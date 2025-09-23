Už dlouho mě to otravuje, přiznal Pastrňák vleklý problém. Na MS jel i tak

Když bostonští Bruins odstartovali 17. září přípravný kemp bez Pastrňáka, zdálo se, že útočníkův zánět šlach, kterým absenci zdůvodňovali, je náhlým problémem.
V pondělí, kdy se "Pasta" konečně naplno zapojil do tréninkového procesu, se však ukázalo, že jde o dlouhodobou potíž.
Kolem zdravotních problémů se v zámořské NHL běžně mlží, zvlášť u superhvězd. Typické jsou popisky jako "zranění v dolní části těla". Pastrňák však o svém problému promluvil zcela otevřeně. Konkrétně ho trápí zánět šlach v koleni.
"Hrál jsem s tím celou minulou sezonu," přiznal 29letý křídelník.
"Tím pádem není nutné si tím příliš lámat hlavu," dodal. V uplynulém ročníku odehrál všech 82 zápasů základní části NHL a pak, přestože to mnozí nečekali, vyrazil pomoct české reprezentaci na mistrovství světa. Tam se stal nejproduktivnějším útočníkem turnaje.
"Samozřejmě jsem v létě strávil spoustu času tím, abych to vylepšil, a oproti loňsku to opravdu lepší je," pokračoval k problému s kolenem. "Tehdy to samozřejmě nebylo dokonalé. A pořád není. Každopádně nic, co by mě příliš znepokojovalo, jen mě to už dlouho otravuje."
Během letního drilu se kolenu snažil ulevit, například kondici ladil jízdou na kole na úkor běhání.
Na otázku, jestli si myslí, že mu zánět šlach do budoucna bude působit problémy, mohl jen pokrčit rameny. "Nevím. Jak jsem říkal, potýkal jsem se s tím celou minulou sezonu. Řekl bych, že ukáže až čas," pověděl Pastrňák.
Tři Češi na přesilovkách
V přípravném kempu Bostonu zmeškal během téměř týdenní absence nácvik protiútoků, forčekingu nebo bránění ve vlastním pásmu.
V pondělí, kdy konečně dorazil, se pod taktovkou nového trenéra Marca Sturma řešily přesilovky a oslabení.
To druhé se Pastrňáka netýká, ale v početní výhodě by měl hrát stěžejní roli. V pondělí trénoval v komandu s dalším Čechem Pavlem Zachou, Eliasem Lindholmem, Morganam Geekiem a jediným bekem Charliem McAvoyem.
Druhou přesilovkovou formaci tvořili obránci Mason Lohrei s Hampusem Lindholmem a forvardi Viktor Arvidsson, Casey Mittelstadt a Matěj Blümel, český střelec, kterého si Bruins vyhlédli na základě dobrých výkonů na farmě Dallasu.
Početní výhody jsou pro Boston klíčové, neboť se předpokládá, že při hře pět na pět bude ofenziva drhnout, jakmile Pastrňák usedne na střídačku.
V minulé základní části využili Bruins jen něco málo přes 15 procent přesilovek, což byl čtvrtý nejhorší výkon v lize.
"Potřebujeme, aby naše přesilovky fungovaly. A řekl bych, že hráčský materiál na to máme. Také přibyl nový učitel (asistent trenéra Steve Spott, jenž donedávna pracoval v Dallasu - pozn. red.), takže si myslím, že to bude dobré," navnadil fanoušky Sturm.