Hadamczik se vrací k reprezentaci, od nové sezony povede osmnáctku

Praha - Trenér Alois Hadamczik se opět postaví na střídačku národního týmu. U výběru hokejistů do 18 let nahradí Davida Bruka. Dvojroli extraligového kouče a vedoucího týmu juniorů, tedy reprezentace hráčů do 20 let, si v nové sezoně po Filipu Pešánovi zkusí kouč třineckých Ocelářů Václav Varaďa. "Varaďa je představitelem nové trenérské generace, která se stále výrazněji prosazuje nejen v mládežnickém, ale i v dospělém hokeji," uvedl v tiskové zprávě prezident ČSLH Tomáš Král. "Na druhé straně Alois Hadamczik reprezentuje trenérskou zkušenost. V minulosti úspěšně působil i u juniorské reprezentace, se kterou přivezl v roce 2006 ze světového šampionátu dvacítek bronz," dodal Král. Český svaz ledního hokeje jmenoval nové trenéry mládežnických týmů, dvacítku převezme Václav Varaďa, osmnáctku povede Alois Hadamczik, změny i u kategorií U19, U17 a U16 👉 http://www.hokej.cz/pesana-u-dvacitky-strida-varada-osmnactku-povede-hadamczik/5030003 Zveřejnil(a) Česká hokejová reprezentace dne 03. April 2018 Hadamczik v minulosti vedl juniorskou i seniorskou reprezentaci. S ní v roce 2006 vybojoval bronzovou medaili na olympijských hrách v Turíně a stříbro na mistrovství světa. Ze světových šampionátů přivezl s českým týmem ještě dva bronzy v letech 2011 a 2012. Od národního mužstva odešel v únoru 2014 po olympijských hrách v Soči, kde čeští hokejisté obsadili šesté místo. K trénování se Hadamczik vrací po více než dvou letech, naposledy vedl Kometu Brno, v níž skončil předloni v únoru. Za sebou má také působení v Třinci, Vítkovicích a pražské Spartě. Medaile z roku 2006 je zatím poslední medailí, kterou česká juniorka na MS získala, osmnáctka získala v roce 2014 senzační stříbro, od té doby ale přes čtvrtfinále neprošla. V dubnu ji ale ještě čeká pod vedením Davida Bruka šampionát v Rusku. Bruk se od osmnáctky přesune se svými svěřenci do výběru reprezentantů mladších 19 let. Hadamczik a další trenéři, které dnes svaz představil, podepíší jako obvykle smlouvy na jednu sezonu. Infografika Čekání na medaili se protahuje. Áčko i junioři zatím sbírají maximálně brambory

autoři: Sport, ČTK | před 1 hodinou