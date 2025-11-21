Lední hokej

Nebezpečné, bez respektu. Reprezentační bek zná trest za kopnutí do soupeře

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.
Libor Hájek v zápase MS 2024 Česko - Norsko
Libor Hájek v zápase MS 2024 Česko - Norsko | Foto: Milan Kammermayer

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje informovala o rozhodnutí disciplinární komise na sociální síti X. Loňský mistr světa z Prahy vynechá nedělní duel ve Vítkovicích a úterní šlágr proti Spartě.

Hájek se provinil ve 33. minutě čtvrtečního utkání s Karlovými Vary na domácím ledě. Nejprve obdržel od rozhodčích trest na dvě minuty za krosček na Lukošika a po kontrole u videa navíc na pět minut a do konce utkání za kopnutí do ležícího soupeře.

Disciplinární komise dnes ve zkráceném řízení rozhodla o dodatečném trestu. Hájkův zákrok označila za nebezpečný a bez respektu k protihráči. Zároveň přihlédla k tomu, že Hájka trestala už dříve. Lukošika pardubický obránce nezranil a slovenský útočník zápas dohrál.

Pardubice zvítězily 4:1 a jsou druhé o bod za Třincem.

 
hokej sport Obsah NHL HC Dynamo Pardubice Hokejová Tipsport extraliga

před 8 minutami
