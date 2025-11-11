Lední hokej

Jasný gól roku? McDavid v NHL předvedl fantastický kousek, uzemnil jím bučící diváky

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Když hokejisté Edmontonu odjížděli po druhé třetině z ledu, od vlastních fanoušků slyšeli bouřlivý pískot. O razantní odpověď se krátce po pauze postaral hvězdný Connor McDavid, který nádherným sólem udržel svůj tým ve hře. Oilers nakonec zvítězili v prodloužení a odčinili potupný debakl 1:9 s Coloradem.
Gól Connora McDavida | Video: NHL

Proti Blue Jackets domácí dlouho dotahovali soupeře. V zápase ani jednou nevedli, prohrávali 1:3 a 2:4, přesto se nakonec radovali z důležité výhry.

McDavid se ve třetí části trefil hned dvakrát. Po parádní trefě ze 42. minuty snížil před třetí sirénou na 3:4, a v čase 59:02 v oslabení srovnal rovněž dvougólový Jake Walman. Vítězství Oilers vystřelil po necelé minutě prodloužení Jack Roslovic.

Český útočník Tomáš Hertl svým šestým gólem v sezoně NHL jen zmírnil prohru hokejistů Vegas v zápase proti Floridě. Golden Knights podlehli obhájcům titulu 2:3 a protáhli čekání na výhru na tři zápasy. Hertl byl za svůj výkon vyhlášen druhou hvězdou utkání.

Vegas v domácím duelu proti Floridě prohrávali po 40 minutách 0:2, v úvodu třetí třetiny se ale díky Hertlovi dostali na dostřel. Český útočník si našel vyražený puk před brankou a efektní rybičkou ho poslal za záda brankáře Sergeje Bobrovského.

Šestý Hertlův gól v sezoně Vegas nakonec k bodům nepomohl. Florida se zásluhou Sana Reinharta o pár minut později vrátila do dvoubrankového vedení a Vegas už jen snížili na 2:3.

Hertl odehrál přes 19 minut a s pěti pokusy mířícími na branku byl nejaktivnějším střelcem utkání. Český forvard se prosadil po třech zápasech, ve kterých vyšel bodově naprázdno, a vylepšil svou sezonní bilanci na 12 bodů (6+6). V pořadí nejproduktivnějších českých hokejistů si upevnil čtvrté místo za Martinem Nečasem (9+10), Davidem Pastrňákem (8+11) a Pavlem Zachou (4+10).

První domácí výhry v sezoně se naopak dočkali newyorští Rangers, kteří v Madison Square Garden porazili Nashville 6:3.

Jezdci do osmého domácího zápasu v sezoně vstupovali s děsivou bilancí. Ze sedmi předchozích utkání před vlastními fanoušky získali jediný bod za prohru 5:6 v prodloužení se San Jose, proti Nashvillu si ale od úvodního buly šli za ukončením nelichotivé série.

Velký krok ke dvěma bodům udělali ve druhé třetině, kterou díky trefám Alexise Lafreniera, Artěmije Panarina a Willa Cuylla vyhráli rozdílem tří branek a dostali se do vedení 5:1. Panarin ve třetí třetině svým druhým gólem v zápase dodal Rangers jistotu. Nashvillu k bodům nepomohl ani hattrick Matthewa Wooda.

"Konečně jsem z nás cítil sebevědomí. Spadla z nás obrovská deka. Je hezké vidět naše fanoušky šťastné, takový pocit jsme v nové sezoně ještě nezažili. Je fajn z tribun konečně neslyšet bučení," oddechl si po zápase Panarin.

V sestavě newyorského celku po dvou zápasech chyběl český útočník Jaroslav Chmelař, který si v pátek v Detroitu odbyl premiéru v NHL.

V domácím zápase s New York Islanders ztratil lídr Východní konference z New Jersey. Devils, v jejichž dresu odehrál téměř 15 minut Ondřej Palát, padli 2:3 v prodloužení. K výhře nepomohlo ani 11 střel Jacka Hughese. Brankář Islanders David Rittich sledoval výhru svého týmu pouze ze střídačky.

NHL:

New Jersey - NY Islanders 2:3 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 3. Meier, 60. Nemec - 27. Horvat, 58. Palmieri, 62. Barzal. Střely na branku: 35:24. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Barzal (NY Islanders), 2. Nemec (New Jersey), 3. Palmieri (NY Islanders).

NY Rangers - Nashville 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

Branky: 28. a 54. Panarin, 11. Zibanejad, 19. Gavrikov, 22. Lafreniere, 40. Cuylle - 17., 53. a 60. Matthew Wood. Střely na branku: 18:29. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Lafreniere, 2. Trocheck, 3. Panarin (všichni NY Rangers).

Edmonton - Columbus 5:4 v prodl. (1:1, 0:2, 3:1 - 1:0)

Branky: 18. a 60. Walman, 41. a 54. McDavid, 61. Roslovic - 12. Provorov, 22. Monahan, 39. Jenner, 45. Fantilli. Střely na branku: 24:19. Diváci: 18.247. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Walman, 3. Roslovic (všichni Edmonton).

Vegas - Florida 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky: 42. Hertl, 50. Barbašev - 15. J. Boqvist, 31. Marchand, 45. Reinhart. Střely na branku: 32:20. Diváci: 17.812. Hvězdy zápasu: 1. Marchand (Florida), 2. Hertl, 3. Barbašev (oba Vegas).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 15 10 2 3 57:47 22
2. Boston 17 10 0 7 57:56 20
3. Ottawa 16 8 3 5 57:58 19
4. Tampa Bay 15 8 2 5 46:41 18
5. Detroit 16 9 0 7 46:51 18
6. Florida 16 8 1 7 43:48 17
7. Toronto 16 8 1 7 59:60 17
8. Buffalo 15 5 4 6 41:49 14

Metropolitní divize:

1. New Jersey 16 11 1 4 54:47 23
2. Carolina 15 11 0 4 59:42 22
3. Pittsburgh 17 9 3 5 57:48 21
4. Philadelphia 15 8 2 5 43:39 18
5. NY Islanders 16 8 2 6 53:53 18
6. NY Rangers 17 8 2 7 41:43 18
7. Washington 15 7 1 7 42:38 15
8. Columbus 15 7 1 7 48:50 15

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 16 10 5 1 64:42 25
2. Dallas 16 9 3 4 49:51 21
3. Chicago 16 8 3 5 53:41 19
4. Winnipeg 15 9 0 6 47:39 18
5. Utah 16 9 0 7 51:50 18
6. Minnesota 17 7 3 7 50:57 17
7. Nashville 18 5 4 9 47:65 14
8. St. Louis 16 5 3 8 44:63 13

Pacifická divize:

1. Anaheim 15 11 1 3 63:46 23
2. Vegas 15 7 4 4 48:45 18
3. Seattle 15 7 4 4 39:44 18
4. Los Angeles 16 7 4 5 45:51 18
5. Edmonton 17 7 4 6 52:61 18
6. San Jose 16 7 3 6 53:56 17
7. Vancouver 17 8 1 8 50:58 17
8. Calgary 17 4 2 11 36:55 10
 
hokej sport Obsah Tomáš Hertl NHL Las Vegas Golden Knights

