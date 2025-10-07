Rána pro českou kolonii. Je to divné, komentují v zámoří vyškrtnutí českého střelce

Ve farmářské AHL jako by už neměl co dokazovat. V minulém ročníku tam Blümel se zápisem 39+33 vyhrál ligovou tabulku střelců a málem i celkovou produktivitu.
Proto když v létě podepsal jednocestnou roční smlouvu s Bostonem, týmem, kterému zoufale chybějí kanonýři, zdálo se, že našel to pravé místo pro další kariérní posun.
Před začátkem základní části však českého křídelníka stihl stejný osud jako v předchozích třech letech ve strukturách Dallasu. Odchod na farmu.
Pětadvacetiletý Blümel nejdřív v neděli zamířil na listinu nechráněných hráčů, odkud - když si ho do pondělka žádný konkurenční klub nestáhl - pokračoval do Providence.
"Většinu tréninkového kempu ho nasazovali do druhé přesilovkové formace. Přijde mi trochu divné, že si herně podle všeho pohoršil natolik, že ho nechtěli ani jako náhradníka," komentoval vyřazení českého střelce Scott McLaughlin z rozhlasové stanice WEEI.
Web Boston.com škrt označil za "největší překvapení" kempu.
Ještě v polovině přípravy bylo vše na dobré cestě. Blümel nastupoval ve druhém útoku vedle Pavla Zachy a Viktora Arvidssona a dostával šanci i na přesilovce.
Podle novináře Conora Ryana však "s postupem kempu vychladl". Ve čtyřech startech v přípravě zůstal na jediném bodu za gól ve druhém vystoupení. Celkem sice vypálil 14krát, ale produktivita chyběla.
Stejný problém měli i Alex Steeves, Matt Poitras nebo Fabian Lysell, další šikovní hráči odeslaní do Providence.
"Když nastupujete v ofenzivních rolích, tak produktivita je něco, co musí přijít, a oni to v hloubi duše vědí. Kdybyste se jich upřímně zeptali, pravděpodobně by vám to potvrdili," vysvětloval generální manažer Bostonu Don Sweeney, proč Blümel a spol. neprošli posledními škrty.
"Neznamená to ale, že jsou vyřízení," přidal hlavní trenér Bruins Marco Sturm. "Všem jsme říkali, ať jdou dolů a… Práce pro ně zkrátka nekončí. Jsem si jistý, další příležitost přijde. Já jsem se jen chtěl ujistit, že budou připravení, až dostanou pozvánku nahoru."
Na farmě se Blümel shledá s jedním krajanem, brankářem Šimonem Zajíčkem, který v létě přišel z extraligového Litvínova.
V prvním týmu Bostonu jsou Češi také dva. David Pastrňák, který rozehraje sezonu v elitní lajně vedle Eliase Lindholma a Morgana Geekieho, a Zacha. Ten by měl začít ve druhé formaci s Arvidssonem a Caseym Mittelstadtem.
Ve spodních dvou útocích dostal před Blümelem přednost i jeden z jeho hlavních konkurentů, defenzivně zdatnější Marat Chusnutdinov, který si za Bruins zahrál už na konci minulého ročníku.