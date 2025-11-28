Že jsem jen produkt Pastrňáka? Ligová senzace dál šokuje a reaguje na pochybovače

V aktuální sezoně je 27letý Geekie díky 17 trefám ve 25 zápasech druhým nejlepším střelcem ligy, na vedoucího Nathana MacKinnona ztrácí jednu branku.
Za celý kalendářní rok 2025 je však Geekie jedničkou. Se 42 góly o jeden zářez překonává superhvězdného bostonského spoluhráče Davida Pastrňáka.
Před nejlepšími Kanaďany, MacKinnonem, Sidneym Crosbym a Wyattem Johnstonem, nyní drží šestigólový náskok. Proto začíná pronikat do diskuzí, jestli by měl reprezentovat kolébku hokeje na únorové olympiádě v Miláně. Jakkoliv by to ještě před rokem znělo jako čirý nesmysl.
Rodák z městečka Strathclair v provincii Manitoba dlouho ani nenaznačoval, že by mohl být top střelcem nejlepší ligy světa.
V juniorce i ve farmářské AHL to sice dokázal rozparádit, ale s přechodem do NHL měl problémy.
V hlavním týmu Caroliny se usadil až ve čtvrté sezoně po draftu, jímž prošel na začátku třetího kola. Ve 36 zápasech covidem zkrácené základní části skóroval třikrát.
V dalších dvou sezonách, kdy po rozšiřovacím draftu hrál za Seattle, to nebylo o moc lepší. Vstřelil sedm a devět gólů.
Poté se už ve 24 letech stal volným hráčem bez omezení, protože neobdržel kvalifikační nabídku. Ostřeji řečeno, Seattle útočníka odepsal.
Toho využil Boston, který se rozhodl Geekieho otestovat skromným dvouletým kontraktem na celkem čtyři miliony amerických dolarů. A začala horská dráha.
Urostlý Kanaďan si nejdřív vylepšil sezonní maximum na 17 gólů… načež zkraje následného ročníku 2024/25 vzbudil kritiku, že to byla jen náhoda. První branku totiž vstřelil až ve svém 12. utkání, druhou ve 22. Není divu, že mezitím několikrát skončil na tribuně mezi zdravými náhradníky.
Zlom nastal poté, co začal pravidelně nastupovat s Pastrňákem v první lajně. Výsledkem jsou neskutečné Geekieho statistiky v aktuálním kalendářním roce: 68 zápasů, 64 bodů, 42 gólů.
Kritika však zcela nevyšuměla. Když kanadský forvard brouzdá sítěmi, může se snadno dočíst, že jeho ohromující čísla jsou jen dílem shody okolností.
"Lidi si pořád myslí, že jsem Pastův produkt," prohlásil Geekie v rozhovoru pro web Boston.com. "Já ale vím, co dokážu a jakým hráčem jsem se stal. Vím, že v téhle lize můžu být dobrý. Lidi si řeknou, že jsem dobrý, protože Pastrňák je dobrý. Jasně, je to hráč světové třídy a všichni to vědí. Aby to ale člověku klapalo s někým takovým, musí být sám dobrý."
Na důležitých místech berou Geekieho překvapivé vzedmutí vážně. Kanada má bostonského střelce na tzv. long listu, čili v hledáčku pro únorovou zimní olympiádu.
S ohledem na obří konkurenci to pochopitelně ještě neznamená, že bude ve finální nominaci. "Když se podívám na soupisku, tak komu můžu realisticky sebrat místo?" nadhodil střelec. "Nesmírně si ale vážím už jen toho, že se o mně mluví."
Pastrňákův parťák dosud reprezentoval Kanadu jen jednou. Na seniorském MS 2022 dosáhl v deseti duelech na skromný zápis 1+1. To ale ještě byl ten starý Geekie, nepříliš produktivní forvard, kterého měli v Seattlu spíš do počtu.