"Ježíši Kriste!" Českou kometu Dobeše si kvůli reklamě dobírají spoluhráči v NHL

"Pokud hledáte novou matraci…," stojí v Dobešově instagramovém příspěvku, kde brankář propaguje značku matrací a pózuje při tom na jedné z nich. Prý mu bude dělat společnost v nadcházející sezoně.
Ano, i tak se dá zužitkovat popularita, kterou si Dobeš vydobyl skvělými výkony v minulém ročníku severoamerické NHL.
Jakub Dobes gets trolled after posting this Ad on his Instagram page 😂#NHL #GoHabsGo pic.twitter.com/NwJNR4zfy1— GoaliePost (@GoaliePost) August 8, 2025
Další hráči montrealských Canadiens však reklamu vzali především jako možnost, jak si 24letého českého dlouhána dobírat.
"Ježíši Kriste!" zvolal v komentářích střelec Patrik Laine. Obránci Arber Xhekaj a Logan Mailloux zase reagovali vysmátými smajlíky.
Přidal se třeba i brankář Kasimir Kaskisuo, který v předminulé sezoně chytal - stejně jako Dobeš - na farmě Montrealu v Lavalu. "Člověče, zpomal, mám na téhle appce ženu," vzkázal v žertu bývalému parťákovi.
Finova manželka hned dodala, že si Dobeše vyfoceného na matraci hned dá na svou zamykací obrazovku v chytrém telefonu.
Fanoušci žili příspěvkem natolik, že nasbíral tisíce srdíček a stovky komentářů. Navíc se rozšířil i do dalších koutů internetu. Což propagované značce matrací jistě nevadilo…
Hokejisté Montrealu jsou zkrátka pod drobnohledem fanoušků i v létě. Brzy se ovšem i u Dobeše zase začnou řešit primárně sportovní výkony. Přípravný kemp Canadiens startuje zhruba v polovině září.
Vytáhlý Čech podepsal v červenci jednocestnou dvouletou smlouvu s ročním platem kolem milionu amerických dolarů.
V Montrealu by měl dle plánu klubu nadále plnit roli dvojky za Samem Montembeaultem.
Tréninkový kemp a dlouhá sezona ale mohou leccos změnit. Za Dobešem jsou připraveni zkušený Kaapo Kähkönen a také teprve 20letý Jacob Fowler, kterého čeká první plnohodnotná profesionální sezona a Montreal si od něj hodně slibuje. Především druhý jmenovaný ale téměř jistě začne na farmě.
Jisté je, že Dobeš bude pod tlakem - v míře, jakou by třeba v kalifornském Anaheimu nezažil. Přestože v NHL si jako nováček vedl velmi dobře, v 16 zápasech zastavil bezmála 91 procent puků, dočkal se vedle ovací i kritiky.