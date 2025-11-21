Flek zničil Kladno a vládne extralize, Sparta vyhrála šlágr kola

Kometa se ujala vedení v čase 3:48, kdy zůstal nepokrytý na pravém kruhu Flek a po Cingelově přihrávce překonal přesouvajícího se Brízgalu. Odpovědět mohl Robins, ale Stezku neprostřelil.
V polovině úvodní části měl velkou možnost na zvýšení náskoku Ferda, ale jeho bekhendový blafák zastavil hokejkou Brízgala. Kladenský gólman si poradil i s Ekrtovou nebezpečnou střelou. Rytíři vyrovnali v 19. minutě při Bartejsově vyloučení, při kterém zakončil kombinaci z pravého kruhu Audette.
V úvodu druhé části se ocitl sám před Brízgalou Pospíšil, který místo zakončení ještě přihrál Zábranskému, ale jeho střelu kladenský gólman kryl. Poradil si i s pokusy Fleka a Pospíšila a také s efektním Kollárovým zakončením mezi nohama.
Ve 30. minutě už se Kometa dočkala. S vypršením trestu Rytířů za špatné střídání se po Pospíšilově pasu trefil z levého kruhu přesně do protějšího horního rohu branky Zábranský.
Vzápětí zůstal ležet na ledě po srážce se sudím Pražákem hostující Gulaši, ale do zápasu se vrátil. Kometa dominovala a další šanci zlikvidoval Brízgala Stránskému. Za Rytíře zahrozil až těsně před pauzou po Robinsově akci Ojamäki.
Po 47 sekundách závěrečného dějství našel Pospíšil nepokrytého Fleka, který zvýšil na 3:1 a polepšil si na 17 branek z 23 zápasů. Ve 44. minutě sice po další Pospíšilově nabídce Flek z otočky hattrick nedovršil, ale puk dorazil do odkryté branky Cingel.
Snížit mohl Houdek, ale Stezku nepřekonal. V 48. minutě fauloval Cingela v šanci Procházka, ale Rytíři se v oslabení ubránili a navíc při něm zahrozil po Formanově přihrávce Konečný. Kladnu nepomohly ke zkorigování stavu ani dvě přesilovky při vyloučeních O'Donnella a Stránského.
Sparta se dotáhla na Třinec
Hokejisté Sparty zvítězili v Hradci Králové 4:1 a bodově se dotáhli na vedoucí tým tabulky Třinec. Pražané vyhráli v domácí nejvyšší soutěži sedmý z posledních osmi zápasů. Rozhodli dvěma góly ve druhé třetině, dvakrát v jejich dresu skóroval útočník Roman Horák. Domácí, kteří ztratili poprvé po sérii pěti výher v základní době, se prosadili až v závěru a nevyužili šanci jít na první místo.
Aktéři šlágru kola se od úvodních minut soustředili na defenzivu a brankových příležitostí bylo k vidění pramálo. Až druhá přesilovka domácích nabídla velký tlak před gólmanem Kovářem, kde hosté v závaru přestáli zejména nebezpečné dorážky Pavlíka a Miškáře.
Právě Miškář se zkraje druhé části zjevil ve dvou obrovských šancích. Poté, co vystihl nepovedenou rozehrávku Davida Vitoucha, ho vychytal Kovář. Po Pavlíkově nahrávce v přečíslení pro změnu vystřelil do tyčky, což rozhodčí postřehli dobře, ale královéhradecký útočník chvíli mylně slavil gól.
Sparťané neproměněné možnosti soupeře potrestali. Ze své první větší šance otevřeli skóre ve 27. minutě, kdy Špaček našel křižným pasem Hyku a ten střelou na druhou tyč překonal Škorvánka. Domácí defenziva byla v této pasáži v nedbalkách, Michal Vitouch však selhal ve vyložené pozici a Kousal v přečíslení napálil tyčku.
Paradoxně až poté, co Východočeši znovu Pražany zatlačili a Pavlík v úniku nepřehodil Kováře, slavili hosté podruhé. Obránce Vukojevic rozehrál přímo na hokejku Shorea, který ještě trefil tyčku, ale Dzierkals už dorazil puk do branky, kterou v tu chvíli hájil pouze ležící Vukojevic.
