Lední hokej

Že jsem jen produkt Pastrňáka? Ligová senzace dál šokuje a reaguje na pochybovače

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 1 hodinou
Hokejový fanoušek probuzený z ročního kómatu by to jistě považoval za vtip. Jde ale o stále diskutovanější realitu. Nejlepším střelcem NHL za letošní kalendářní rok je donedávna nepříliš známý útočník Morgan Geekie.
Morgan Geekie v dresu Bostonu
Morgan Geekie v dresu Bostonu | Foto: Reuters

V aktuální sezoně je 27letý Geekie díky 17 trefám ve 25 zápasech druhým nejlepším střelcem ligy, na vedoucího Nathana MacKinnona ztrácí jednu branku.

Za celý kalendářní rok 2025 je však Geekie jedničkou. Se 42 góly o jeden zářez překonává superhvězdného bostonského spoluhráče Davida Pastrňáka.

Před nejlepšími Kanaďany, MacKinnonem, Sidneym Crosbym a Wyattem Johnstonem, nyní drží šestigólový náskok. Proto začíná pronikat do diskuzí, jestli by měl reprezentovat kolébku hokeje na únorové olympiádě v Miláně. Jakkoliv by to ještě před rokem znělo jako čirý nesmysl.

Rodák z městečka Strathclair v provincii Manitoba dlouho ani nenaznačoval, že by mohl být top střelcem nejlepší ligy světa.

V juniorce i ve farmářské AHL to sice dokázal rozparádit, ale s přechodem do NHL měl problémy.

V hlavním týmu Caroliny se usadil až ve čtvrté sezoně po draftu, jímž prošel na začátku třetího kola. Ve 36 zápasech covidem zkrácené základní části skóroval třikrát.

V dalších dvou sezonách, kdy po rozšiřovacím draftu hrál za Seattle, to nebylo o moc lepší. Vstřelil sedm a devět gólů.

Poté se už ve 24 letech stal volným hráčem bez omezení, protože neobdržel kvalifikační nabídku. Ostřeji řečeno, Seattle útočníka odepsal.

Toho využil Boston, který se rozhodl Geekieho otestovat skromným dvouletým kontraktem na celkem čtyři miliony amerických dolarů. A začala horská dráha.

Urostlý Kanaďan si nejdřív vylepšil sezonní maximum na 17 gólů… načež zkraje následného ročníku 2024/25 vzbudil kritiku, že to byla jen náhoda. První branku totiž vstřelil až ve svém 12. utkání, druhou ve 22. Není divu, že mezitím několikrát skončil na tribuně mezi zdravými náhradníky.

Zlom nastal poté, co začal pravidelně nastupovat s Pastrňákem v první lajně. Výsledkem jsou neskutečné Geekieho statistiky v aktuálním kalendářním roce: 68 zápasů, 64 bodů, 42 gólů.

Kritika však zcela nevyšuměla. Když kanadský forvard brouzdá sítěmi, může se snadno dočíst, že jeho ohromující čísla jsou jen dílem shody okolností.

"Lidi si pořád myslí, že jsem Pastův produkt," prohlásil Geekie v rozhovoru pro web Boston.com. "Já ale vím, co dokážu a jakým hráčem jsem se stal. Vím, že v téhle lize můžu být dobrý. Lidi si řeknou, že jsem dobrý, protože Pastrňák je dobrý. Jasně, je to hráč světové třídy a všichni to vědí. Aby to ale člověku klapalo s někým takovým, musí být sám dobrý."

Geekie i v této sezoně hraje hlavně s Pastrňákem.
Geekie i v této sezoně hraje hlavně s Pastrňákem. | Foto: Reuters

Na důležitých místech berou Geekieho překvapivé vzedmutí vážně. Kanada má bostonského střelce na tzv. long listu, čili v hledáčku pro únorovou zimní olympiádu.

S ohledem na obří konkurenci to pochopitelně ještě neznamená, že bude ve finální nominaci. "Když se podívám na soupisku, tak komu můžu realisticky sebrat místo?" nadhodil střelec. "Nesmírně si ale vážím už jen toho, že se o mně mluví."

Pastrňákův parťák dosud reprezentoval Kanadu jen jednou. Na seniorském MS 2022 dosáhl v deseti duelech na skromný zápis 1+1. To ale ještě byl ten starý Geekie, nepříliš produktivní forvard, kterého měli v Seattlu spíš do počtu.

Související

Jak někdo nemůže mít Pastrňáka v top 10? zní v NHL. Gretzkému připomíná legendu

Pastrňák gól 400
0:45
 
Mohlo by vás zajímat

Nečas má dvě přihrávky, hned při prvním startu se ale blýskl i jiný Čech v týmu

Nečas má dvě přihrávky, hned při prvním startu se ale blýskl i jiný Čech v týmu

Růža nebyl lakomej, říká Málek. Vidí, komu se vše rozpadlo i kde se uvolnila nálada

Růža nebyl lakomej, říká Málek. Vidí, komu se vše rozpadlo i kde se uvolnila nálada

Peníze, ze kterých se nedá vyžít, bouří se hokejisté. Odkryli podmínky mimo záři NHL

Peníze, ze kterých se nedá vyžít, bouří se hokejisté. Odkryli podmínky mimo záři NHL

Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko

Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko
hokej sport Obsah NHL Boston Bruins David Pastrňák Morgan Geekie Přehled zpráv

Právě se děje

před 28 minutami
"Zaplatit za každý kilometr je spravedlivé." Britům chybí kvůli elektroautům peníze
Auto

"Zaplatit za každý kilometr je spravedlivé." Britům chybí kvůli elektroautům peníze

Velká Británie bude od dubna 2028 danit každý ujetý kilometr každého elektromobilu. Jde o ekvivalent spotřební daně na palivo.
před 59 minutami
V Čechách se začne v noci tvořit ledovka, nebezpečí hrozí řidičům i chodcům
Počasí

V Čechách se začne v noci tvořit ledovka, nebezpečí hrozí řidičům i chodcům

Led se bude tvořit na silnicích i chodnících, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven, doporučili meteorologové.
před 1 hodinou
Že jsem jen produkt Pastrňáka? Ligová senzace dál šokuje a reaguje na pochybovače
Hokej

Že jsem jen produkt Pastrňáka? Ligová senzace dál šokuje a reaguje na pochybovače

Morgan Geekie je nejlepším střelcem hokejové NHL za letošní kalendářní rok.
před 1 hodinou
Německé automobilky uspěly, Berlín hodlá v EU tlačit na zachování spalovacích motorů
Ekonomika

Německé automobilky uspěly, Berlín hodlá v EU tlačit na zachování spalovacích motorů

"Auto je a bude ústředním výrobkem naší země," zdůraznil předseda bavorské CSU Markus Söder.
před 1 hodinou

Metro B mezi Florencí a Novými Butovicemi stojí, na Andělu vlak srazil ženu

Provoz pražského metra B v úseku Nové Butovice-Florenc byl kolem 11:00 zastaven, ve stanici Anděl vlak srazil ženu. Podle policie nepřežila.
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinský protikorupční úřad zasahuje u šéfa prezidentské kanceláře Jermaka
Zahraničí

ŽIVĚ
Ukrajinský protikorupční úřad zasahuje u šéfa prezidentské kanceláře Jermaka

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Auto

Z lidové socialistické škodovky je auto pro bohaté. Moderní "stovka" tvary překvapí

Z lidové socialistické škodovky je auto pro bohaté. Moderní "stovka" tvary překvapí
Prohlédnout si 7 fotografií
Další zprávy