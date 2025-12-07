Lední hokej

Hattrick po šestnácti letech. Červenka září, v týdnu přitom oslaví už 40. narozeniny

před 5 hodinami
Hokejový útočník Roman Červenka oslaví ve středu 40. narozeniny, stále však patří mezi nejlepší hráče extraligy. Reprezentační kapitán se dnes hattrickem podílel na výhře Pardubic 6:3 na ledě Českých Budějovic a zároveň se dostal do čela kanadského bodování soutěže. Úvodních sedm kol přitom kvůli problémům se zády vynechal.
Roman Červenka slaví jeden ze tří gólů v síti Českých Budějovic
Roman Červenka slaví jeden ze tří gólů v síti Českých Budějovic | Foto: ČTK

"Svůj výkon bych moc nehodnotil. Samozřejmě, že jsem rád, že jsem dal tři góly. Ty nedáváš každý den," řekl v rozhovoru pro klubový web.

"Důležité jsou ale tři body před pauzou. Takže spokojenost," prohlásil Červenka, který si připsal třetí hattrick v extraligové kariéře a první od září 2009, tedy před šestnácti lety.

Odchovanec pražské Slavie má aktuálně na svém kontě 33 bodů za 10 branek a 23 asistencí v 22 zápasech.

"Není to špatné, ale pořád jsou zápasy, kdy to není ono. A může to být lepší. Budeme a chceme pracovat na konzistenci a na tom, aby se to v nejdůležitější části sezony pořád zlepšovalo," prohlásil Červenka.

Útočník, který v listopadu podepsal s Pardubicemi novou smlouvu do roku 2028, si dobře uvědomuje, že body se od něj čekají.

"Je to moje práce, hraju v první lajně, tak musíš produkovat. Tak to je. Samozřejmě, každý hráč je rád, když je produktivní a daří se mu. Vždy je to ale spojené s týmovým výkonem a body pro tým," dodal dvojnásobný mistr světa, jenž vyhlíží i start na olympiádě příští rok.

Výsledky 30. kola hokejové Tipsport extraligy:

Banes Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)

Branky a nahrávky: 5. Štencel (Vráblík, Kubík), 44. Bulíř (Lantoši, Ordoš), 50. Lantoši (Ordoš, Bulíř) - 15. Červenka (Sedlák, Tourigny), 27. Červenka (Sedlák, Košťálek), 28. Vondráček (Ludvig), 48. Lauko (Červenka), 58. Košťálek (Vondráček, Sedlák), 60. Červenka (Košťálek). Rozhodčí: Kika, Gebauer - Zíka, Peluha. Vyloučení: 2:5, navíc Lauko (Pardubice) 10 min. Bez využití. Diváci: 6368.

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Chlapík (Horák), 26. Řepík (Mašín, M. Špaček), 27. Řepík (M. Špaček, Krejčík), 33. K. Hrabík (Dzierkals, Mašín), 40. Chlapík (M. Špaček), 48. M. Špaček (Mašín, P. Kousal) - 35. Černoch (Jaks, O. Beránek). Rozhodčí: Pražák, Květoň - Špůr, Šimánek. Vyloučení: 3:3, navíc N. Seppälä 5+5 min. a do konce utkání, Irving 5 min. - J. Myšák 5+5 min. a do konce utkání, Lukošik 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 16.258.

Mountfield Hradec Králové - HC Škoda Plzeň 5:4 (2:1, 1:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Jergl (Melancon, Kevin Klíma), 15. Kohout (Jergl, Kevin Klíma), 36. R. Pavlík (Miškář), 40. Melancon (Radil, Kevin Klíma), 53. Melancon - 5. Lev (Teplý), 22. M. Petman (I. Sedláček, V. Petman), 23. Lev, 27. L. Strnad (V. Lajunen, Zámorský). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Hnát, Thuma. Vyloučení: 7:4, navíc R. Pavlík - I. Sedláček oba 5 min. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3970.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. J. Galvas (L. Hudáček, Kubiesa), 29. A. Nestrašil (Koch, Flynn), 40. Kubiesa (Nedomlel, Daňo), 55. M. Roman (Dravecký, Hrehorčák), 57. Daňo (M. Kovařčík, Jank) - 15. Berglund (Mazura, Skärberg), 17. Gríger (Skalický). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček II - Lhotský, Ondráček I. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 4818.

HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Hlava (Hännikäinen, D. Kaše), 19. Pištěk (Komuls, Hännikäinen), 58. Sukeľ - 9. Petrovský (A. Musil, A. Najman), 22. A. Musil (Pérez, A. Najman). Rozhodčí: Cabák, Šindel - Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 3221.

HC Olomouc - Rytíři Kladno 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Macuh (Cosgrove), 34. Řezníček (Anděl), 34. Kusko (Stella), 59. Čacho (Stella) - 7. Žovinec (Lisler). Rozhodčí: Vrba, Mejzlík - Hynek, Rampír. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 4584.

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Nellis (Yetman), 20. Kalus (Leahy, P. Zdráhal), 27. Nellis (Yetman, Kalus), 47. Prčík (Nellis, Yetman) - 16. Ščotka (Ferda), 25. Zábranský (K. Pospíšil, F. Král), 51. D. Moravec (T. Zohorna). Rozhodčí: Šír, Stano - Lederer, Blažek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 4789.

1. Sparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. Pardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. Třinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Hradec Králové 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Liberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. Brno 29 14 1 3 11 81:79 47
7. Vítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. Plzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. Karlovy Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. Olomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. České Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Kladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. Mladá Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. Litvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
 
