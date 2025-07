"Naprosto neobhajitelné." Boston udivil jedním z nejhorších podpisů na trhu

Hokejový útočník Tanner Jeannot nepřestává překvapovat. I když má v životopise jen jednu ofenzivně povedenou sezonu v NHL, manažeři se o něj perou. Posledním příkladem je smlouva od šéfa bostonského týmu Dona Sweeneyho.

Letošní otevření trhu v zámořské NHL nenabídlo na rozdíl od jiných let strhující show.

Největší hvězdy zmizely ze seznamu dostupných hráčů už před 1. červencem. Buď prodloužily smlouvu v dosavadním působišti, nebo jako Mitch Marner podepsaly s tím, že je stihne domluvená výměna.

Že by se ale lovení volných hokejistů obešlo zcela bez zajímavostí, to ne. I tentokrát několik smluv udivilo neúměrnou lukrativností.

Možná nejlepší ukázkou je právě 28letý Jeannot, defenzivně schopný a mimořádně tvrdý křídelník, který se však ofenzivně blýskl jen v základní části 2021/22, kdy za Nashville dosáhl na 41 bodů, z toho 24 gólů. Jinak v NHL nikdy nevstřelil víc než sedm branek.

V posledních dvou ročnících, rozdělených mezi Tampu a Los Angeles, zabíral pod platovým stropem 2,67 milionu amerických dolarů.

Jelikož ale nedokázal ani částečně navázat na svou životní sezonu, statistické modely vypočítávaly jeho současnou hodnotu na 0,8 až 1,5 milionu ročně.

Realita? Boston přiřkl Jeannotovi 3,4 milionu, a to rovnou na pět let! Celkově tedy inkasuje 17 milionů dolarů.

"Platit mu příštích pět let peníze na úrovni hráčů do třetí lajny je naprosto neobhajitelné," napsal Dom Luszczyszyn z online deníku The Athletic. Výši smlouvy označil za šokující.

Podobný názor zveřejnil novinářův kolega Sean Gentille, který Sweeneyho úlovek ohodnotil známkou D-.

"Gáže 3,4 milionu by byla nerozumná i jako krátkodobá sázka. Ale jako dlouhodobá investice? No, to potěš. Jeannot přináší jistou defenzivní hodnotu a rád ničí soupeře, ale to stačí jen na to, aby nedostal F," uvedl Gentille s poukazem na nejhorší stupeň tohoto systému známkování.

Sweeney svou kontroverzní investici pochopitelně hájil.

"Před několika lety vyletěl nahoru," spustil o Jeannotovi. "Od té doby si prošel nějakými zraněními, která ho v tomto směru trochu vykolejila. Nevím, jestli znovu nastřílí 24 gólů, samozřejmě doufám, že ano. On v hloubi duše věří, že do naší party přinese mnohem více energie, kterou potřebujeme. Fyzicky na to vybavený je."

Sweeney není prvním funkcionářem, kterého Jeannot okouzlil. Když kanadský křídelník nastupoval za Nashville, vyhlédl si ho generální manažer Tampy Julien BriseBois.

Na jaře 2023 ho přivedl výměnou, kterou někteří považovali za tiskovou chybu. Tampa totiž obětovala mladého obránce Cala Footea, syna proslulého Adama Footea, a hlavně neskutečných pět draftových výběrů včetně toho v prvním kole.

Už tehdy přitom Jeannot nehrál tak jako ve své životní sezoně. V klubu nakonec vydržel jen rok a půl.

Pokud nepočítáme tříletý nováčkovský kontrakt, Sweeney je prvním manažerem, který si Jeannota uvázal na víc než dva roky.