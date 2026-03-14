Gudas kvůli likvidačnímu faulu na hvězdu NHL přijde o pět zápasů a přes dva miliony

Obránce Radko Gudas dostal od disciplinární komise NHL trest zákazu startu na pět zápasů za faul kolenem na Austona Matthewse.
O výsledku řízení s kapitánem Anaheimu informovalo vedení NHL na webu soutěže.
Zároveň vyčíslilo, že v době distancu přijde Gudas kvůli pozastavenému platu o částku 104.166 dolarů (2,23 milionu korun), která poputuje podle pravidel do speciálního hráčského asistenčního fondu.
Gudas se provinil ve čtvrtečním utkání v Torontu. Po zákroku z 36. minuty zamířil předčasně do kabiny s trestem na pět minut a do konce zápasu. Ani faulovaný Matthews pak už do duelu nezasáhl.
„Znáte Gudase. Mám pocit, že tohle dělá docela často. A tentokrát si vybral našeho nejlepšího hráče,“ řekl útočník Matthew Knies, který k vítězství Maple Leafs 6:4 přispěl gólem a třemi asistencemi.
Trenér Anaheimu Joel Quenneville se českého beka zastal a prohlásil, že nešlo o úmysl, ale o reflexivní pohyb.
Pětatřicetiletý Gudas si začne odpykávat trest v dnešním utkání proti Ottawě, chybět bude i v Montrealu, proti Philadelphii, v hale Utahu a doma proti Buffalu. Na led se bude moci vrátit až 24. března, kdy mají Ducks na programu zápas ve Vancouveru.
