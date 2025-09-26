Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci

Lední hokej

Roste pravděpodobnost, že bostonští Bruins rozehrají nadcházející sezonu hokejové NHL se třemi Čechy v základní sestavě. Mladý střelec Matěj Blümel zatím dělá dobrý dojem.
Sep 23, 2025; New York, New York, USA; Boston Bruins right wing Matej Blumel (13) reacts after scoring goal past New York Rangers goaltender Igor Shesterkin (31) during t
Sep 23, 2025; New York, New York, USA; Boston Bruins right wing Matej Blumel (13) reacts after scoring goal past New York Rangers goaltender Igor Shesterkin (31) during t | Foto: Reuters

Když David Pastrňák dostal v týdnu od novinářky otázku, co si myslí o Blümělově střele a šikovnosti, ihned upozornil: "Zapomněla jste, že je to také dost dobrý bruslař. To je neskutečné. Také je velmi chytrý a tvrdě pracuje. Má od všeho něco. Je úžasné ho pozorovat."

"Doufejme, že tady vydrží. Přestěhovat se do nového města není nikdy snadné, a tak je dobře, že tu má mě a Pava (Pavla Zachu). Můžeme mu být oporou, dodat mu sebevědomí, aby uspěl," doplnil "Pasta".

Odchovanec Pardubic Blümel byl poslední tři roky pod smlouvou v Dallasu. V NHL celkem odehrál jen 13 zápasů, ale rozzářil se na farmě, kde v uplynulé sezoně díky 39 gólům ovládl střeleckou tabulku AHL.

Proto kanonýra po uplynutí smlouvy oslovil Boston, který zoufale potřebuje střílet více branek. Vznikla z toho jednocestná roční smlouva na 875 tisíc dolarů.

Nyní, po více než týdnu tréninkového kempu, se zdá, že Blümel na rozdíl od předchozích let začne sezonu v prvním týmu.

Bruins totiž ve čtvrtek hierarchicky rozdělili hráče do dvou skupin. Tu první vedl hlavní bostonský trenér Marco Sturm a nechyběli v ní největší hvězdy mužstva včetně Pastrňáka, tu druhou cepoval Ryan Mougenel, lodivod klubové farmy v Providence.

Blümel trénoval s první skupinou, a to i v pátek. Konkrétně bruslil na levém křídle druhého útoku vedle Zachy a Viktora Arvidssona.

"Dokáže si vytvářet šance, ale potřebuje také trochu pomoci," komentoval Sturm zařazení 25letého českého křídelníka.

Blümel se objevil i ve druhé přesilovkové formaci s Arvidssonem, Caseym Mittelstadtem a obráncem Hampusem Lindholmem. Na zbylé pozici se střídali bek Mason Lohrei a forvard Matthew Poitras.

Zajímavé postavení si Blümel vydobyl ve dvou přípravných zápasech. Při porážce 2:5 od Washingtonu a následné výhře 5:4 na ledě Rangers byl sice na ledě u několika soupeřových gólů a jeden ztrátou puku sám způsobil, ale také jednou skóroval a vyslal nejvíc střel v týmu, celkem osm.

Podle webu Boston.com se zařadil mezi hráče, jejichž akcie oproti začátku kempu vzrostly.

Online deník The Athletic zase vypočítal, že o deseti místech v bostonském útoku je "zřejmě jasno", a za favority na zbylé dvě pozice označil Blümela a Poitrase.

Jisté to ale český křídelník ještě nemá. Ve zmíněné první skupině, z níž vykrystalizuje sestava pro zahajovací zápas sezony 8. října, totiž trénuje celkem 15 útočníků.

Hlavními Blümelovými soupeři jsou teď dva podobně mladí útočníci - Alex Steeves, druhý nejlepší střelec uplynulé základní části AHL, a Marat Chusnutdinov, kterého Boston získal výměnou při výprodeji před poslední uzávěrkou přestupů.

