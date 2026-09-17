Hledá se nový „Pasta“. První výstroj pro děti zdarma, hokej je má vést celým životem

Blíží se další ročník náborové akce Českého hokeje, který hledá nového Davida Pastrňáka či Anetu Tejralovou. Projekt Týden hokeje bude v klubech po celé republice probíhat v příštím týdnu od 21. do 27. září. Děti si mohou zdarma vyzkoušet první krůčky na ledě.
V minulé sezoně akce přilákala na led více než sedm tisíc kluků a holek.
Nábor je určen pro děti ve věku od čtyř do deseti let. Cílem je, aby si děti, které nikdy předtím nestály na ledě, mohly vyzkoušet svůj první trénink a poznat přátelskou atmosféru hokejové kabiny.
„V každé šatně to bylo skvělé. Všichni jsme se k sobě chovali hezky, respektovali jsme se a já si to strašně užíval,“ vzpomíná na své hokejové dětství mistr světa z Prahy Tomáš Kundrátek.
Důležité je, že děti rozhodně nepotřebují přijít v plné výzbroji.
Stačí mít brusle, jakoukoliv helmu a rukavice. I toto základní vybavení jsou však kluby schopny na žádost rodičů zdarma vypůjčit.
Český hokej investoval od roku 2010 do nákupu dětských hokejových výstrojí téměř 157 milionů korun. Díky tomu dnes nemusí rodiče ve většině klubů za výstroj v prvních hokejových letech dítěte nic platit.
Program mají kluby připraveny také pro rodiče.
Ti tak mohou na vlastní oči vidět, jak funguje samotný trénink, zázemí klubu a péče o malé hráče. V diskuzi s mládežnickými trenéry mohou do detailů probrat, co vše obnáší výchova mladého hokejisty nebo hokejistky a jak s tím klub může pomoct.
Rodiče se tak dozví, že pravidelný sport dětem přináší cenné zkušenosti, které uplatní kdekoli v budoucím životě, ať už se hokejem později živí, nebo si zvolí zcela jinou profesní dráhu.
„Disciplína, týmovost a dodržování určitých pravidel. Nemyslím tím jenom ta hokejová, ale i nepsaná pravidla v rámci kolektivu, ta člověka připraví pro další život a jakoukoliv práci,“ myslí si hvězda extraligy Lukáš Sedlák.
Týdny hokeje probíhají pravidelně vždy v září a lednu. V minulé sezoně se akce zúčastnilo celkem 7071 dětí. Letos má Český hokej ambici toto číslo překonat a posílit tak růst hokejové základny v zemi.
Počet nově narozených dětí v Česku totiž trvale klesá. Podle údajů Českého statistického úřadu se v roce 2025 se v Česku narodilo 77,6 tisíce dětí, což je nejméně za posledních 240 let a nejnižší hodnota v historii moderního statistického měření.
Rodiče se nemusí na Týden hokeje předem hlásit, registraci lze provést až přímo na místě. Informaci o tom, kde se nachází jejich nejbližší klub a kdy přesně se tam nábor koná, naleznou na stránkách projektu.
Děti se mohou na stadionech těšit i na hodnotné dárky. Dostanou totiž zimní kulich, batoh, silikonový náramek, pastelky, omalovánky - vše s hokejovou tematikou.
„Chceme dětem ukázat, že týmový sport je skvělý průvodce životem. Učí je parťáctví, odhodlání i radosti z pohybu. Projekt ‚Pojď hrát hokej‘ pomáhá otevírat tuto možnost rodinám po celé republice a nás těší, že můžeme být u toho,“ přidává Filip Šlampa, vedoucí marketingových kampaní Kaufland Česká republika.
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