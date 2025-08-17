Lední hokej

"Ježíši Kriste!" Českou kometu Dobeše si kvůli reklamě dobírají spoluhráči v NHL

před 51 minutami
V minulé sezoně hokejové NHL se Jakubu Dobešovi změnil život. Mladý český brankář coby relativně neznámý muž vylétl z farmářské soutěže až ke stálému místu v hlavním týmu slavného Montrealu. Nabytou popularitu teď využívá.
NHL: New York Rangers at Montreal Canadiens hokej Jakub Dobeš

"Pokud hledáte novou matraci…," stojí v Dobešově instagramovém příspěvku, kde brankář propaguje značku matrací a pózuje při tom na jedné z nich. Prý mu bude dělat společnost v nadcházející sezoně. 

Ano, i tak se dá zužitkovat popularita, kterou si Dobeš vydobyl skvělými výkony v minulém ročníku severoamerické NHL.

Další hráči montrealských Canadiens však reklamu vzali především jako možnost, jak si 24letého českého dlouhána dobírat.

"Ježíši Kriste!" zvolal v komentářích střelec Patrik Laine. Obránci Arber Xhekaj a Logan Mailloux zase reagovali vysmátými smajlíky.

Přidal se třeba i brankář Kasimir Kaskisuo, který v předminulé sezoně chytal - stejně jako Dobeš - na farmě Montrealu v Lavalu. "Člověče, zpomal, mám na téhle appce ženu," vzkázal v žertu bývalému parťákovi. 

Finova manželka hned dodala, že si Dobeše vyfoceného na matraci hned dá na svou zamykací obrazovku v chytrém telefonu.

Fanoušci žili příspěvkem natolik, že nasbíral tisíce srdíček a stovky komentářů. Navíc se rozšířil i do dalších koutů internetu. Což propagované značce matrací jistě nevadilo…

Hokejisté Montrealu jsou zkrátka pod drobnohledem fanoušků i v létě. Brzy se ovšem i u Dobeše zase začnou řešit primárně sportovní výkony. Přípravný kemp Canadiens startuje zhruba v polovině září.

Vytáhlý Čech podepsal v červenci jednocestnou dvouletou smlouvu s ročním platem kolem milionu amerických dolarů.

V Montrealu by měl dle plánu klubu nadále plnit roli dvojky za Samem Montembeaultem.

Tréninkový kemp a dlouhá sezona ale mohou leccos změnit. Za Dobešem jsou připraveni zkušený Kaapo Kähkönen a také teprve 20letý Jacob Fowler, kterého čeká první plnohodnotná profesionální sezona a Montreal si od něj hodně slibuje. Především druhý jmenovaný ale téměř jistě začne na farmě.

Jisté je, že Dobeš bude pod tlakem - v míře, jakou by třeba v kalifornském Anaheimu nezažil. Přestože v NHL si jako nováček vedl velmi dobře, v 16 zápasech zastavil bezmála 91 procent puků, dočkal se vedle ovací i kritiky.

Další zprávy