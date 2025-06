"Nejdivnější otázka, jakou jsem kdy dostal." Když kluby NHL bizarně testují hráče

Shyby, bench press, skoky do dálky nebo jízda na rotopedu. Tou vůbec nejnáročnější disciplínou na Scouting Combine, akci NHL pro mladé hokejisty mířící na draft, ale někdy bývá... sezení u stolu s představiteli klubů. Mívají totiž prapodivné otázky.

Obránce Radim Mrtka, nejžádanější ze sedmi Čechů, kteří minulý týden dorazili na letošní Scouting Combine do Buffala, žádnou bizarní otázku nedostal. A to si ho pozvalo na kus řeči hned 23 ligových klubů.

"Jeden z mých kamarádů ale na jednu zajímavou otázku odpovídal," smál se Mrtka.

Zněla takto: "Jsi spolu s dalším chlápkem v poušti a najdete láhev s vodou a baseballovou pálku. On skočí po té láhvi a tobě nechá pálku. Co uděláš?"

Takový Jack Nesbitt, centr s velkou šancí na první kolo nadcházejícího draftu, podle webu Daily Faceoff odpověděl, že by pálku použil a vodu si vzal. Jiný kanadský centr Caleb Desnoyers by prý odpálil homerun - ať už to v kontextu mimo baseballové hřiště znamená cokoliv.

Otázku položili zástupci Montrealu, kteří měli celou řadu zvláštních dotazů.

Další příklad: "Vidíš stodolarovou bankovku ležící ve špíně a dvacetidolarovku jen tak položenou na lavičce. Kterou bankovku si vezmeš?" Někteří hráči odpověděli, že obě, jiní, že by se tím moc netrápili, protože by v Montrealu měli dobrý plat.

I další uniklé otázky od slavného kanadského klubu stály za to:

"Když ve tři hodiny ráno potkáš v kasinu Nicka Suzukiho (kapitána Montrealu jako jeho spoluhráč, pozn. red.) a Martin St. Louis (hlavní trenér týmu) se tě druhý den ráno zeptá, jestli jsi ho viděl, co mu odpovíš?"

"Jsi kapitánem vojenské lodi a musíš likvidovat nepřátelské ponorky. Jedna ponorka vyhodí do vzduchu nákladní loď a dvacet tvých mužů skočí do vody. Zachráníš své muže, nebo splníš úkol a vyhodíš ponorku do povětří?"

Neperlil jen Montreal. Třeba představitelé Ottawy chtěli od hokejistů slyšet dobrý vtip. A většina dotázaných s žádným nepřišla.

Cílem těchto otázek a výzev je dostat hráče z jejich komfortní zóny, zjistit, jak přemýšlejí pod tlakem.

Kdo je nejlepší, ať vstane

O této nástraze Scouting Combine se v posledních letech hodně mluví, ale nejde vyloženě o novinku. Některé náctileté naděje zažily v minulosti i mnohem ostřejší konfrontaci.

Například před jedním draftem zhruba v polovině 90. let se do městečka Brainerd v Minnesotě sjelo na popud NHL několik vysoce hodnocených brankářů. Aby potrénovali a absolvovali pohovory s různými kluby.

Nejmenovaný gólman, jehož příběh před lety zveřejnil online deník The Athletic, si jeden z pohovorů doteď pamatuje. Seděl na něm se čtyřmi dalšími brankáři.

"Kdo je nejlepší z téhle skupiny, ať se postaví," ozvalo se po chvíli.

Všichni brankáři však zůstávali sedět a nervózně po sobě pokukovali, než jeden z nich trapné ticho prolomil: "Všichni si asi myslíme, že jsme nejlepší, ale taky se navzájem respektujeme."

Rozumná odpověď, dalo by se říct. Ne ale pro přítomného funkcionáře. "Nechceme partu respektujících se brankářů," zařval. "Chceme chlápky, kteří si myslí, že jsou nejlepší, a chtějí být nejlepší. Tohle nebereme."

"Byla to ta nejdivnější otázka, jakou kdy od někoho na místě dostal," dodal s odstupem let nejmenovaný gólman. "Ten funkcionář byl vyloženě hnusný. Doufáte, že projdete draftem, a oni vás v podstatě roztrhají na cucky."