley dal čtyři góly

Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Český brankář nadchl NHL. Pastrňák fantasticky asistoval a Hronek se trefil

Český brankář nadchl NHL. Pastrňák fantasticky asistoval a Hronek se trefil

Sparta už vede tabulku. Krize Třince pokračuje, prohrál i s posledním Litvínovem

Sparta už vede tabulku. Krize Třince pokračuje, prohrál i s posledním Litvínovem
hokej sport Obsah NHL Philadelphia Flyers

Právě se děje

Aktualizováno před 37 minutami
Den, kdy Maradona zešílel. S Barcelonou se božský Diego loučil ohavným způsobem
Sport

Den, kdy Maradona zešílel. S Barcelonou se božský Diego loučil ohavným způsobem

Připomeňte si události finále Španělského poháru z roku 1984, které bylo posledním zápasem Diega Maradony před odchodem do Neapole.
před 42 minutami

Pařížská policie zadržela čtyři lidi podezřelé z krádeže šperků v Louvru

Francouzská policie dnes zadržela další čtyři lidi podezřelé z krádeže šperků z pařížského muzea Louvre. Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová podle agentury AFP informovala, že jde o dvě ženy a dva…
Přečíst zprávu
před 53 minutami
Čeká nás nová Praha? Klíčoví muži vysvětlují
39:46
Domácí

Čeká nás nová Praha? Klíčoví muži vysvětlují

Podívejte se na pilotní díl podcastové minisérie Praha 2.0.
Aktualizováno před 1 hodinou
Babiš předá Pavlovi seznam ministrů. V lednu chceme žádat o důvěru, nastínil Okamura
Domácí

ŽIVĚ
Babiš předá Pavlovi seznam ministrů. V lednu chceme žádat o důvěru, nastínil Okamura

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zahraničí

Na konci týdne přijde v Česku rázná změna počasí. První předpověď, jak bude do Vánoc

Na konci týdne přijde v Česku rázná změna počasí. První předpověď, jak bude do Vánoc
Prohlédnout si 14 fotografií
Zbýšov u Brna: Čerstvě napadaný sníh mizí pod vrstvou soli.​
Ústí nad Labem: Někteří si první sníh užívají s nefalšovanou radostí.
Aktualizováno před 2 hodinami
Na Staroměstském náměstí vztyčili vánoční strom, už se začalo s jeho zdobením
Domácí

Na Staroměstském náměstí vztyčili vánoční strom, už se začalo s jeho zdobením

V úterý v noci technici na Staroměstském náměstí v Praze usadili a vztyčili vánoční strom. Brzy se začne s jeho zdobením. K rozsvícení dojde v sobotu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny
Ekonomika

Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a na Kladně.
Další zprávy