Nejpřeceňovanější hráč NHL, tepali ho kolegové. Teď rozjezdem trumfl Jágra

Když měl Zegras v rozhovoru pro stanici ESPN rozebrat, co se v prosluněném a mnohými vyhledávaném Anaheimu pokazilo, vytáhl i jednu překvapivou odpověď.
"Řekněme, že jsem trpěl sezonní depresí. Potřebuju zimy. Každý den mi tam připadal naprosto stejný, bylo to divné. Prostě sezonní deprese. Je to skutečná věc, přísahám bohu," svěřil se Američan narozený v Bedfordu ve státě New York.
Byť je sezonní afektivní porucha spojována s podzimem a zimou kvůli nedostatku sluníčka a krátkým dnům, Zegrasovi v Kalifornii vadilo nikdy nekončící léto.
Není to ovšem jediný důvod, proč útočník, jenž se měl stát ofenzivní hvězdou celé NHL, spadl v uplynulých dvou sezonách na průměr kolem půl bodu na zápas.
Také ho rozhodila zranění, změna klubového vedení, u něhož měl pocit, že mu nevěří, nebo ho sžíraly stále častější spekulace o výměně.
Ty se nakonec zhmotnily letos v červnu. Anaheim vytrejdoval Zegrase do Philadelphie za Ryana Poehlinga a volbu ve druhém a čtvrtém kole draftu.
Nešlo o ohromující protihodnotu, ne za devítku dražby talentů 2019. Zegras, někdejší finalista Calder Trophy pro nováčka roku, ale v době výměny rovněž nebyl ohromující. Měl pověst hokejisty, který na ledě svede kdejakou parádu a plní jimi sociální sítě, ale s vyhráváním zápasů moc nepomůže.
V průzkumu online deníku The Athletic ho asi stovka hráčů NHL vyhlásila nejpřeceňovanějším hokejistou soutěže. Názory sice byly poměrně roztříštěné, ale Zegras dostal jasně nejvíc hlasů, skoro 13 procent.
O Američanově pověsti dobře věděl i nový trenér Philadelphie Rick Tocchet. Na začátku přípravného kempu klubu tak útočníka konfrontoval.
"Zeptal jsem se ho, jestli hraje kvůli klikům na sociálních sítích, nebo kvůli tomu, aby vyhrával hokejové zápasy," prozradil někdejší produktivní útočník Tocchet.
Odpověď ho uspokojila. A když v prvních týdnech sezony viděl, že to nebyly jen prázdné řeči, rozhodl se Zegrasovi s vylepšováním reputace pomoct.
"Chce vyhrávat," ujistil. "Všichni mají dojem, že chce dělat všemožné finty a dostat se s nimi na sítě. On ale nechce, aby ho lidé takhle vnímali, a myslím, že to jeho hře pomáhá. Neměl by hrát kvůli klikům, ale proto, aby vítězil. A to je přesně to, co chce."
Čtyřiadvacetiletý Zegras novou image zatím doprovází průměrem bod na zápas. Je nejproduktivnějším hráčem mužstva a vyšlápl k tomu, aby rozprášil svá sezonní maxima z Anaheimu v podobě 23 gólů a 65 bodů.
Jen dva hráči byli v prvních 20 startech za Philadelphii produktivnější: slavný Peter Forsberg (neskutečných 36 bodů) a Danny Briere (24), současný generální manažer klubu.
Třetí Zegras s 21 zápisy (7+14) o bod přeskočil takové hvězdy jako Tony Amonte, Jeremy Roenick a Jaromír Jágr.
A to je pořád ještě podzim. Zimní měsíce, které Zegrasovi tolik scházely k psychické pohodě, teprve přicházejí.