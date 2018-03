Gól minutu před koncem poslal Omsk s Furchem do play off KHL

před 8 hodinami

Omsk vsadil minutu před koncem zápasu s Astanou na power play a vyplatilo se, nakonec vyhrál 4:3, a zajistil si tak play off KHL.

Moskva - Hokejisté Omsku s českým brankářem Dominikem Furchem proklouzli díky gólu přesně minutu před koncem posledního zápasu základní části do play off Kontinentální ligy. Trefa Semjona Košeleva rozhodla o vítězství Avangardu 4:3 v Astaně nedlouho poté, co se hosté za nerozhodného stavu rozhodli pro power play, protože k postupu potřebovali tříbodové vítězství.

Takto zbyl ve Východní konferenci o bod Černý Petr na Novosibirsk, jemuž se stala osudnou domácí porážka 1:4 od Čeljabinsku. Ze zaváhání Sibiru totiž v posledním hracím dnu profitoval i Chabarovsk, který uhrál zásluhou Michala Jordána bod při porážce 1:2 po nájezdech ve Vladivostoku. Český obránce se v úvodu druhé třetiny postaral teprve druhým gólem v sezoně o vyrovnání.

Furch zasáhl do zápasu s Barysem až jako náhradník, poté co v první třetině jeho kolega Oleg Šilin během necelých dvou minut dvakrát inkasoval a domácí otočili skóre. Brankář českého olympijského výběru ještě těsně před první přestávkou také dostal gól, pak už byl neprůstřelný a jeho spoluhráčům se povedl obrat.

V Západní konferenci přispěl v přímém souboji o play off útočník Lukáš Radil gólem k postupové výhře Spartaku 4:3 v moskevském derby s Dynamem. Český olympionik v polovině utkání vyrovnal na 2:2 a v třetí části jeho tým odskočil do rozhodujícího dvougólového náskoku. Poslední postupové místo udržel Čerepovec přes porážku 0:1 po samostatných nájezdech na ledě vítěze základní části Petrohradu.

Mezi střelce se zapsal i nejproduktivnější Čech v soutěži Jiří Sekáč, ale v duelu divizních lídrů jeho Kazaň prohrála v Ufě 2:4. Další účastník her v Pchjongčchangu si bilanci v základní části vylepšil o 16. gól a 42. bod a s Radilem se podělil o post nejlepšího českého střelce KHL.

V play off Západní konference se odehrají zápasy Petrohrad - Čerepovec, CSKA Moskva - Spartak Moskva, Jokerit Helsinky - Soči a Jaroslavl - Nižnij Novgorod. Ve Východní konferenci vznikly dvojice Kazaň - Chabarovsk, Ufa - Omsk, Čeljabinsk - Nižněkamsk a Jekatěrinburg - Magnitogorsk.

Kontinentální hokejová liga:

Vladivostok - Chabarovsk 2:1 po sam. nájezdech (za hosty Jordán 1+0), Novosibirsk - Čeljabinsk 1:4, Barys Astana - Omsk 3:4, Chanty-Mansijsk - Jekatěrinburg 0:3, Magnitogorsk - Nižněkamsk 3:2 (za domácí Jan Kovář 0+1), Ufa - Kazaň 4:2 (za hosty Sekáč 1+0), Lada Togliatti - HK Soči 2:3, Jaroslavl - CSKA Moskva 2:5, Nižnij Novgorod - Viťaz Podolsk 2:1 v prodl. (za domácí Kundrátek 0+1), Petrohrad - Čerepovec 1:0 po sam nájezdech, Spartak Moskva - Dynamo Moskva 4:3 (za domácí Radil 1+0),