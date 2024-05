"Nic takového jsem nezažil." Svět žasne nad hokejovou mánií v Česku, rekord se třese

V Česku vypukla hokejová mánie, na kterou mnozí ze zahraničí až nevěřícně zírají. Probíhající mistrovství světa v Praze a Ostravě má dokonce našlápnuto k překonání vlastního, devět let starého rekordu.

Kontrast s předchozím světovým šampionátem, jehož hlavní část probíhala ve finském Tampere, bije do očí.

Finové doma ani jednou nevyprodali novou arénu se slušnou, ale nijak závratnou kapacitou 13 455 míst.

To na rozjetém mistrovství světa v Česku zatím v průměru lákají výrazně přes 16 tisíc lidí na zápas. Případně 15 780, pokud nepočítáme klání proti domácímu výběru. A to do Prahy nepřivezli kdovíjak hvězdný výběr.

Překvapivých čísel je plno. I v Ostravě. Plnou halu, tedy 9 109 diváků, přilákal třeba zápas outsiderů Francie - Kazachstán o sobotním poledni.

Finský deník Ilta-Sanomat s údivem popisoval, že ve stejnou dobu přišlo v Praze na utkání Kanada - Velká Británie bezmála 17 tisíc lidí, přestože Češi hráli proti Norsku až večer.

"Česko je hokejový národ," líčil zase Jussi Paasi ze stanice Yle, když zažil "pekelnou atmosféru" v duelu domácích proti Finsku.

"Když kotouč dopadl na led, decibely vylétly do netušených výšin. Nic takového jsem nezažil skoro dekádu, i když příležitostí sledovat naživo světový šampionát či jiné hokejové zápasy jsem měl v rámci své práce spoustu," spustil novinář.

"Naposledy jsem byl svědkem takového rachotu v té samé aréně v roce 2015, kdy Česko vyřadilo Finy ve čtvrtfinále," pokračoval.

Při aktuální návštěvě Prahy si zároveň vybavil uplynulá dvě mistrovství v Tampere, které bylo v této souvislosti propagováno jako "domov hokeje".

"Doma to ale bylo tiché. Ve druhém případě přímo ospalé. Atmosféra ve srovnání s tou bláznivou v Česku prakticky neexistovala," poznamenal.

"Domov ledního hokeje by měl vypadat a znít takto," dodal k pražské atmosféře. Vadili mu jen fanoušci, kteří navzdory pravidlům obsadili část mediální tribuny.

Celkem šampionát v prvních pěti dnech přilákal přes 290 tisíc diváků, tedy skoro tolik jako celé MS 2002 ve Švédsku.

"Jsme z toho úplně nadšení. Máme z 99 procent pozitivní ohlasy," říká za organizační výbor jeho mluvčí Jan Kuklík.

Ve hře je překonání rekordu z českého mistrovství světa 2015, které celkově dosáhlo na návštěvnost 741 690 lidí a po pěti dnech bylo asi na 256 tisících.

Současný šampionát si tak zatím vede o zhruba 13 procent lépe.

Pomohlo mimo jiné mírné navýšení kapacit hal - v Praze o 30 míst, v Ostravě skoro o 300. Tam organizátoři "našli" nová místa hlavně díky zavěšení televizního studia nad tribunu.

Vyšší kapacita, byť v případě Prahy jen nepatrná, pomůže hlavně v českých a slovenských zápasech, které jsou beznadějně vyprodané.

"Ale zatím těžko říct, jestli dosáhneme na rekord," podotýká Kuklík zdrženlivě. "Teď nás v průběhu týdne čekají některé méně atraktivní zápasy, na které jsme nabízeli vstupenky třeba školám a hokejovým klubům. Velkou neznámou je pak čtvrtfinále a semifinále. Záleží, jak se týmy umístí ve skupině a jaké bude rozložení jednotlivých zápasů."

Případné vypadnutí Čechů ve čtvrtfinále by hokejovou mánii mohlo zchladit.

Když ale na tento scénář došlo v Praze 2004, následné zápasy o medaile i tak plnily obří halu téměř nebo zcela k prasknutí.