Hertl gólem zavelel k obratu a stal se druhou hvězdou zápasu

Tomáš Hertl v NHL srovnal skóre v poslední minutě řádné hrací doby a hokejisté Vegas nakonec v nedělním zápase porazili Rangers 3:2 v prodloužení. Asistenci si připsali Radko Gudas za Anaheim, který rozstřílel Chicago 7:1, a Martin Nečas z Colorada, jež přehrálo Philadelphii 3:2.
Odchovanec pražské Slavie Hertl se trefil 52 sekund před koncem třetí třetiny, kdy třináctou brankou v sezoně poslal utkání s newyorskými Rangers do prodloužení. Golden Knights po vyloučení na obou stranách odvolali brankáře a ve hře 5 na 4 se Hertl prosadil z dorážky po střele Jacka Eichela.

Právě Eichel pak rozhodl zápas v prodloužení. Ze samostatného úniku osm sekund před koncem překonal Jonathana Quicka blafákem do forhendu. Hokejisté Vegas vyhráli počtvrté v řadě a v Západní konferenci jsou s 36 body čtvrtí.

"Led byl pomalý, hodně to na něm skákalo, jelikož se hrálo brzo po zápase NBA. Tak jsme si řekli, prostě střílejme a dostaňme kotouč do branky. Mitch (Marner) to zahrál skvěle, málem se sám prosadil a věděli jsme, že když se budeme snažit dál, padne to tam. Puk se nakonec dostal ke mně a byl z toho důležitý gól," řekl Hertl.

Za Rangers nastoupil potřetí v kariéře Jaroslav Chmelař. Dvaadvacetiletý útočník odehrál přes devět minut a zaznamenal dvě střely.

Hokejisté Anaheimu bez českých brankářů Lukáše Dostála a Petra Mrázka nasázeli Chicagu sedm gólů. Pod jednu se podepsal také kapitán Gudas. V 30. minutě přihrál na gól, kterým na 3:0 zvýšil Beckett Sennecke. Devatenáctiletý útočník si připsal 24. bod v sezoně a je nejproduktivnějším nováčkem.

Anaheim má na Západě o bod více než Vegas a je třetí za suverénní dvojicí Colorado, Dallas.

Avalanche vyhráli 21. utkání v ročníku a vévodí celé lize. Nejproduktivnější Čech v NHL Nečas přihrál na první branku svého týmu v 9. minutě, kdy na 1:1 vyrovnal střelou z pravého kruhu skóre čtyřicetiletý Brent Burns.

O výhře Colorada rozhodl v čase 21:47 střelou zápěstím Valerij Ničuškin. V brankovišti Flyers dostal před Danielem Vladařem přednost Švéd Samuel Ersson, z 28 střel inkasoval třikrát.

Montreal s Jakubem Dobešem nestačil na St. Louis a prohrál 3:4. Čtyřiadvacetiletý český gólman obdržel čtyři branky z 18 střel. Kapitán Blues Brayden Schenn přispěl k výhře dvěma góly a asistencí.

"Cítil jsem se celkem dobře. Nohy byly v pořádku, jen hlava zase dostala zabrat. Dobře jsem četl hru, i když jsem asi zaváhal u třetího gólu. Ale chyby dělá každý, to se stává," řekl Dobeš.

Porážku musel strávit také David Rittich, New York Islanders prohráli na ledě obhájce Stanley Cupu Floridy 1:4. První český brankář, jenž vychytal v této sezoně NHL čisté konto, propustil za svá záda tři puky z 29 střel. Mimo jiné ho prostřelil i bývalý zadák Litvínova či Liberce Lotyš Uvis Balinskis, který dal svůj první gól v tomto ročníku NHL. Islanders neuspěli po třech výhrách.

Dallas zvítězil v sedmém z posledních osmi utkání, Pittsburgh porazil 3:2 po nájezdech a nadále stíhá Colorado. Vítězný nájezd zaznamenal v třetí sérii Fin Mikko Rantanen. Radek Faksa odehrál za Stars přes 11 minut.

NHL:

Florida - New York Islanders 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 13. Balinskis, 28. Verhaeghe, 54. S. Jones, 58. Reinhart - 30. Barzal. Střely na branku: 30:21. Rittich odchytal za Islanders 59:22 minut, z 29 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 89,7 procenta. Diváci: 19.334. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Tarasov, 3. Balinskis (všichni Florida).

Carolina - San Jose 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 14. Staal - 1. Graf, 28. Klingberg, 36. Wennberg, 59. Celebrini. Střely na branku: 29:22. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic, 2. Klingberg, 3. Celebrini (všichni San Jose).

Dallas - Pittsburgh 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 22. Benn, 59. Heiskanen, rozh. náj. Rantanen - 19. Dewar, 26. Novak. Střely na branku: 23:29. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Heiskanen, 3. Benn (všichni Dallas).

Montreal - St. Louis 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Branky: 13. L. Hutson, 20. Caufield, 57. Dobson - 9. a 51. B. Schenn, 21. Holloway, 22. Bučněvič. Střely na branku: 26:18. Dobeš odchytal za Montreal 57:33 minut, z 18 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 77,8 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Holloway (oba St. Louis), 3. Dobson (Montreal).

New York Rangers - Vegas 2:3 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 30. Zibanejad, 34. Lafrenière - 1. Howden, 60. Hertl, 65. Eichel. Střely na branku: 23:29. Diváci: 17.486. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Hertl (oba Vegas), 3. Lafrenière (Rangers).

Washington - Columbus 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 21. Chychrun, 59. Protas. Střely na branku: 38:39. Diváci: 17.312. Hvězdy zápasu: 1. Thompson, 2. Chychrun (oba Washington), 3. Greaves (Columbus).

Anaheim - Chicago 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Branky: 38. a 41. Leo Carlsson, 11. Trouba, 27. McTavish, 30. Sennecke (Gudas), 37. Killorn, 59. Vatrano - 42. Bertuzzi. Střely na branku: 53:20. Diváci: 15.511. Hvězdy zápasu: 1. Leo Carlsson, 2. Sennecke, 3. Kreider (všichni Anaheim).

Philadephia - Colorado 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky: 3. Couturier, 26. Konecny - 9. Burns (Nečas), 20. Nelson, 22. Ničuškin. Střely na branku: 26:28. Diváci: 18.606. Hvězdy zápasu: 1. Ničuškin (Colorado), 2. Andrae, 3. Konecny (oba Philadelphia).

 
