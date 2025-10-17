Největší české zklamání zkraje NHL: Ukázal obří potenciál, nyní "je neviditelný"

Na poslední mistrovství světa ho Buffalo nepustilo, musel plnit povinnosti na klubové farmě v Rochesteru.
Jeho první zkušeností v dospělé reprezentaci, poté, co dominoval v těch mládežnických, tak možná bude olympijský turnaj v Miláně za necelé čtyři měsíce.
Udělá z něj trenér národního týmu Radim Rulík křídlo jedné z prvních dvou formací? Nebo snad lídra třetího útoku?
Ještě nedávno byly takové otázky nasnadě. Uplynulou základní část NHL zakončil Kulich - za chvalozpěvu trenéra Lindyho Ruffa - jako první centr Buffala.
A třeba novinář Matthew Fairburn z online deníku The Athletic v září potvrzoval, že 21letý Čech má na úrovni nejlepší ligy světa "potenciál být prvním centrem".
Sezonu Kulich začal jako centr číslo dva. Hned po úvodním klání ale povýšil, protože jedničku Joshe Norrise vyřadilo na delší dobu zranění v horní části těla.
Problém je v tom, že odchovanec Chomutova a Karlových Varů zkraje ročníku neobstál ani jako druhý centr, natož první.
Po třetím střetnutí ho Ruff veřejně kritizoval a složením formací v tréninku naznačil, že v příštím zápase ho nechá na tribuně coby zdravého náhradníka.
To nakonec neudělal, ale "uklidil" ho do čtvrtého útoku. Až v průběhu duelu mu dal prostor výš v sestavě.
Rázná odpověď, v níž trenér doufal, nicméně nepřišla. Při kanonádě do sítě Ottawy 8:4, první výhře Buffala v sezoně, sice Kulich skóroval, avšak jen do prázdné brány. Jinak se znovu trápil.
"Má na víc," zdůraznil Ruff. "Neviděl jsem toho Jiřího, který by s pukem vybruslil z pásma. Přitom pár příležitostí k tomu měl. Normálně by to udělal, potřebuje jen získat trochu sebedůvěry a dodat své hře trochu šmrncu. Aby si řekl, že je to jeho puk a že to zařídí."
Zmíněná trefa do prázdné brány je po čtyřech utkáních a při slušném icetimu 16:23 jediným Kulichovým zápisem do produktivity.
Jinak nasbíral šest záporných bodů v hodnocení +/-, na bránu vystřelil pouze osmkrát a vyhrál jen asi 36 procent buly.
"Ruff se ohledně Kulicha rozhodně nemýlí. Navzdory velkému prostoru v první formaci a na přesilovce je zatím neviditelný," nerozporoval novinář Fairburn kritiku českého forvarda.
"Buffalo šlo do sezony se záměrem, že i Kulich by mohl pomoci nahradit ofenzivní čísla, která zmizela při výměně JJ Peterky. V prvních zápasech ale při plnění tohoto úkolu neobstál," doplnil.
Jako by šlo o náhlý pokles formy. Ještě příprava nabídla důvod k optimismu - Kulich ve třech zápasech dosáhl na stejný počet bodů (2+1).
Jestliže se český talent jakožto předpokládaný centr do prvních dvou formací nezmátoří, Sabres budou jen těžko lámat předlouhou sérii nepostupů do play off. Aktuálně je tíží 14 krachů v řadě. Nikdo v lize nečeká na boje o Stanley Cup tak dlouho.