Gudas se po návratu zase hned porval, na vítězné straně zápasu stál Hronek

Filip Hronek přispěl v nedělním zápase NHL jednou přihrávkou k výhře Vancouveru nad Anaheimem 4:3 v prodloužení. Na straně poražených Ducks zapsal dvaadvacet úspěšných zákroků brankář Lukáš Dostál.
Do sestavy Anaheimu se poprvé od 30. března vrátil kapitán Radko Gudas, jenž se během první třetiny utkal v pěstním souboji s Lotyšem Teddym Bluegerem.
Domácí hokejisté šli do vedení ve 4. minutě do vedení zásluhou Cuttera Gauthiera, Canucks ale ještě během první třetiny otočili skóre.
Postarali se o to šestadvacetiletý Curtis Douglas, jenž oslavil premiérový gól v zámořské soutěži, a po jubilejní čtyřicáté asistenci Filipa Hronka v této sezoně, v přesilovce Jake DeBrusk.
Ačkoliv hostům z Kanady zařídil na začátku třetího dějství dvoubrankový náskok Brock Boeser, Ducks si dokázali vynutit prodloužení.
V 46. minutě druhou přesnou trefou v utkání a čtyřicátým gólem v sezoně snížil na 2:3 Gauthier. A o necelé dvě minuty později se prosadil i Leo Carlsson.
O majiteli bonusového bodu rozhodl deset sekund před koncem nastavení v přesilové hře Rakušan Marco Rossi. Dostálovi jeho rána bez přípravy proletěla mezi betony.
Kačeři tak v Západní konferenci nadále nemají jistotu účasti ve vyřazovacích bojích, navíc prohráli posedmé z posledních osmi zápasů.
Výsledky NHL:
Washington - Pittsburgh 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky: 56. a 58. McMichael, 33. T. van Riemsdyk. Střely na branky: 26:24. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. L. Thompson, 3. McMichael (všichni Washington).
NY Islanders - Montreal 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Branky: 49. Cizikas - 36. Suzuki, 37. Děmidov, 37. Newhook, 60. Z. Bolduc. Střely na branku: 31:22. Diváci: 16.918. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki, 2. Z. Bolduc, 3. L. Hutson (všichni Montreal).
Columbus - Boston 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky: 4. Marchment, 42. Fantilli - 11. Kuraly, 40. Jokiharju, 51. Kastelic. Střely na branku: 35:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Kuraly, 2. Korpisalo (oba Boston), 3. Fantilli (Columbus).
New Jersey - Ottawa 4:3 v prodl. (2:0, 0:3, 1:0 - 1:0)
Branky: 6. a 64. Hischier, 15. C. Brown, 53. Mercer - 28. Amadio, 31. Pinto, 35. Zetterlund. Střely na branku: 30:30. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Mercer (oba New Jersey), 3. Zetterlund (Ottawa).
Anaheim - Vancouver 3:4 v prodl. (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)
Branky: 4. a 46. C. Gauthier, 47. Leo Carlsson - 11. Douglas, 15. DeBrusk (Hronek), 45. Boeser, 65. Rossi. Střely na branku: 27:26. Dostál odchytal za Anaheim 64:50 minut, inkasoval čtyři branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Diváci: 16.731. Hvězdy zápasu: 1. C. Gauthier, 2. Leo Carlsson (oba Anaheim), 3. Rossi (Vancouver).
Calgary - Utah 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Branky: 8. Coronato, 9. Zary, 47. Backlund, 50. Pachal - 52. Crouse. Střely na branku: 23:29. Vítek Vaněček odchytal za Utah 59:46 minut, inkasoval čtyři branky z 23 střel a úspěšnost zákroků měl 82,6 procenta. Diváci: 17.575. Hvězdy zápasu: 1. Pachal, 2. Coronato, 3. Parekh (všichni Calgary).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
x-Buffalo
80
49
8
23
280:236
106
2.
x-Montreal
81
48
10
23
281:252
106
3.
x-Tampa Bay
80
49
6
25
284:224
104
4.
x-Boston
81
44
10
27
268:250
98
5.
x-Ottawa
81
43
11
27
275:245
97
6.
Detroit
80
41
9
30
237:246
91
7.
Florida
80
38
4
38
240:273
80
8.
Toronto
80
32
14
34
247:290
78
Metropolitní divize:
1.
y-Carolina
80
52
6
22
292:236
110
2.
x-Pittsburgh
81
41
16
24
288:261
98
3.
Philadelphia
80
41
12
27
243:239
94
4.
Washington
81
42
9
30
261:243
93
5.
Columbus
81
40
12
29
252:251
92
6.
NY Islanders
81
43
5
33
232:239
91
7.
New Jersey
81
42
3
36
230:250
87
8.
NY Rangers
80
33
9
38
232:245
75
Západní konference:
Centrální divize:
1.
p-Colorado
79
52
11
16
295:201
115
2.
x-Dallas
80
48
12
20
269:218
108
3.
x-Minnesota
80
45
12
23
266:232
102
4.
x-Utah
80
42
6
32
260:232
90
5.
Nashville
80
38
10
32
241:261
86
6.
Winnipeg
79
35
12
32
225:243
82
7.
St. Louis
79
34
12
33
213:247
80
8.
Chicago
80
28
14
38
207:268
70
Pacifická divize:
1.
x-Vegas
80
37
17
26
255:247
91
2.
x-Edmonton
80
40
10
30
275:266
90
3.
Anaheim
80
42
6
32
266:281
90
4.
Los Angeles
79
34
19
26
216:237
87
5.
San Jose
79
37
8
34
240:284
82
6.
Seattle
79
34
11
34
222:252
79
7.
Calgary
80
33
9
38
208:255
75
8.
Vancouver
80
24
8
48
211:307
56
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi a "p" zisk Prezidentské trofeje.
Vítězství zajistila Magayrovi touha po ekonomické reformě i demontáži Orbána, míní experti
Vítězství Péterovi Magayrovi zajistila hlavně touha Maďarů po ekonomických reformách a demontáži režimu, který za 16 let své vlády vybudoval dnes poražený premiér Viktor Orbán. Shodli se na tom politologové, které oslovila ČTK.
„Vítejte zpět v Evropě,“ gratuloval Magyarovi Tusk. Podporovatelé Orbána uznávají jeho prohru
Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.
Teprve čtvrtá obhajoba v historii Masters. McIlroy znovu oblékl zelené sako
Golfista Rory McIlroy ze Severního Irska jako teprve čtvrtý hráč v historii obhájil titul na Masters. První major sezony v Augustě vyhrál o jednu ránu před domácím Scottiem Schefflerem.
Trump: Lev XIV. je papežem díky mně. Měl by se vzpamatovat a přestat dělat politiku
Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal dnes v noci americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Papež má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě.
Vsadil tátovy celoživotní úspory na vibrátory. Teď mu pod rukama roste milionový byznys
Zatímco většinu klientely českých sexshopů tvoří muži, brněnská značka YOO.cz obrátila poměr naruby: zhruba 60 procent zákazníků jsou ženy. Rodinný byznys Vojtěcha Slámy vsadil na citlivou komunikaci bez vulgarity a místo klasické reklamy vybudoval růst na influencer marketingu.