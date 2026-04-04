Sport

Hokej není o hodně rychlejší, překvapil Jágr. Víc než bruslení unavuje něco jiného

Lední hokej je čím dál rychlejší. Mantra, kterou v posledních letech musel slyšet snad každý hokejový fanoušek a která není nijak zvlášť kontroverzní. Legendární Jaromír Jágr s ní však nesouhlasí.

Jaromír Jágr v dresu KladnaFoto: Roman Mareš / Rytíři Kladno
Za Kladno, které v této sezoně extraligy těsně podlehlo Spartě v předkole play off, odehrál jen šest zápasů a připsal si jednu asistenci.

Nyní se 54letý Jágr nachází ve Spojených státech, má v plánu strávit měsíc v Miami na Floridě.

Cestou se zastavil ve Philadelphii, kde strávil první sezonu v zámoří po tříleté štaci v Rusku mezi roky 2008 a 2011. V jednom z tamních obchodních domů měl autogramiádu, na niž dorazili asi tři stovky lidí.

Při té příležitosti Jágr odmítl, že by oficiálně ukončil kariéru, ale potvrdil, že už mu nedává smysl dál trénovat.

Také se zamyslel nad tím, jaká je současná NHL oproti té, kterou v 90., nultých a nakonec desátých letech zažil jako hráč.

„Hraje se méně fyzicky, více se bruslí, změnila se pravidla. Tolik se nebrání,“ spustil, načež se dostal ke svému hlavnímu poznatku: „Všichni říkají, že hokej se hodně zrychlil. S tím moc nesouhlasím.“

„Kluci, kteří nastupovali v době, kdy jsem hrál já, byli úplně stejně rychlí,“ pokračoval jeden z nejlepších hokejistů historie. „Třeba Sid (Sidney Crosby) je pořád jedním z nejrychlejších kluků. A ať mi nikdo netvrdí, že je teď pomalu ve čtyřiceti rychlejší, než když mu bylo pětadvacet. Není rychlejší. Pořád je ale jedním z nejrychlejších v lize.“

Čísla Jágrův příklad podporují. Osmatřicetiletý kapitán Pittsburghu Crosby v aktuální sezoně dosáhl na maximální rychlost 36,8 kilometru za hodinu, čímž za sebou nechal 80 procent hokejistů současné NHL.

Také 122krát překonal rychlost 32 km/h, což ho řadí před 83 procent hráčů.

„Hra se změnila, je méně fyzická a více o bruslení,“ zopakoval Jágr. „Bruslení tě ale tolik neunaví. Nejtěžší jsou souboje jeden na jednoho u mantinelu. To tě vyčerpá.“

S 1921 body (766+1155) v 1733 zápasech základní části je Jágr druhým nejproduktivnějším mužem v historii NHL za Waynem Gretzkym.

Od roku 2018 působí v mateřském Kladně. Tento ročník pro něj dost možná byl tím posledním.

Kdy definitivně ukončí kariéru, však zůstává záhadou. „Neřekl jsem, že končím,“ zopakoval ve Philadelphii. „V mém věku už mi ale nedává smysl trénovat, připravovat se a obětovat tolik času v životě hokeji, když pak na ledě odehraju maximálně něco kolem 12 minut za zápas. A k tomu všemu je tu ještě cestování a vše ostatní. V mém věku už mi to za to nestojí.“

Živnost „influencer" české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

