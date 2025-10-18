Lední hokej

Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 2 hodinami
Být to jako na předchozích zimních olympiádách, už je dávno hotovo. V případě Itálie se však odehrává drama. Santa Giulia Arena, která má z většiny hostit hlavní atrakci her v podobě hokejového turnaje mužů, stále nestojí. A plánovaná prosincová generálka se tam neuskuteční.
Milánská aréna pro nadcházející zimní olympiádu v Itálii vypadala v lednu 2025 takto.
Milánská aréna pro nadcházející zimní olympiádu v Itálii vypadala v lednu 2025 takto. | Foto: ČTK

Mužský turnaj bude výjimečný tím, že se ho poprvé od olympijských her v Soči 2014 zúčastní hvězdy severoamerické NHL.

Kuriózní ovšem je, že milánský stadion, kde mají Connor McDavid, David Pastrňák a další klenoty odehrát drtivou většinu zápasů, se pořád neotevřel. A to do startu sportovního svátku zbývají necelé čtyři měsíce.

"Postup prací na obou stadionech, zejména na tom hlavním, nás znepokojuje poslední dva roky," přiznal v týdnu šéf zámořské soutěže Gary Bettman.

"Nicméně je to odpovědnost Mezinárodního olympijského výboru, my jsme pozvaní hosté," připojil.

"O našich obavách každopádně vědí a očekáváme, že dostojí všem slibům a zajistí zázemí, které bude ze soutěžního hlediska prvotřídní," dodal Bettman.

Zmíněný MOV ligu ujišťuje, že vše bude v pořádku. Stejně tak hokejová federace IIHF.

Současný stav ale působí přinejmenším rozpačitě. Santa Giulia Arena s plánovanou 16tisícovou kapacitou měla letos v prosinci podstoupit zatěžkávací zkoušku - juniorské mistrovství světa třetí nejvyšší kategorie, kde se domácí Italové utkají o postup s Maďary nebo Poláky.

Organizátoři ale museli akci přesunout do menší milánské haly. Do té, kde pod pěti kruhy proběhne většina turnaje hokejistek a několik zápasů hokejistů. 

Velká hala, stavěná jen o kousek dál, plnohodnotně otevře později. "Bude to těsně před začátkem her, časový harmonogram je hodně napjatý. Ale to jsme věděli," prohlásil nedávno šéf organizačního výboru Andrea Varnier.

Je tak možné, že prvním ostrým testem Santa Giulia Areny a jejího ledu bude 5. února klání Itálie - Francie v rámci turnaje hokejistek. To je den před oficiálním zahájením her a týden před startem hvězd NHL.

"Posíláme možná víc než dvě miliardy dolarů (zhruba 42 miliard korun, pozn. red.) v hráčských kontraktech na led, o němž nemáme tušení, jaký bude," nevěřícně konstatoval z perspektivy slavné ligy bývalý hokejista a nyní analytik kanadské stanice Sportsnet Nick Kypreos.  

Na předchozí zimní olympiádě v Pekingu bylo dostavěno dávno před zahájením. Čínští pořadatelé využili stadiony z letních her 2008.

Ještě předtím neměly s halami pro lední hokej problém ani Jižní Korea, Rusko a Kanada. Vždy se otevíralo zhruba rok před startem her nebo ještě dříve. Největší rezervu měli kanadští organizátoři, kteří se ve Vancouveru 2010 mohli spolehnout na stadion postavený už v polovině 90. let.

Poslední potíže tohoto rázu se tak datují do zimní olympiády 2006, kterou hostila… Itálie. Jen ne Milán s Cortinou d'Ampezzo, ale Turín.

Hlavní stadion, zvaný zkráceně PalaOlimpico, tehdy spustil provoz jen asi dva měsíce před zahájením her. Generálkou byl hokejový přátelák mezi Itálií a Kanadou.

Související

Obavy z Česka v olympijském složení. Outsider volá po ošklivém hokeji

MS 2017 Bellemare
 
Mohlo by vás zajímat

Hronek v NHL přihrál na gól Vancouveru, Vejmelka vychytal výhru Utahu

Hronek v NHL přihrál na gól Vancouveru, Vejmelka vychytal výhru Utahu

Bacha, hraje Jágr. Soupeř popsal, jak se chystal na legendu. Zato novic byl nadšený

Bacha, hraje Jágr. Soupeř popsal, jak se chystal na legendu. Zato novic byl nadšený

Jágr zase posunul rekord, Kladnu přinesl štěstí. Pardubice doma těžce vyhořely

Jágr zase posunul rekord, Kladnu přinesl štěstí. Pardubice doma těžce vyhořely

Největší české zklamání zkraje NHL: Ukázal obří potenciál, nyní "je neviditelný"

Největší české zklamání zkraje NHL: Ukázal obří potenciál, nyní "je neviditelný"
hokej sport olympijské hry Obsah NHL Zimní olympiáda 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo

Právě se děje

před 10 minutami

Válka v Gaze skončí po druhé fázi příměří, až Hamás složí zbraně, řekl Netanjahu

Válka Izraele proti Hamásu v Pásmu Gazy skončí, jakmile bude naplněna druhá fáze nynější dohody o příměří, která předpokládá odzbrojení tohoto palestinského teroristického hnutí. Podle agentury AFP…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu
Fotbal

Z hrdiny je nešťastník. Krejčí zhatil naděje Wolverhamptonu

Český fotbalista pečetil vlastním gólem vítězství Sunderlandu 2:0.
před 2 hodinami
Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne
Hokej

Sem posíláme hvězdy za miliardy? Výstavba olympijské haly je ve skluzu, NHL trne

Santa Giulia Arena, která má z většiny hostit hlavní atrakci nadcházející olympiády v podobě hokejového turnaje mužů, stále nestojí.
před 2 hodinami
Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína
Česká liga

Eden v šoku. Slavia nedokázala dát ani jeden gól nováčkovi ze Zlína

Obhájce titulu potřetí z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže ztratil body.
před 2 hodinami
"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce
Motorismus

"Amatéři vpředu." Pohroma pro McLaren, o oba vozy přišel hned v první zatáčce

Úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu ovládl sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1.
Aktualizováno před 3 hodinami
Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem
Česká liga

Přenos skončil
Slavia - Zlín 0:0. Obhájce titulu si doma neporadil s nováčkem

Sledovali jsme online utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Zlínem.
před 3 hodinami
„Trump je sice idiot, skvěle ale pochopil jednu věc,“ říká šéfredaktor Charlie Hebdo
Zahraničí

„Trump je sice idiot, skvěle ale pochopil jednu věc,“ říká šéfredaktor Charlie Hebdo

Šéfredaktor Charlie Hebdo přijel do Prahy na festival umění a literatury Fall! do pražského Centra současného umění Dox.
Další zprávy