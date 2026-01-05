Přeskočit na obsah
Benative
5. 1. Dalimil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hokej

Hertlovo Vegas prohrálo v Chicagu, hattrickem se blýskl Bertuzzi

ČTK

Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem prohráli v NHL popáté v řadě, v nedělním zápase podlehli Chicagu 2:3 v prodloužení. Hattrickem v dresu domácích Blackhawks zazářil Tyler Bertuzzi. Byl to jeho druhý třígólový počin v sezoně a pátý v kariéře.

Tyler Bertuzzi
Tyler BertuzziFoto: Reuters
Reklama

Třicetiletý Bertuzzi své představení odstartoval v 13. minutě, kdy si vybruslil na levý kruh a překonal Akiru Schmida v brance Golden Knights svým dvacátým gólem v sezoně.

Srovnal na 1:1, jako první se v utkání trefil Brandon Saad, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu právě s Chicagem.

I podruhé šli do vedení hosté z Vegas. Necelou minutu po zahájení druhé třetiny se radoval Mark Stone. Bertuzzi podruhé skóroval po polovině třetího dějství, kdy zůstal osamocen u pravé tyčky.

Výsledky NHL:

Reklama
Reklama

Columbus - Pittsburgh 4:5 v prodl. (3:1, 1:1, 0:2 - 0:1)

Branky: 9. Voronkov, 9. Marchment, 19. Marčenko, 21. Werenski - 2. Koivunen, 37. Acciari, 44. Novak, 60. Rakell, 63. Crosby. Střely na branku: 25:43. Diváci: 18.212. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. Werenski (Columbus), 3. Rakell (Pittsburgh).

Florida - Colorado 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 7. Bennett, 39. Ekblad - 12. Lehkonen. Střely na branku: 25:28. Diváci: 19.654. Hvězdy zápasu: 1. Tarasov, 2. Bennett, 3. Ekblad (všichni Florida).

Reklama
Reklama

New Jersey - Carolina 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 8. Mercer - 1. Ehlers, 28. Hall, 53. Stankoven. Střely na branku: 29:29. Diváci: 16.092. Hvězdy zápasu: 1. Bussi, 2. Hall, 3. Stankoven (všichni Carolina).

Chicago - Vegas 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 13., 52. a 62. Bertuzzi - 11. Saad, 21. Stone. Střely na branku: 20:15. Diváci: 18.266. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Burakovsky, 3. Greene (všichni Chicago).

Reklama
Reklama

Dallas - Montreal 3:4 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 31. a 52. W. Johnston, 14. Bourque - 9. Gallagher, 32. O. Kapanen, 39. Slafkovský, 64. Hutson. Střely na branku: 27:28. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský (Montreal), 2. W. Johnston (Dallas), 3. O. Kapanen (Montreal).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Reklama
Reklama

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

41

25

3

13

142:110

53

2.

Montreal

42

23

6

13

141:141

52

3.

Detroit

43

24

4

15

131:138

52

4.

Florida

41

22

3

16

129:130

47

5.

Buffalo

40

21

4

15

125:126

46

6.

Boston

42

22

2

18

133:136

46

7.

Ottawa

40

20

5

15

133:129

45

8.

Toronto

41

19

7

15

137:138

45

Metropolitní divize:

1.

Carolina

42

25

3

14

141:128

53

2.

NY Islanders

42

23

4

15

120:120

50

3.

Philadelphia

40

21

7

12

124:116

49

4.

Pittsburgh

41

20

9

12

135:131

49

5.

Washington

42

21

6

15

135:121

48

6.

New Jersey

42

22

2

18

114:124

46

7.

NY Rangers

43

20

5

18

114:117

45

8.

Columbus

41

18

7

16

127:137

43

Západní konference:

Centrální divize:

Reklama
Reklama

1.

Colorado

41

31

7

3

165:93

69

2.

Dallas

42

25

8

9

146:117

58

3.

Minnesota

43

25

8

10

138:115

58

4.

Nashville

41

19

4

18

118:136

42

5.

St. Louis

43

17

8

18

107:146

42

6.

Utah

42

19

3

20

127:122

41

7.

Chicago

42

17

7

18

118:134

41

8.

Winnipeg

40

15

4

21

115:126

34

Pacifická divize:

1.

Vegas

40

17

12

11

124:126

46

2.

Edmonton

42

20

6

16

139:143

46

3.

Anaheim

41

21

3

17

139:146

45

4.

Seattle

39

18

7

14

103:115

43

5.

Los Angeles

40

17

9

14

107:111

43

6.

San Jose

41

20

3

18

127:146

43

7.

Calgary

41

18

4

19

111:121

40

8.

Vancouver

41

16

5

20

117:143

37

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Mráz ve Francie - vinice
Mráz ve Francie - vinice
Mráz ve Francie - vinice

Česko čekají ledové dny, na Kvildě bylo přes 30 pod nulou. Na víkend se ale oteplí

V noci teploty klesly hluboko pod bod mrazu. Nejchladněji bylo zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. V tomto týdnu bude v Česku mrznout i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus 16 stupňům Celsia. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou až v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech.

Reklama
Petr Zelenka v poutech u Vrchního soudu v Praze, 11. června 2008. Soud tento den potvrdil doživotní trest za sedm vražd a deset pokusů o vraždu pacientů
Petr Zelenka v poutech u Vrchního soudu v Praze, 11. června 2008. Soud tento den potvrdil doživotní trest za sedm vražd a deset pokusů o vraždu pacientů
Petr Zelenka v poutech u Vrchního soudu v Praze, 11. června 2008. Soud tento den potvrdil doživotní trest za sedm vražd a deset pokusů o vraždu pacientů

Heparinový vrah, který šokoval celé Česko. Jak Petr Zelenka zabíjel na ARO

Psal se rok 2006 a v Havlíčkově Brodě pacienti na ARO náhle masivně krváceli a umírali. Po čase primář odhalil vzorec, který vedl k vedoucímu směny Petru Zelenkovi – zdravotníkovi, jenž zneužil heparin jako smrtící zbraň. Co ho pohánělo a jak dlouho mohl vraždit v systému, který si ničeho nevšiml? V lednu 2008 s ním začal soudní proces.

Reklama
Reklama
Reklama