Je jeden z mála hokejistů v NHL, který otevřeně mluví o své víře. Vymyká se i tím, že v rámci svého duchovního nastavení nepoužívá sprostá slova. Třiatřicetiletý kanadský centr Mark Scheifele na sebe upoutal pozornost hattrickem do sítě Norska. Byl to právě on, díky kterému se Javorové listy vyhnuly pořádné ostudě.
V okolí Marka Scheifeleho je to už hodně otahaný fór: zkuste ho vytočit tak, aby začal hrubě nadávat. Neuspějete. Rodák z Kitcheneru v provincii Ontario sice vtipkuje, popichuje, ale sprostě prostě nemluví.
Místo klasické nadávky „fuck“ používá nevulgární zkomoleninu „frick“. Infantilního bigota typu Neda Flanderse však nepřipomíná. Naopak kolem sebe má tak mocnou auru, že v jeho přítomnosti se krotí i největší neurvalci.
„Snažím se projevovat svou víru způsobem, jakým žiju, a činy, které dělám. Na rozdíl od toho, abych někoho mlátil Biblí po hlavě,“ tvrdí mistr světa z roku 2016. „Pokouším se žít každý den co nejlépe podle svého duchovního založení a nechat lidi vidět ve mně odlišnost. A tou odlišností je Bůh,“ dodává.
Scheifele se narodil jako nejmladší ze tří sourozenců. Vyrůstal v křesťanské rodině, každou neděli navštěvoval baptistickou školu Grandview v Kitcheneru.
V osmnácti letech ho jako sedmého v pořadí draftoval Winnipeg, kterému zůstal věrný až do současnosti. Dlouhé roky už v týmu plní roli lídra, stále si ale udržuje stabilní výkonnost. Tuto sezonu zakončil se 103 body a stal se tak prvním hráčem v moderní historii Jets, který od přestěhování týmu z Atlanty zaznamenal 100 bodů v jedné sezoně.
Kanadský kouč Jon Cooper tak zpětně může litovat, že pátého muže kanadského bodování nevzal s sebou na olympijské hry do Milána. Možná by finále nakonec dopadlo jinak.
V zámoří se tahle kauza hodně řešila. Kouč společně s generálním manažerem Dougem Armstrongem urostlého centra Winnipegu vyřadili z kádru pro turnaj 4 Nations Face-Off v únoru 2025.
Scheifele to musel brát osobně, ne-li jako ponížení. A reagoval po svém: v dresu Jets rozjel takové tempo, které vyvrcholilo snovou sezonou 2025/26. Kritiky umlčel, ale trenéry nepřesvědčil. Na olympijské hry se nepodíval.
Na reprezentaci ale nezahořkl. Po devíti letech se znovu objevil na mistrovství světa a s hattrickem proti Norsku se řadí těsně za první desítku nejlepších střelců šampionátu.
„Nikdo není dokonalý a jsou chvíle, kdy si přeju, abych dělal věci jinak. Ale vím, že mám Boha vždycky po boku, ať už v době vzestupů, nebo pádů,“ říká Scheifele.
„Ten čistý štít, který nám dává, je obrovská věc. Můžeme požádat Boha o odpuštění a budeme vyslyšeni. Už jen mít tuto myšlenku v hlavě vám opravdu dává dobrý pocit klidu,“ dodává útočník, který se dobrou náladou nabíjí ve společnosti koz, které chová.
Jedna se jmenuje Tiger Woods, druhá Tom Brady.
