Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne

Mužský turnaj bude výjimečný tím, že se ho poprvé od olympijských her v Soči 2014 zúčastní hvězdy severoamerické NHL.
Kuriózní ovšem je, že milánský stadion, kde mají Connor McDavid, David Pastrňák a další klenoty odehrát drtivou většinu zápasů, se pořád neotevřel. A to do startu sportovního svátku zbývají necelé čtyři měsíce.
"Postup prací na obou stadionech, zejména na tom hlavním, nás znepokojuje poslední dva roky," přiznal v týdnu šéf zámořské soutěže Gary Bettman.
"Nicméně je to odpovědnost Mezinárodního olympijského výboru, my jsme pozvaní hosté," připojil.
"O našich obavách každopádně vědí a očekáváme, že dostojí všem slibům a zajistí zázemí, které bude ze soutěžního hlediska prvotřídní," dodal Bettman.
Zmíněný MOV ligu ujišťuje, že vše bude v pořádku. Stejně tak hokejová federace IIHF.
Současný stav ale působí přinejmenším rozpačitě. Santa Giulia Arena s plánovanou 16tisícovou kapacitou měla letos v prosinci podstoupit zatěžkávací zkoušku - juniorské mistrovství světa třetí nejvyšší kategorie, kde se domácí Italové utkají o postup s Maďary nebo Poláky.
Organizátoři ale museli akci přesunout do menší milánské haly. Do té, kde pod pěti kruhy proběhne většina turnaje hokejistek a několik zápasů hokejistů.
Velká hala, stavěná jen o kousek dál, plnohodnotně otevře později. "Bude to těsně před začátkem her, časový harmonogram je hodně napjatý. Ale to jsme věděli," prohlásil nedávno šéf organizačního výboru Andrea Varnier.
Je tak možné, že prvním ostrým testem Santa Giulia Areny a jejího ledu bude 5. února klání Itálie - Francie v rámci turnaje hokejistek. To je den před oficiálním zahájením her a týden před startem hvězd NHL.
"Posíláme možná víc než dvě miliardy dolarů (zhruba 42 miliard korun, pozn. red.) v hráčských kontraktech na led, o němž nemáme tušení, jaký bude," nevěřícně konstatoval z perspektivy slavné ligy bývalý hokejista a nyní analytik kanadské stanice Sportsnet Nick Kypreos.
Na předchozí zimní olympiádě v Pekingu bylo dostavěno dávno před zahájením. Čínští pořadatelé využili stadiony z letních her 2008.
Ještě předtím neměly s halami pro lední hokej problém ani Jižní Korea, Rusko a Kanada. Vždy se otevíralo zhruba rok před startem her nebo ještě dříve. Největší rezervu měli kanadští organizátoři, kteří se ve Vancouveru 2010 mohli spolehnout na stadion postavený už v polovině 90. let.
Poslední potíže tohoto rázu se tak datují do zimní olympiády 2006, kterou hostila… Itálie. Jen ne Milán s Cortinou d'Ampezzo, ale Turín.
Hlavní stadion, zvaný zkráceně PalaOlimpico, tehdy spustil provoz jen asi dva měsíce před zahájením her. Generálkou byl hokejový přátelák mezi Itálií a Kanadou.