Hertl se zařadil mezi české legendy NHL, nasbíral za mořem 600 bodů

Tomáš Hertl zkorigoval svým 23. gólem v sezoně NHL prohru hokejistů Vegas 2:3 ve Washingtonu.
Dvaatřicetiletý útočník stanovil konečné skóre a připsal si jako 18. český hráč v soutěži 600. bod (275 + 325). Karel Vejmelka pomohl 21 zákroky k výhře Utahu 5:2 nad Minnesotou a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
Další český gólman Lukáš Dostál zastavil 29 střel při výhře Anaheimu 5:4 v prodloužení nad Winnipegem
Washington položil základ vítězství ve druhé třetině, v níž vstřelil první dva góly utkání Pierre-Luc Dubois a třetí branku přidal Jakob Chychrun. Vegas ještě utkání zdramatizoval.
V úvodu poslední třetiny se prosadil Braeden Bowman a v 50. minutě udeřil v přesilové hře Hertl. Zkušený centr usměrnil z mezikruží přihrávku Pavla Dorofejeva do branky.
Vejmelka vychytal 28. vítězství v sezoně a v této statistice vyrovnal vedoucího Andreje Vasilevského z Tampy Bay. Při vyhlášení hvězd zápasu předčili českého brankáře pouze Clayton Keller (1+2) a Lawson Crouse, který zvyšoval svými trefami na 3:0 a 5:1.
Dostál inkasoval z první střely, když za jeho záda prošel švih Alexe Iafalla z pravého kruhu. Na začátku prostřední třetiny zvýšil Gabriel Vilardi, který využil přesilovou hru střelou z mezikruží.
Anaheim snížil 41 sekund před druhou sirénou trefou Jacoba Trouby, ale Winnipegu vyšel i nástup do třetí třetiny a Elias Salomonsson mu vrátil dvougólové vedení.
Anaheim otočil v rozmezí 47. až 57. minuty na 4:3. O obrat se postarali svými góly Leo Carlsson, Pavel Minťukov a Ryan Poehling. Při hře Jets bez brankáře vyrovnal Kyle Connor, ale v prodloužení rozhodl o výhře domácích Ducks Chris Kreider.
NHL:
Florida - Buffalo 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Branky: 34. M. Tkachuk, 60. Bennett - 18. Tuch, 52. Malenstyn, 59. Krebs. Střely na branku: 29:39. Diváci: 19.783. Hvězdy zápasu: 1. Malenstyn, 2. Lyon (oba Buffalo), 3. M. Tkachuk (Florida).
Washington - Vegas 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
Branky: 21. a 24. Dubois, 35. Chychrun - 43. Bowman, 50. Hertl. Střely na branku: 30:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. Sandin, 3. Protas (všichni Washington).
Utah - Minnesota 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 28. a 53. Crouse, 14. Cooley, 25. Keller, 42. Hayton - 35. Kaprizov, 55. Boldy. Střely na branku: 37:23. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval dvě branky z 23 a úspěšnost zásahů měl 91,3 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Crouse, 3. Vejmelka (všichni Utah).
Anaheim - Winnipeg 5:4 v prodl. (0:1, 1:1, 3:2 - 1:0)
Branky: 40. Trouba, 47. Carlsson, 50. Minťukov, 57. Poehling, 65. Kreider - 2. Iafallo, 23. Vilardi, 42. Salomonsson, 59. Connor. Střely na branku: 40:33. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval čtyři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 87,9 procenta. Diváci: 16.210. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Poehling, 3. Sennecke (všichni Anaheim).
