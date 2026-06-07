Hertl skóroval a nahrával. Vegas je po maratonu blíž ke Stanley Cupu

Hokejisté Vegas ve třetím finále NHL porazili Carolinu 5:4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2:1. Vítěznou branku vstřelil v čase 85:38 Shea Theodore.
Tomáš Hertl pomohl k výhře gólem a asistencí. Golden Knights si pro druhý bod v sérii došli i přesto, že ztratili čtyřbrankový náskok.
Všechny čtyři góly v základní hrací době domácí vstřelili ve druhé třetině. Skóre otevřel v 31. minutě Hertl, který z předbrankového prostoru prostřelil brankáře Frederika Andersena. Český útočník tak bodoval i ve třetím finálovém zápase.
Dalších šest minut patřilo Mitchellu Marnerovi. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů během nich nasázel hattrick a po Hertlově nahrávce v 37. minutě poslal Golden Knights do čtyřbrankového vedení.
Ve třetí části mohl Marner přidat čtvrtou trefu, jeho trestné střílení ale zlikvidoval střídající brankář Brandon Bussi a nastartoval tak stíhací jízdu Hurricanes. Hosté během 39 sekund ve 48. minutě skórovali třikrát a rázem bylo jejich manko pouze jednogólové.
Prodloužení si hráči Caroliny zajistili necelé dvě minuty před koncem, kdy se při Theodorově vyloučení prosadil Andrej Svečnikov. V nastaveném čase však hosté obrat nedokonali.
Po pěti minutách druhého prodloužení nahodil puk za branku nešťastný hrdina závěru základní části Theodore a odraz od mantinelu natolik zmátl gólmana Bussiho, že si kotouč srazil do vlastní sítě.
Hurricanes v play off poprvé nezvládli prodloužení a prohráli na soupeřově hřišti. Čtvrtý zápas na ledě Vegas se bude hrát v noci na středu SELČ.
Finále Stanleyova poháru - 3. zápas:
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 5:4 ve druhém prodl. (0:0, 4:0, 0:4 - 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 31. Hertl (Eichel, Marner), 31. Marner (W. Karlsson, Theodore), 35. Marner (McNabb), 37. Marner (Hertl), 86. Theodore (McNabb, Howden) - 48. Martinook (Jarvis, Stankoven), 48. Hall (Sebastian Aho, Blake), 48. Staal (Jaccob Slavin, Robinson), 59. Svečnikov (Staal, Sebastian Aho). Rozhodčí: Rooney, McCauley - Berg, MacPherson. Vyloučení: 2:2. Využití 1:1. Střely na branku: 35:33. Diváci: 18.233. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. Marner, 3. McNabb (všichni Vegas). Stav série 2:1.
Vegas: Hart - Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon - Dorofejev, Eichel, Barbašov - Marner, W. Karlsson, Howden - Stone, Sissons, Hertl - Kolesar, Dowd, C. Smith. Trenér: John Tortorella.
Carolina: Andersen (41. Bussi) - Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere - Martinook, Aho, A. Svečnikov - Blake, Stankoven, Hall - Jarvis, J. Staal, Ehlers - Robinson, Jankowski, W. Carrier. Trenér: Rod Brind'Amour.
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