Lední hokej

Absolutní šok, vzpomíná Štefan na svůj kiks. Soupeř se pak Čechovi vysmíval

Sport Sport
před 2 hodinami
Emoce extraligou cloumají, sotva začala. V zápase mistrovské Komety se Spartou se do sporu s fanouškem dostal trenér hostí Pavel Gross, málem létaly pohlavky. Měl se udržet? Nová epizoda hokejového podcastu Bago, který vychází na Aktuálně.cz každý čtvrtek, řeší i nechvalně proslulou minelu Patrika Štefana.
Nový díl podcastu Bago | Video: Youtube.com

Rivalita mezi Prahou a Brnem je velká, na ledové ploše ovšem takřka nenávistná. I úvodní setkání v sezoně mezi Kometou a Spartou to potvrdilo, po vítězství Moravanů 2:0 se dostal do potyčky s fanouškem poražený kouč Pavel Gross.

"Měl to ustát," nepochybují Václav Nedorost se Zdeňkem Blatným, bývalí juniorští mistři světa. "Ocenil bych trenéry domácích Kamila Pokorného s Jiřím Horáčkem, jak to hasili. Pavel Gross to nezvládl a mohlo se to zvrhnout ještě víc," zazní v nové epizodě pravidelného podcastu.

Moderátorka Terka Kubíčková se ptá, kdo z chlapců podobnou situaci zažil během kariéry, ale ostrou otázku má i sám Blatný. Na Patrika Štefana vytáhne situaci, ve které mu puk přeskočil čepel před prázdnou brankou. Pamatujete si ji?

"Jak to myslíš, jestli se mi někdo smál? Myslíš celý stát? Země? Svět?" opáčí někdejší jednička draftu při vzpomínce na zápas Dallasu v Edmontonu z ledna roku 2007. "To byl absolutní šok. Jestli se mi někdo smál, nebo provokoval přímo v tu chvíli, to fakt nevím. Jenom jsem si sedl na stranu střídačky a kluci s trenérem mi přišli říct, ať jdu doprostřed mezi ně. Aby mě ochránili."

Bizarní situaci ještě vylepšil krajan Aleš Hemský, který dal z protiútoku vyrovnávající branku Oilers. "Další den jsme přijeli do Calgary a na rozbruslení na kostce nepouštěli nic jiného než tenhle klip. Můžu si za to sám," poví smířeně Štefan.

Společně si celá trojka hokejových expertů zavzpomíná na trenéra Boba Hartleyho. "To byla normální šikana, uvažuju o žalobě NHL," poví Blatný a je to myšleno v žertu jen napůl. "Jenom ses modlil, abys nebyl náhradník," shodují se s ním kamarádi.

Společně proberou i Jakuba Lva, který čekal na gól celou sezonu. Jaký je to pocit? Jak se k vám chovají spoluhráči? Proč to v Plzni víc vadilo hráči samotnému než trenérům a vedení klubu?

Terka Kubíčková se pochopitelně ptá i na šestnáctiletý zázrak z Karlových Varů: "Kdo je Petr Tomek?" Na kontě už má tři góly, ten poslední vstřelil na Spartě a pomohl Energii k výhře 2:1. "Moc dobře ho znám!" poví Václav Nedorost a podělí se o svůj dojem.

Následuje ještě kolečko po extralize. Které týmy zatím šlapou? A kde to drhne? Hodina hokejového povídání s mistry světa, jedničkou draftu a skvělou hokejovou moderátorkou je tu pro vás.

Související

"Štefanova chyba změnila běh dějin NHL." Kanadský dokument nově o českém kiksu

Patrik Štefan, bývalý hokejista, jednička draftu 1999
 
Mohlo by vás zajímat

Jágr nepil vodku, měl jinou slabinu, líčí exgubernátor. Promluvil i o závisti v týmu

Jágr nepil vodku, měl jinou slabinu, líčí exgubernátor. Promluvil i o závisti v týmu

Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Pardubice padly v Budějovicích, Sparta si neví rady proti Varům. Dál vládne Kometa

Čechova minela se šíří sítěmi. "Zapomenutá" hvězda prožila těžký návrat do boje o NHL

Čechova minela se šíří sítěmi. "Zapomenutá" hvězda prožila těžký návrat do boje o NHL

Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra
hokej sport Obsah Hokejová Tipsport extraliga NHL Pavel Gross

Právě se děje

před 1 minutou
Europoslanec Zdechovský musí opustit aktivní zálohy, rozhodl soud
Domácí

Europoslanec Zdechovský musí opustit aktivní zálohy, rozhodl soud

Zákon o službě vojáků v záloze a zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování poslancům Evropského parlamentu takovou službu nedovoluje.
před 11 minutami
„Praha je mystickou metropolí Evropy,“ řekl Brown po snídani s prezidentem Pavlem
Literatura

„Praha je mystickou metropolí Evropy,“ řekl Brown po snídani s prezidentem Pavlem

Prezident Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě přijal amerického spisovatele Dana Browna, který v Česku představuje román Tajemství všech tajemství.
před 32 minutami
Renault se chce vrátit, píší v Rusku. Všechno nám zaplatíte, vzkazuje mu AvtoVAZ
Auto

Renault se chce vrátit, píší v Rusku. Všechno nám zaplatíte, vzkazuje mu AvtoVAZ

Francouzský Renault se v Rusku pokoušel zaregistrovat novou ochrannou známku, ale z formálních důvodů neuspěl, píší ruské noviny.
před 35 minutami
Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly
Domácí

Ve kterém kraji SPD vítězí nad Spolu. Nový průzkum ukazuje obří rozdíly

Jediným krajem v Česku, kde má vládní koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha.
před 55 minutami
"Tohle je světová obrana." Svrčina nachytal italskou tenisovou hvězdu úžasnou výměnou
Tenis

"Tohle je světová obrana." Svrčina nachytal italskou tenisovou hvězdu úžasnou výměnou

Tenista Dalibor Svrčina porazil na úvod turnaje v Chang-čou osmého nasazeného Mattea Berrettiniho a slaví druhou letošní výhru na okruhu ATP.
před 1 hodinou
Stát chce od Agrofertu, ať vrátí dotace za sedm miliard. Babišův holding se brání
Ekonomika

Stát chce od Agrofertu, ať vrátí dotace za sedm miliard. Babišův holding se brání

Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do sněmovny.
Aktualizováno před 1 hodinou
Postupujeme na všech frontách, prohlásil ruský náčelník štábu. Zelenskyj tvrdí opak
Zahraničí

ŽIVĚ
Postupujeme na všech frontách, prohlásil ruský náčelník štábu. Zelenskyj tvrdí opak

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy