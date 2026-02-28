Přeskočit na obsah
Benative
28. 2. Lumír
Sport

Hertl se zařadil mezi české legendy NHL, nasbíral za mořem 600 bodů

Sport,ČTK

Tomáš Hertl zkorigoval svým 23. gólem v sezoně NHL prohru hokejistů Vegas 2:3 ve Washingtonu.

Tomáš Hertl z Vegas (48) v zápase NHL ve Washingtonu
Tomáš Hertl z Vegas (48) v zápase NHL ve WashingtonuFoto: CTK
Dvaatřicetiletý útočník stanovil konečné skóre a připsal si jako 18. český hráč v soutěži 600. bod (275 + 325). Karel Vejmelka pomohl 21 zákroky k výhře Utahu 5:2 nad Minnesotou a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Další český gólman Lukáš Dostál zastavil 29 střel při výhře Anaheimu 5:4 v prodloužení nad Winnipegem

Washington položil základ vítězství ve druhé třetině, v níž vstřelil první dva góly utkání Pierre-Luc Dubois a třetí branku přidal Jakob Chychrun. Vegas ještě utkání zdramatizoval.

V úvodu poslední třetiny se prosadil Braeden Bowman a v 50. minutě udeřil v přesilové hře Hertl. Zkušený centr usměrnil z mezikruží přihrávku Pavla Dorofejeva do branky.

Vejmelka vychytal 28. vítězství v sezoně a v této statistice vyrovnal vedoucího Andreje Vasilevského z Tampy Bay. Při vyhlášení hvězd zápasu předčili českého brankáře pouze Clayton Keller (1+2) a Lawson Crouse, který zvyšoval svými trefami na 3:0 a 5:1.

Dostál inkasoval z první střely, když za jeho záda prošel švih Alexe Iafalla z pravého kruhu. Na začátku prostřední třetiny zvýšil Gabriel Vilardi, který využil přesilovou hru střelou z mezikruží.

Anaheim snížil 41 sekund před druhou sirénou trefou Jacoba Trouby, ale Winnipegu vyšel i nástup do třetí třetiny a Elias Salomonsson mu vrátil dvougólové vedení.

Anaheim otočil v rozmezí 47. až 57. minuty na 4:3. O obrat se postarali svými góly Leo Carlsson, Pavel Minťukov a Ryan Poehling. Při hře Jets bez brankáře vyrovnal Kyle Connor, ale v prodloužení rozhodl o výhře domácích Ducks Chris Kreider.

NHL:

Florida - Buffalo 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky: 34. M. Tkachuk, 60. Bennett - 18. Tuch, 52. Malenstyn, 59. Krebs. Střely na branku: 29:39. Diváci: 19.783. Hvězdy zápasu: 1. Malenstyn, 2. Lyon (oba Buffalo), 3. M. Tkachuk (Florida).

Washington - Vegas 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Branky: 21. a 24. Dubois, 35. Chychrun - 43. Bowman, 50. Hertl. Střely na branku: 30:26. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. Sandin, 3. Protas (všichni Washington).

Utah - Minnesota 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky: 28. a 53. Crouse, 14. Cooley, 25. Keller, 42. Hayton - 35. Kaprizov, 55. Boldy. Střely na branku: 37:23. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval dvě branky z 23 a úspěšnost zásahů měl 91,3 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Crouse, 3. Vejmelka (všichni Utah).

Anaheim - Winnipeg 5:4 v prodl. (0:1, 1:1, 3:2 - 1:0)

Branky: 40. Trouba, 47. Carlsson, 50. Minťukov, 57. Poehling, 65. Kreider - 2. Iafallo, 23. Vilardi, 42. Salomonsson, 59. Connor. Střely na branku: 40:33. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval čtyři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 87,9 procenta. Diváci: 16.210. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Poehling, 3. Sennecke (všichni Anaheim).

IRran US Israel
IRran US Israel
IRran US Israel

Izrael preventivně zaútočil na Írán. Teheránem otřásly výbuchy

Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Podle Kace je cílem útoků "odstranit nebezpečí pro Stát Izrael", napsal server deníku Times of Israel (TOI).

Olověné ingoty – zdánlivě obyčejný průmyslový materiál, který se v řadě zemí stal zdrojem jedné z největších environmentálních katastrof současnosti. Ilustrační snímek vygenerovaný pomocí AI.
Olověné ingoty – zdánlivě obyčejný průmyslový materiál, který se v řadě zemí stal zdrojem jedné z největších environmentálních katastrof současnosti. Ilustrační snímek vygenerovaný pomocí AI.
Olověné ingoty – zdánlivě obyčejný průmyslový materiál, který se v řadě zemí stal zdrojem jedné z největších environmentálních katastrof současnosti. Ilustrační snímek vygenerovaný pomocí AI.

Olovo zabíjí. Od 35 milionů zasažených dětí po stovky mrtvých

Olovo zabíjí. Od 35 milionů zasažených dětí po stovky mrtvých

Nedávný případ v bosenském Vareši připomíná, že hrozba olova je stále aktuální. Toxický kov už zasáhl miliony lidí po celém světě – od tragédie v nigerijské Zamfaře, kde zemřely stovky dětí, přes kontaminovanou vodu v americkém Flintu až po současnou krizi v Bangladéši, která ohrožuje 35 milionů dětí. Přinášíme přehled některých z nejzávažnějších případů otravy olovem.

