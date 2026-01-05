Hertlovo Vegas prohrálo v Chicagu, hattrickem se blýskl Bertuzzi

Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem prohráli v NHL popáté v řadě, v nedělním zápase podlehli Chicagu 2:3 v prodloužení. Hattrickem v dresu domácích Blackhawks zazářil Tyler Bertuzzi. Byl to jeho druhý třígólový počin v sezoně a pátý v kariéře.
Třicetiletý Bertuzzi své představení odstartoval v 13. minutě, kdy si vybruslil na levý kruh a překonal Akiru Schmida v brance Golden Knights svým dvacátým gólem v sezoně.
Srovnal na 1:1, jako první se v utkání trefil Brandon Saad, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu právě s Chicagem.
I podruhé šli do vedení hosté z Vegas. Necelou minutu po zahájení druhé třetiny se radoval Mark Stone. Bertuzzi podruhé skóroval po polovině třetího dějství, kdy zůstal osamocen u pravé tyčky.
Výsledky NHL:
Columbus - Pittsburgh 4:5 v prodl. (3:1, 1:1, 0:2 - 0:1)
Branky: 9. Voronkov, 9. Marchment, 19. Marčenko, 21. Werenski - 2. Koivunen, 37. Acciari, 44. Novak, 60. Rakell, 63. Crosby. Střely na branku: 25:43. Diváci: 18.212. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. Werenski (Columbus), 3. Rakell (Pittsburgh).
Florida - Colorado 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky: 7. Bennett, 39. Ekblad - 12. Lehkonen. Střely na branku: 25:28. Diváci: 19.654. Hvězdy zápasu: 1. Tarasov, 2. Bennett, 3. Ekblad (všichni Florida).
New Jersey - Carolina 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky: 8. Mercer - 1. Ehlers, 28. Hall, 53. Stankoven. Střely na branku: 29:29. Diváci: 16.092. Hvězdy zápasu: 1. Bussi, 2. Hall, 3. Stankoven (všichni Carolina).
Chicago - Vegas 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Branky: 13., 52. a 62. Bertuzzi - 11. Saad, 21. Stone. Střely na branku: 20:15. Diváci: 18.266. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Burakovsky, 3. Greene (všichni Chicago).
Dallas - Montreal 3:4 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
Branky: 31. a 52. W. Johnston, 14. Bourque - 9. Gallagher, 32. O. Kapanen, 39. Slafkovský, 64. Hutson. Střely na branku: 27:28. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský (Montreal), 2. W. Johnston (Dallas), 3. O. Kapanen (Montreal).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
41
25
3
13
142:110
53
2.
Montreal
42
23
6
13
141:141
52
3.
Detroit
43
24
4
15
131:138
52
4.
Florida
41
22
3
16
129:130
47
5.
Buffalo
40
21
4
15
125:126
46
6.
Boston
42
22
2
18
133:136
46
7.
Ottawa
40
20
5
15
133:129
45
8.
Toronto
41
19
7
15
137:138
45
Metropolitní divize:
1.
Carolina
42
25
3
14
141:128
53
2.
NY Islanders
42
23
4
15
120:120
50
3.
Philadelphia
40
21
7
12
124:116
49
4.
Pittsburgh
41
20
9
12
135:131
49
5.
Washington
42
21
6
15
135:121
48
6.
New Jersey
42
22
2
18
114:124
46
7.
NY Rangers
43
20
5
18
114:117
45
8.
Columbus
41
18
7
16
127:137
43
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
41
31
7
3
165:93
69
2.
Dallas
42
25
8
9
146:117
58
3.
Minnesota
43
25
8
10
138:115
58
4.
Nashville
41
19
4
18
118:136
42
5.
St. Louis
43
17
8
18
107:146
42
6.
Utah
42
19
3
20
127:122
41
7.
Chicago
42
17
7
18
118:134
41
8.
Winnipeg
40
15
4
21
115:126
34
Pacifická divize:
1.
Vegas
40
17
12
11
124:126
46
2.
Edmonton
42
20
6
16
139:143
46
3.
Anaheim
41
21
3
17
139:146
45
4.
Seattle
39
18
7
14
103:115
43
5.
Los Angeles
40
17
9
14
107:111
43
6.
San Jose
41
20
3
18
127:146
43
7.
Calgary
41
18
4
19
111:121
40
8.
Vancouver
41
16
5
20
117:143
37
