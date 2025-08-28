Lední hokej

Krutá předpověď pro Pastrňáka. Analýza ukázala, kde bude Boston za pět let

včera
Hokejový Boston chce po katastrofální sezoně, kdy klesl až na předposlední místo Východní konference, co nejrychleji zpátky mezi špičku. Nakonec ho ale dlouhodobé "plácání se" u dna NHL nemine. Alespoň podle předpovědi webu Daily Faceoff.
"Dobře jsme vybrali v posledním draftu. Hagense (první volbu Bruins, celkovou sedmičku - pozn. red.) jsem ještě nepotkal, ale slyšel jsem o něm skvělé věci. Také máme pár opravdu zkušených hráčů, kteří dokázali, že v téhle lize umějí vyhrávat. Musíme jen přijít na to, jak to kolem nich postavit. Lidé nás budou podceňovat, ale já jsem hodně optimistický. Myslím, že nás čekají dobré věci," prohlásil jeden z klíčových obránců Bostonu Hampus Lindholm v podcastu 32 Thoughts.

Zhruba takový sentiment teď uvnitř Bruins panuje. Vedení klubu spustilo v průběhu uplynulé sezony tzv. retool, kdy rozprodalo významnou část kádru, ale ponechalo si nejperspektivnější hvězdy, aby kolem nich rychle vystavělo lepší tým.

Hlavní bostonskou tváří je pochopitelně český křídelník David Pastrňák, který před pár měsíci oslavil 29. narozeniny.

Ještě pár let by mohl bojovat o čelní příčky ligové produktivity. A se správnými spoluhráči vést Bruins ke Stanley Cupu.

Ale pak? Smlouvu má ještě na dlouhých šest roků. Na jejím konci z něj bude 35letý veterán.

Boston mezitím dost možná definitivně ztratí konkurenceschopnost. Po částečném výprodeji sice získal řadu trumfů do budoucna a osvěžil zcela vyprahlou zásobu talentů, ale poměry tím nepřevrátil. V této oblasti zůstává v podprůměru.

V letech 2022 a 2023 trčel podle pravidelného hodnocení online deníku The Athletic na samém dně, loni poskočil na 29. místo.

Teď má mezi 32 kluby 20. nejlepší základnu hráčských nadějí. "Kromě Hagense není v systému mnoho hráčů s potenciálem pro první dvě formace," upozornil autor analýzy Corey Pronman.

Mimochodem, v jeho žebříčku osmi největších talentů Bruins i mezi dalšími sedmi zmíněnými jmény chybí český bek Vashek Blanár, kterého si klub zamluvil ve čtvrtém kole posledního draftu.

Zmínky se nedočkal ani brankář Šimon Zajíček, ale u něj je to dané tím, že seznam čítá pouze hráče, kterým v půlce letošního září bude nanejvýš 22 let. Zajíček už má za sebou 24. narozeniny.

Na zásobu talentů hleděl i web Daily Faceoff, když sestavoval odvážnou předpověď, jak na tom kluby NHL budou v roce 2030.

Počítal také s dlouhodobými kontrakty, přirozeným stárnutím hvězd nebo rychle rostoucím platovým stropem.

Vyšlo, že zámořské soutěži bude za pět let vládnout Montreal a mezi favority na Stanleyův pohár se objeví i několik současných otloukánků jako Chicago nebo San Jose.

A Boston? Ten skončil na sedmém místě od konce. Mezi kluby v plnohodnotné přestavbě, která obnáší roky utrpení v ligovém suterénu.

"Velké smluvní závazky vůči Eliasi Lindholmovi, Nikitu Zadorovovi a nyní Tanneru Jeannotovi nenávratně určily směr klubu pro dalších pět let. Dá se shrnout jedním slovem - vabank. V systému mají Bruins jen hrstku budoucích opor, a tak se v roce 2030 stanou velmi starým týmem s několika smluvními koulemi na noze," napsal autor prognózy Paul Pidutti.

Pokud se temný scénář naplní, vyvstane otázka, jestli v rámci kompletní přestavby nevyměnit Pastrňáka. Může to žádat i sám útočník, zvlášť pokud do té doby neukořistí Stanley Cup.

Připomeňme, že v příštích třech ročnících má "Pasta" plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, takže jakýkoliv přesun musí odsouhlasit. Ve zbylých třech letech se ale klauzule postupně rozvolní. Na osm, deset a nakonec 22 povolených destinací.

