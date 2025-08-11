Gudas už vyhlíží olympiádu: Můžeme zopakovat Nagano, bude to parádní turnaj

"Je jasné, že už na to člověk trošku kouká. Už se to přece jen zvolna blíží," přiznal pětatřicetiletý zadák myšlenky na olympijský turnaj.
Gudas se domnívá, že výběr kouče Radima Rulíka může i přes očekávanou sílu soupeřů pomýšlet vysoko.
"Věřím, že v silách našeho týmu určitě bude zopakovat třeba i Nagano. Když tomu člověk věří, tak je možné všechno," zmínil olympijský triumf v roce 1998, zatím jediný v české historii.
Řízný bek, jenž patřil k pilířům vítězného týmu na loňském mistrovství světa v Praze, je mezi nominovanou šesticí, kterou museli trenéři nahlásit už v polovině června.
Pokud se nezraní, má tak jistotu, že u návratu hráčů z NHL pod pět kruhů poprvé od Soči 2014 nebude chybět.
"Olympiáda v sezoně, to je taková třešnička na dortu, moc se na to těším. A stejně tak se těší i ostatní hráči," přiznal Gudas.
"Samozřejmě je to něco, co napříč ligou rezonuje. Jako hráči jsme moc chtěli, abychom se na olympiádu mohli vrátit. A konečně to vyšlo, což je super. Bude to parádní turnaj," doplnil.
V reprezentačním dresu se představil naposledy loni v květnu při úspěšném tažení za titulem mistrů světa. Letos v bojích o obhajobu chyběl.
"Měl jsem problémy s kolenem, takže jsem to chtěl řešit operací, ale nakonec jsem na ni ani nemusel. Vyřešila to rehabilitace, což je určitě lepší. Nebylo to nic vážného, cítím se dobře a normálně trénuju," svěřil se.
Sledovat zápasy českého výběru pouze na dálku pro něho bylo obtížné. "Nebylo to nic moc, když můžete jen koukat a fandit někde v hospodě. To je hrozný očistec," přiznal.
"Ale jinak se mi moc líbilo, jak kluci hráli. Bylo to dobře rozjetý, bohužel pak zaškobrtli s Američany, což je stálo nějaké síly i lepšího soupeře do čtvrtfinále. Se Švédy to pak bylo těžké," posteskl si.
Vedle tréninků si přes léto co nejvíce užíval možnosti být s rodinou. "Byl jsem doma, ale i na dovolené v Chlumu u Třeboně. Za týden odjíždíme do Anaheimu, pomalu balíme, protože děti už půjdou zase za pár dnů do školy."
S potěšením sledoval, jak Ducks, jimž už sedmkrát po sobě končila sezona NHL už po základní části, přes léto posílili. "Budeme mnohem lepším a také tvrdším týmem, proti kterému se bude soupeřům špatně hrát," slíbil český kapitán mužstva.
"Očekávám postup do play off. Určitě máme na to, abychom se o to porvali. Tým je navíc hodně hladový. Již tři sezony je většina hráčů pospolu a myslím, že už je čas na to, aby to vyšlo," řekl Gudas.
Mezi posilami je i český gólman Petr Mrázek, o místo v prvním týmu může díky nové smlouvě dál usilovat útočník Jan Myšák.
"To je super, že česká kolonie se zase rozrostla. Máme mladý tým a všichni v něm mají šanci, stejně tak i Honza. Už tím, co předváděl v minulé sezoně, si řekl o to, aby mu tu šanci dali," hodnotil zkušený obránce.
"Bohužel ji ještě nedostal, ale musí makat dál, protože mladí hráči u nás šanci dostávají. A až se dočká, musí ji chytit za pačesy. Věřím tomu, že se dočká," dodal Gudas.
Nový lukrativní kontrakt podepsal brankář Lukáš Dostál, jenž plnil v minulé sezoně roli týmové jedničky. Mohl by vytvořit dvojici s Mrázkem.
"Lukáš to prostě musel prodloužit. Kdo jiný by tam měl asi tak chytat?" ptal se s úsměvem Gudas.
"Je pro nás hrozně důležitý a je parádní, že teď o budoucnosti nemusí přemýšlet, protože to má jasně dané. Může se díky tomu soustředit jen na hokej. To je přesně to, co chceš - abys měl gólmana i jádro týmu podepsané na delší dobu a všichni se mohli soustředit na hokej. Stejně jako to teď má třeba Florida," zmínil tým dvojnásobných vítězů Stanley Cupu.
Mužstvo má do play off dovést úspěšný kouč Joel Quenneville, jenž se do soutěže vrátí poprvé od roku 2021, kdy kvůli podílu na skandálu se sexuálním napadením hokejisty Chicaga z roku 2010 rezignoval na post na lavičce Floridy. Od vedení NHL dostal zákaz působení v lize, který platil do loňského léta.
"Asi ten jeho návrat bude pod určitým drobnohledem, ale jeho resumé hovoří za všechno. Je to skvělý trenér, který hokeji rozumí. To je přesně to, co náš tým potřebuje," podotkl Gudas, jenž Quennevillea zná ze společného působení v mužstvu Panthers.
Po sezoně vyprší Gudasovi tříletý kontrakt na celkem 12 milionů dolarů. Zatím neví, co bude dál, ale hlavu si s tím neláme. "Zatím to pro mě není důležité. Oni tam mají ještě několik smluv, které musí vyřešit přede mnou. Pro mě je zásadní, abychom měli silný tým a jasně danou sestavu. Potom se můžeme bavit o tom, co a jak dál. Mám před sebou ještě rok ze současné smlouvy a musím především odvádět stoprocentní výkony," řekl Gudas.