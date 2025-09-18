Absolutní šok, vzpomíná Štefan na svůj kiks. Soupeř se pak Čechovi vysmíval

Rivalita mezi Prahou a Brnem je velká, na ledové ploše ovšem takřka nenávistná. I úvodní setkání v sezoně mezi Kometou a Spartou to potvrdilo, po vítězství Moravanů 2:0 se dostal do potyčky s fanouškem poražený kouč Pavel Gross.
"Měl to ustát," nepochybují Václav Nedorost se Zdeňkem Blatným, bývalí juniorští mistři světa. "Ocenil bych trenéry domácích Kamila Pokorného s Jiřím Horáčkem, jak to hasili. Pavel Gross to nezvládl a mohlo se to zvrhnout ještě víc," zazní v nové epizodě pravidelného podcastu.
Moderátorka Terka Kubíčková se ptá, kdo z chlapců podobnou situaci zažil během kariéry, ale ostrou otázku má i sám Blatný. Na Patrika Štefana vytáhne situaci, ve které mu puk přeskočil čepel před prázdnou brankou. Pamatujete si ji?
"Jak to myslíš, jestli se mi někdo smál? Myslíš celý stát? Země? Svět?" opáčí někdejší jednička draftu při vzpomínce na zápas Dallasu v Edmontonu z ledna roku 2007. "To byl absolutní šok. Jestli se mi někdo smál, nebo provokoval přímo v tu chvíli, to fakt nevím. Jenom jsem si sedl na stranu střídačky a kluci s trenérem mi přišli říct, ať jdu doprostřed mezi ně. Aby mě ochránili."
Bizarní situaci ještě vylepšil krajan Aleš Hemský, který dal z protiútoku vyrovnávající branku Oilers. "Další den jsme přijeli do Calgary a na rozbruslení na kostce nepouštěli nic jiného než tenhle klip. Můžu si za to sám," poví smířeně Štefan.
Společně si celá trojka hokejových expertů zavzpomíná na trenéra Boba Hartleyho. "To byla normální šikana, uvažuju o žalobě NHL," poví Blatný a je to myšleno v žertu jen napůl. "Jenom ses modlil, abys nebyl náhradník," shodují se s ním kamarádi.
Společně proberou i Jakuba Lva, který čekal na gól celou sezonu. Jaký je to pocit? Jak se k vám chovají spoluhráči? Proč to v Plzni víc vadilo hráči samotnému než trenérům a vedení klubu?
Terka Kubíčková se pochopitelně ptá i na šestnáctiletý zázrak z Karlových Varů: "Kdo je Petr Tomek?" Na kontě už má tři góly, ten poslední vstřelil na Spartě a pomohl Energii k výhře 2:1. "Moc dobře ho znám!" poví Václav Nedorost a podělí se o svůj dojem.
Následuje ještě kolečko po extralize. Které týmy zatím šlapou? A kde to drhne? Hodina hokejového povídání s mistry světa, jedničkou draftu a skvělou hokejovou moderátorkou je tu pro vás.