Hertl ukončil po měsíci střelecký půst a pomohl San Jose k výhře ve Washingtonu

Dnešní padesátníci půjdou do důchodu v 66 letech. Čtyřicátníci budou mít nárok na důchod v 67 letech a lidé staří 34 let a méně půjdou do penze v 68 letech. Zjistila to Česká televize z materiálu ministerstva práce a sociálních věcí dohodnutého na koaliční radě minulý týden. Nyní je věk pro odchod do penze 64 let.

V roce 2030 se má věk pro odchod do důchodu zastavit na 65 letech. Změny se nedotknou těch, kterým je nyní 57 a více. "Po roce 2030 začnou do penze chodit ty populačně silné ročníky. Myslím si, abychom udrželi slušné důchody, tak o tom musíme debatovat," řekl ČT ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).



Podle mluvčího vlády Václava Smolky ale vládní koalice ještě změnu neschválila, jde jen o jeden z návrhů ekonomů. Na svém twitteru v neděli uvedl, že informace, které zveřejnila ČT, jsou nesprávně prezentovány.