13. 4. Aleš
Gudas se po návratu zase hned porval, na vítězné straně zápasu stál Hronek

ČTK

Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. Na straně poražených Ducks zapsal dvaadvacet úspěšných zákroků brankář Lukáš Dostál.

Radko GudasFoto: Reuters
Do sestavy Anaheimu se poprvé od 30. března vrátil kapitán Radko Gudas, jenž se během první třetiny utkal v pěstním souboji s Lotyšem Teddym Bluegerem.

Domácí hokejisté šli do vedení ve 4. minutě do vedení zásluhou Cuttera Gauthiera, Canucks ale ještě během první třetiny otočili skóre.

Postarali se o to šestadvacetiletý Curtis Douglas, jenž oslavil premiérový gól v zámořské soutěži, a po jubilejní čtyřicáté asistenci Filipa Hronka v této sezoně, v přesilovce Jake DeBrusk.

Ačkoliv hostům z Kanady zařídil na začátku třetího dějství dvoubrankový náskok Brock Boeser, Ducks si dokázali vynutit prodloužení.

V 46. minutě druhou přesnou trefou v utkání a čtyřicátým gólem v sezoně snížil na 2:3 Gauthier. A o necelé dvě minuty později se prosadil i Leo Carlsson.

O majiteli bonusového bodu rozhodl deset sekund před koncem nastavení v přesilové hře Rakušan Marco Rossi. Dostálovi jeho rána bez přípravy proletěla mezi betony.

Kačeři tak v Západní konferenci nadále nemají jistotu účasti ve vyřazovacích bojích, navíc prohráli posedmé z posledních osmi zápasů.

Výsledky NHL:

Washington - Pittsburgh 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 56. a 58. McMichael, 33. T. van Riemsdyk. Střely na branky: 26:24. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. L. Thompson, 3. McMichael (všichni Washington).

NY Islanders - Montreal 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Branky: 49. Cizikas - 36. Suzuki, 37. Děmidov, 37. Newhook, 60. Z. Bolduc. Střely na branku: 31:22. Diváci: 16.918. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Z. Bolduc, 3. L. Hutson (všichni Montreal).

Columbus - Boston 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 4. Marchment, 42. Fantilli - 11. Kuraly, 40. Jokiharju, 51. Kastelic. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Kuraly, 2. Korpisalo (oba Boston), 3. Fantilli (Columbus).

New Jersey - Ottawa 4:3 v prodl. (2:0, 0:3, 1:0 - 1:0)

Branky: 6. a 64. Hischier, 15. C. Brown, 53. Mercer - 28. Amadio, 31. Pinto, 35. Zetterlund. Střely na branku: 30:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Mercer (oba New Jersey), 3. Zetterlund (Ottawa).

Anaheim - Vancouver 3:4 v prodl. (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)

Branky: 4. a 46. C. Gauthier, 47. Leo Carlsson - 11. Douglas, 15. DeBrusk (Hronek), 45. Boeser, 65. Rossi. Střely na branku: 27:26. Dostál odchytal za Anaheim 64:50 minut, inkasoval čtyři branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Diváci: 16.731. Hvězdy zápasu: 1. C. Gauthier, 2. Leo Carlsson (oba Anaheim), 3. Rossi (Vancouver).

Calgary - Utah 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Branky: 8. Coronato, 9. Zary, 47. Backlund, 50. Pachal - 52. Crouse. Střely na branku: 23:29. Vítek Vaněček odchytal za Utah 59:46 minut, inkasoval čtyři branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 82,6 procenta. Diváci: 17.575. Hvězdy zápasu: 1. Pachal, 2. Coronato, 3. Parekh (všichni Calgary).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

x-Buffalo

80

49

8

23

280:236

106

2.

x-Montreal

81

48

10

23

281:252

106

3.

x-Tampa Bay

80

49

6

25

284:224

104

4.

x-Boston

81

44

10

27

268:250

98

5.

x-Ottawa

81

43

11

27

275:245

97

6.

Detroit

80

41

9

30

237:246

91

7.

Florida

80

38

4

38

240:273

80

8.

Toronto

80

32

14

34

247:290

78

Metropolitní divize:

1.

y-Carolina

80

52

6

22

292:236

110

2.

x-Pittsburgh

81

41

16

24

288:261

98

3.

Philadelphia

80

41

12

27

243:239

94

4.

Washington

81

42

9

30

261:243

93

5.

Columbus

81

40

12

29

252:251

92

6.

NY Islanders

81

43

5

33

232:239

91

7.

New Jersey

81

42

3

36

230:250

87

8.

NY Rangers

80

33

9

38

232:245

75

Západní konference:

Centrální divize:

1.

p-Colorado

79

52

11

16

295:201

115

2.

x-Dallas

80

48

12

20

269:218

108

3.

x-Minnesota

80

45

12

23

266:232

102

4.

x-Utah

80

42

6

32

260:232

90

5.

Nashville

80

38

10

32

241:261

86

6.

Winnipeg

79

35

12

32

225:243

82

7.

St. Louis

79

34

12

33

213:247

80

8.

Chicago

80

28

14

38

207:268

70

Pacifická divize:

1.

x-Vegas

80

37

17

26

255:247

91

2.

x-Edmonton

80

40

10

30

275:266

90

3.

Anaheim

80

42

6

32

266:281

90

4.

Los Angeles

79

34

19

26

216:237

87

5.

San Jose

79

37

8

34

240:284

82

6.

Seattle

79

34

11

34

222:252

79

7.

Calgary

80

33

9

38

208:255

75

8.

Vancouver

80

24

8

48

211:307

56

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi a "p" zisk Prezidentské trofeje.

