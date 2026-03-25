25. 3. Marián
Třinec sahá po postupu do extraligového semifinále, doma si vybojoval mečbol

Třinečtí hokejisté porazili ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání doma Hradec Králové 4:2 a v sérii vedou 3:1 na zápasy. Duel rozhodl Andrej Nestrašil gólem v 53. minutě, výhru zpečetil do prázdné branky Ondřej Kovařčík

Hráči Třince se radují z gólu v duelu s Hradcem KrálovéFoto: CTK
Hosté dvakrát vedli zásluhou Michaela Gabriela Vukovice a Jakuba Poura, za Oceláře vyrovnali ve druhé třetině Oscar Flynn a Michal Kovařčík. Utkání nedohrál hostující útočník Lukáš Radil.

Vyšší tresty domácího Hudáčka a hostujícího Klímy z předchozího zápasu se obešly bez další suspendace, a tak oba týmy nastoupily ve stejných sestavách jako v úterý.

Jen Oceláři dopsali jako třináctého útočníka Vladimíra Draveckého, který si oblékl výstroj místo obleku pro asistenta trenéra.

Oceláře dělily od úvodního gólu několikrát centimetry. Střely Kocha i Ciencialy ale cinkly o brankovou konstrukci. Na opačné straně nebezpečný Radilův švih z mezikruží zneškodnil Mazanec a Jergl při přečíslení dva na jednoho nepřihrál ideálně.

Skóre se tak měnilo z nenápadné akce. Po vyhraném vhazování nahodil Vukojevic puk od pravého hrazení na branku a kotouč se zastavil až v síti.

Domácí málem ještě před první sirénou vyrovnali. Růžička se po pasu Hrehorčáka ocitl před Škorvánkem, který vychytal i následné nepříjemné dorážky.

Ve 25. minutě se už Třinec dočkal. Flynn převzal na útočné modré čáře přihrávku od Galvase, obtočil se kolem Pláňka a únik zakončil precizním bekhendovým blafákem.

O rychlou odpověď se pokusil Perret. S jeho bekhendem z mezikruží si Mazanec ale poradil. K obratu Ocelářům moc nescházelo po teči Romana a v přečíslení dva na jednoho Cienciala nepřelstil Škorvánka. Z následného protiútoku zamířil Pour z levého kruhu přesně mezi betony.

Vzápětí trefil domácí Nestrašil tyč a na druhé straně se z přečíslení neprosadil Moses. V sólovém úniku neuspěl ani Hrehorčák, ale Oceláři přesto vyrovnali - v závěru druhé třetiny se ujala teč Michala Kovařčíka.

Ve třetí třetině hrozili především domácí, Škorvánek vyřešil teče Flynna i Růžičky a vyhrál také souboj s osamoceným Ciencialou. Z gólu se domácí radovali až po dorážce Nestrašila. Hosté si vzali trenérskou výzvu, rozhodčí ale nedovolené bránění nenašli. Škorvánek měl puk volný pod špičkou brusle.

Domácí náskok bez problémů kontrolovali a výhru pojistil Ondřej Kovařčík. Předtím už mohl do prázdné branky uklidnit domácí Roman.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápasy:

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Flynn (J. Galvas, Kundrátek), 40. M. Kovařčík (Marian Adámek, O. Kovařčík), 53. A. Nestrašil (M. Kovařčík), 60. O. Kovařčík (Kundrátek, M. Kovařčík) - 19. Vukojevic (Kevin Klíma), 37. Pour (Vukojevic, R. Pavlík). Rozhodčí: Stano (SR), Vrba - Axman, Peluha. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák - Kubiesa, Cienciala, Kofroň - Dravecký. Trenér: Žabka.

Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Kalina, Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pláněk - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Bunnaman, Perret - Moses, Kevin Klíma, Kohout - Nenonen, Hašek, Pour - navíc od druhé třetiny Matějček. Trenér: T. Martinec.

18:30 HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

meta a google

ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska

