Boston v úžasu, na Pastrňákově místě září přehlížený farmář. Jiný Čech tím trpí

Když Blümel dostal v listopadovém klání NHL šanci vedle Pastrňáka a Zachy, připomnělo to poměrně nedávné časy, kdy spolu kompletně českou lajnu tvořili Pastrňák, Zacha a David Krejčí.
Nový útok však vyšel naprázdno. "Byl to můj první zápas s Matějem a s Pavlem jsem už taky nějaký čas nehrál. Cítíme, že v sobě máme mnohem víc," komentoval spolupráci Pastrňák.
Otázkou je, jestli ještě dostanou příležitost to ukázat. Blümel hned v dalším utkání vysedával na tribuně jako zdravý náhradník a poté - když znovu nastoupil vedle hvězdných krajanů - odehrál jen pár střídání, než utrpěl zranění v dolní části těla.
Jeho účet z Bostonu se zastavil na čtyřech zápasech a chmurném zápisu 0+0.
Momentálně trčí na listině dlouhodobě zraněných hráčů, což znamená, že se jen tak nevrátí. Navíc musí pozorovat, jak mu místo v týmu "krade" další hráč.
V přípravném kempu to dlouho vypadalo, že útočníky s prakticky jistým místem v sestavě doplní právě Blümel, ale nakonec ho z přímých konkurentů předběhl defenzivně zdatnější Marat Chusnutdinov. Teď pardubického odchovance zastiňuje také Steeves, s nímž po kempu odešel na farmu v Providence.
"Hraje úžasný hokej," prohlásil o americkém forvardovi komentátor hokejových přenosů Reed Duthie. "Myslel jsem, že z vysoce produktivních hráčů AHL, které Boston přivedl, zažije průlom Blümel, ale Steeves do této party sedí jako ulitý."
Pětadvacetiletý Američan v posledních zápasech skvěle zastupuje Pastrňáka na křídle první formace s Eliasem Lindholmem a Morganem Geekiem. Dohromady má po 14 kláních osm bodů, z toho šest gólů.
Skvěle přitom plní i černou práci, kvůli které ho trenér Bostonu Marco Sturm původně povolal. Žádný pravidelně nastupující útočník Bruins v průměru neblokuje tolik střel a nerozdává tolik bodyčeků jako Steeves.
"Může hrát na pravé i levé straně jakékoliv formace," poznamenal Sturm. "Možná to není centr, ale rozhodně ho mohu využít. To se trenérům opravdu líbí, já nejsem výjimkou. Je to kluk, kterému věřím."
Steeves nikdy neprošel draftem. V kritických letech dostatečně nezaujal svými výkony v americké juniorce USHL a na univerzitě.
Poté se čtyři roky zkoušel prosadit u torontských Maple Leafs, ale i když na farmě vždy zářil, v hlavním týmu plném hvězd neprorazil. Z celkem 14 zápasů vyšel s jedinou brankou a dvěma asistencemi.
Teď, když dostává více prostoru, však ukazuje, že je v něm víc. "Je to skvělý příběh," komentoval Steevese v podcastu The Sick novinář Jimmy Murphy. "Nemyslím si, že udrží současné tempo, ale v týmu podle mě zůstane. Rozhodně je to hráč do třetí lajny na úrovni NHL. Věřím, že dokáže dávat 20 gólů za sezonu."
Blümel, jemuž stejně jako Steevesovi běží roční smlouva, tak má cestu ke stálému místu mezi hokejovou elitou zase o něco těžší. Po třetině základní části vykrystalizoval obměněný tým Bruins o dost jinak, než nadějný Čech doufal.
Zato Steeves by si mohl pozici udržet i po návratu Pastrňáka z marodky. Česká hvězda už trénovala s týmem a je ve výpravě na úterní duel se St. Louis.