Tým Mountfieldu potvrdil svůj zmar v zakončení na startu třetí třetiny. Jergl zajel za branku a vybídl ke zdánlivě snadnému gólu Kohouta, ale ten trefil opět jen tyčku prázdné branky. Sparťanská defenziva v čele s Kovářem pak fungovala na výbornou.
Teprve když domácí trenéři odvolali Škorvánka na střídačku, Kováře připravil o čisté konto v předposlední minutě tvrdou ranou obránce Melancon. Hned vzápětí ale Spartu uklidnil z přečíslení Horák a stejný střelec přidal ještě pojistku do prázdné branky.
České Budějovice porazily Mladou Boleslav 4:3 po samostatných nájezdech. Motor uspěl po třech prohrách díky vítěznému zásahu Róberta Lantošiho, jenž byl i prvním střelcem zápasu. Hosté, kteří otočili skóre na 2:1 a ještě na začátku 53. minuty vedli 3:2, pod koučem Miloslavem Hořavou poprvé po dvou triumfech s plným bodovým ziskem ztratili.
24. kolo hokejové extraligy:
Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 19. Audette (Ojamäki, Robins) - 4. Flek (Cingel, J. Kos), 30. Zábranský (K. Pospíšil, Ščotka), 41. Flek (K. Pospíšil), 44. Cingel (Flek, K. Pospíšil). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 3312.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Wylie, Žovinec, Michal Houdek, T. Tomek - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, Ryšavý - Bareš, Konečný, M. Forman - M. Procházka, O. Bláha, J. Strnad. Trenér: Čermák.
Brno: Stezka - Zábranský, Ščotka, Holland, F. Král, Bartejs, Ďaloga, Gulaši - Flek, Cingel, K. Pospíšil - Kollár, A. Zbořil, Š. Stránský - O'Donnell, T. Zohorna, H. Zohorna - J. Kos, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.
Banes Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 11. Lantoši (Koláček), 23. M. Toman (Vráblík, Štencel), 53. Harris (Vráblík, N. Olesen), rozhodující sam. nájezd Lantoši - 17. Lakatoš (Moses, Pyrochta), 19. Lichtag (Hradec, Malínek), 36. Gríger (Buchtele). Rozhodčí: Šír, Kika - J. Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváků: 5876.
České Budějovice: Mařík (na sam. nájezdy Westerholm) - Jank, Pýcha, M. Doudera, Vála, Vráblík, Štencel, Kachyňa - Ordoš, Harris, N. Olesen - Lantoši, Hoch, Kubík - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - F. Přikryl, P. Novák, Kašlík. Trenér: Čihák.
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, Jánošík, Gewiese, Skärberg, F. Pavlík, Lintuniemi, Křepelka - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Gríger, Buchtele - Rekonen, Berglund, Mazura - Lichtag, Hradec, Malínek - od 41. navíc Gardoň. Trenér: Hořava.
Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 59. Melancon (Kevin Klíma, Nenonen), 27. Hyka (M. Špaček, N. Seppälä), 40. Dzierkals (Shore), 59. R. Horák (Chlapík, Shore), 60. R. Horák (Chlapík). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka - Lhotský, Thuma. Vyloučení: 4:7. Bez využití. Diváci: 5454.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Pilař, Dlapa, Šenkeřík - Pour, Bunnaman, Perret - Jergl, Kevin Klíma, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík - Nenonen, Hašek, Kusý. Trenér: T. Martinec.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Sirota, N. Seppälä, Mašín, Tomov - Hyka, M. Špaček, P. Kousal - R. Horák, Shore, Chlapík - D. Vitouch, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
Tabulka:
|1.
|Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2.
|Sparta
|26
|12
|3
|1
|10
|77:65
|43
|3.
|Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|4.
|Hradec Králové
|23
|11
|4
|0
|8
|65:49
|41
|5.
|Brno
|23
|12
|1
|3
|7
|66:60
|41
|6.
|Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|7.
|Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8.
|Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9.
|České Budějovice
|24
|10
|2
|2
|10
|71:67
|36
|10.
|Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11.
|Karlovy Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12.
|Mladá Boleslav
|24
|8
|2
|2
|12
|50:58
|30
|13.
|Kladno
|24
|7
|2
|4
|11
|58:73
|29
|14.
|Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14